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महाराष्ट्रात 35,000 कोटींचा नवा महामार्ग; 11 तासांचा प्रवास फक्त 4 तासात; धोकादायक माळशेज घाट होणार बायपास

महाराष्ट्रात नवा महामार्ग उभारला जात आहे. या नव्या महामार्गामुळे माळशेज घाट बायपास होणार आहे. यामुळे 11 तासांचा प्रवास फक्त 4 तासात पूर्ण होणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 14, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:54 PM IST
महाराष्ट्रात 35,000 कोटींचा नवा महामार्ग; 11 तासांचा प्रवास फक्त 4 तासात; धोकादायक माळशेज घाट होणार बायपास

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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