English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुणे स्थानकातील गर्दीचा भार हलका होणार, पर्यायी स्टेशन लवकरच सेवेत; पुणेकरांना होणार मोठा फायदा

Hadapsar Railway Terminal: हडपसर रेल्वे स्टेशन वरून आठ नवीन गाड्या सुरू होणार असून डिसेंबर अखेरपर्यंत टर्मिनल काम पूर्ण करणार 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 13, 2025, 04:53 PM IST
पुणे स्थानकातील गर्दीचा भार हलका होणार, पर्यायी स्टेशन लवकरच सेवेत; पुणेकरांना होणार मोठा फायदा
New Access Road to be Ready in Two Months Hadapsar Railway Terminal will be ready in december

Hadapsar Railway Terminal: पुणे रेल्वे स्थानकाला पर्यायी रेल्वे स्टेशन म्हणून लवकरच एक नवीन टर्मिनल सेवेत येणार आहे. या डिसेंबरअखेरीस या टर्मिनलचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. पुणे रेल्वे स्टेशनला पर्यायी रेल्वे स्टेशन म्हणून हडपसर रेल्वे स्टेशन विकसित करण्यात येत आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत याचं काम पूर्ण होऊन या ठिकाणी वरून आठ नवीन गाड्या सुरू होणार आहेत. 

हरंगुळ एक्सप्रेससह आठ रेल्वे गाड्या हडपसर टर्मिनल वरून  नियोजन करण्यात येत आहे. या टर्मिनलमुळे पूर्व पुण्यातील नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. हडपसर टर्मिनल विकसित झाल्यावर या स्थानकावरुन रेल्वे गाड्यांची व प्रवाशांची वाहतूक वाढणार आहे. पुढील काही महिन्यात आणखी गाड्या या स्थानकातून धावणार आहेत. अमृत भारत स्टेशन योजनेअंतर्गंत हे टर्मिनल करण्यात येत आहे. 

या प्रकल्पासाठी साधारणपणे 135 कोटींचा खर्च केला जात आहे. तर, अप आणि डाउन प्लॅटफॉर्मची लांबी 600 मीटरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळं येथे 24 डब्यांच्या गाड्याही थांबू शकणार आहात. तसंच, जुन्या मालवाहतूक मार्गांचे रुपांतर, नवीन मालवाहतूक कॉरिडॉर, आधुनिक स्टेशन इमारत, विस्तारित सर्क्युलेटिंग क्षेत्र, पा्र्किंग सुविधा आणि इतर यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. 

हडपसर टर्मिनलच्या प्लॅटफॉर्म 1,2 आणि 3चे काम पूर्ण झाले आहे. लवकरच एक लिफ्ट, एक्सेलेटर, 12 मीटर रुंद फुटओव्हर ब्रिज, रुफ प्लाझा आणि निवासगृह अशा सुविधादेखील असणार आहेत. 

FAQ 

हडपसर टर्मिनलचे काम कधी पूर्ण होणार आहे?

हडपसर टर्मिनलचे काम डिसेंबर 2025 अखेरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

हडपसर टर्मिनलवर कोणत्या गाड्या सुरू होणार आहेत?

हरंगुळ एक्सप्रेससह एकूण आठ नवीन रेल्वे गाड्या हडपसर टर्मिनलवरून सुरू होणार आहेत. पुढील काही महिन्यांत आणखी गाड्यांची संख्या वाढणार आहे.

हडपसर टर्मिनलच्या विकासासाठी किती खर्च होणार आहे?

या प्रकल्पासाठी अंदाजे 135 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.

हडपसर टर्मिनलमुळे पुण्यातील प्रवाशांना काय फायदा होईल?  

-पुणे रेल्वे स्थानकावरील ताण कमी होईल.  
-पूर्व पुण्यातील नागरिकांना जवळून रेल्वे सुविधा मिळेल.  
-वाहतूक आणि प्रवासाचा वेळ कमी होईल.  
-आधुनिक सुविधांमुळे प्रवास अधिक सुलभ आणि आरामदायक होईल.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Hadapsar Railway Terminalpune newsPune Railway Newspune news todayपुणे न्यूज टुडे

इतर बातम्या

कबुतरखान्यासंदर्भात मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; लोकांची...

महाराष्ट्र बातम्या