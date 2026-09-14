/महाराष्ट्रात 35,000 कोटींचा नवा महामार्ग; 11 तासांचा प्रवास फक्त 4 तासात; धोकादायक माळशेज घाट होणार बायपास

Kalyan Latur Expressway Update: महाराष्ट्रात नवा महामार्ग निर्माण होणार आहे. ठाणे आणि कल्याण परिसराला थेट मराठवाड्याशी जोडणाऱ्या कल्याण–लातूर एक्सप्रेसवे (Kalyan–Latur Expressway) बाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. या नव्या महामार्गामुळे 11 तासांचा प्रवास फक्त 4 तासात होणार आहे. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे या महामार्गामुळे धोकादायक माळशेज घाट बायपास होणार आहे.
ठाणे आणि कल्याण परिसराला थेट मराठवाड्याला जोडणाऱ्या कल्याण-लातूर जनकल्याण एक्सप्रेसवेला राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे. हा 6 पदरी मार्ग ठाणे, कल्याण, अहिल्यानगर, बीड, धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांना जोडणारा पूर्णपणे प्रवेश-नियंत्रित ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग असेल. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) हा रस्ता उभारणार आहे. 442 किमी लांबीचा हा द्रुतगती मार्ग असेल. यासाठी अंदाजे 35,000 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रातील हा सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जात आहे. या नव्या महामार्गामुळे कल्याण ते लातूर हा सध्याचा 10 ते 11 तासांचा प्रवास अंदाजे 4 तासांपर्यंत कमी होऊ शकतो. या प्रकल्पासाठी मार्गाची आखणी पूर्ण झाली आहे.
या नव्या महामार्गामुळे महाराष्ट्रातील धोकादायक माळशेज घाट बायपास होणार आहे. या महार्गावरुन प्रवास करताना माळशेज घाट लागणार नाही. कारण, माळशेज घाटात बोगदा बांधला जाणार आहे. माळशेज घाटातील हा बोगदा जवळपास 8 KM इतका लांब असेल. या बोगद्यामुळे संपूर्ण माळशेज घाट बायपास होणार आहे. यामुळे माळशेज घाटातील धोकादायक प्रवास टळणार आहे. धोकादायक आणि वळणदार रस्त्यांपासून, तसेच वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांची सुटका होणार आहे.
नवीन ग्रीनफील्ड द्रुतगती मार्ग विद्यमान राष्ट्रीय महामार्ग 61 कल्याण-अहमदनगर-नांदेड महामार्गला समांतर हायस्पीड महामार्ग असणार आहे. हा नवा महामार्ग कल्याण, मुरबाड, माळशेज घाट, ओतूर (आळेफाटा), अहिल्यानगर, पाथर्डी, बीड, मांजरसुंबा आणि अंबाजोगाई मार्गे लातूरला कनेक्ट होणार आहे. भविष्यात या मार्गाला लातूरजवळ नागपूर-गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवेशी जोडला जणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि गोवा यांच्यातील हायस्पीड कनेक्टिव्हिटीला चालना मिळणार आहे.