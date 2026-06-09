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पुण्यात नवं विमानतळ, नवं MIDC, महाराष्ट्रातील 2 मोठ्या प्रकल्पाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; हुडकोकडून 6 हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास मंजुरी

प्रशासकीय गतिमानता, सुसूत्रतेसाठी मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. मंत्रीमंडळ बैछकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पुण्यात नवं विमानतळ, नवं MIDC, महाराष्ट्रातील 2 मोठ्या प्रकल्पाबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.  हुडकोकडून 6 हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 10, 2026, 12:08 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:08 AM IST
पुण्यात नवं विमानतळ, नवं MIDC, महाराष्ट्रातील 2 मोठ्या प्रकल्पाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; हुडकोकडून 6 हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास मंजुरी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुण्यात नवं विमानतळ, नवं MIDC, हुडकोकडून 6 हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास मंजुरी
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