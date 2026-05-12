/नाशिकमध्ये भोंदूबाबानंतर दारू सोडवणारा बाबा, औषधामुळे 2 तरुणांचा मृत्यू? कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप

नाशिकच्या बागलाण तालुक्यात एका मांत्रिकाकडे दारुचं व्यसन सोडवण्यासाठी गेलेल्या दोन तरुणांचा मृत्यू झाला आहे. रस्त्याच्या कडेला या तरुणांचे मृतदेह आढळून आले. मांत्रिकाच्या औषधामुळे तरुणांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला जात आहे.
Nashik News : राज्यामध्ये सध्या भोंदूबाबांचं पिक आलं आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. दररोज एखाद्या नवीन भोंदूबाबाने लूट केल्याची किंवा अत्याचार केल्याची बातमी येऊन धडकते. अनेक बातम्या समोर येत असूनही नागरिक भोंदू बाबाच्या जाळ्यामध्ये कसे अडकतात यावर प्रश्न आहे. मात्र आता नाशिकमधून एक दारु सोडवणारा बाबा समोर आला आहे. नाशिकच्या बागलाण तालुक्यातील बारी परिसरात राजेंद्र सोनवणे आणि सचिन जाधव या दोन तरुणांचे मृतदेह संशयास्पदरित्या आढळून आले आहेत. या दोन्ही तरुणांना दारुचं व्यसन होतं. दारु सोडवण्यासाठी हे तरुण एका मांत्रिकाकडे गेले होते आणि याच मांत्रिकाने दिलेल्या औषधामुळे विषबाधा होऊन दोन्ही तरुणांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप कुटुंबियांनी केला आहे. नक्की हे प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या
बागलाणच्या बारी परिसरामध्ये 2 तरुणांचे मृतदेह आढळले, त्यानंतर ही बातमी काही क्षणातच पसरली. एवढेच नाही तर रस्त्याच्या कडेला या तरुणांची दुचाकीही आढळून आली आहे. हे तरुण दारु सोडवण्यासाठी मांत्रिकाकडे गेल्याचं कुटुंबामधील सदस्यांनी सांगितलं. मांत्रिकाकडून परत घराकडे येताना तरुणांचे मृतदेह आढळून आले. एका तरुणाच्या तोंडातून रक्त येत असल्याचा ग्रामस्थांचा दावा आहे, त्यांचे असेही म्हणने आहे की मांत्रिकाने दिलेल्या औषधामुळे मृत्यू झाल्याचा कुटुंबीय, ग्रामस्थांचा आरोप करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा
दोन्ही तरुण एकाच वेळी दारु सोडवण्यासाठी मांत्रिकाकडे गेले..आणि दोघांचा सारखाच मृत्यू झाल्याने कुटुंबीय आणि ग्रामस्थांचा संशय बळावलाय...एका तरुणाच्या तोंडातून रक्त येत असल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केलाय.. त्यामुळे दारु सोडवणा-या बाबावर कडक कारवाई करावी अशी मागणी कुटुंब आणि ग्रामस्थांनी केलीये. दरम्यान दोन्ही तरुणांच्या मृतदेहांचं शवविच्छेदन करण्यात आलं असून व्हिसेरा तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे अहवाल आल्यानंतर तरुणांचा मृत्यू मांत्रिकाच्या औषधामुळे झाला की अन्य कारणाने याचा उलगडा होणार आहे.
याप्रकरणात व्हिसेरा अहवाल येईल तेव्हा मृत्यूचं कारण समजेलच..मात्र या प्रकरणातील संशयाची सुई दारू सोडवणाऱ्या त्या मांत्रिक बाबाकडे जाते. त्यामुळे हा दारू सोडणारा बाबा कोण? या बाबाकडे कसला परवाना आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे पोलीस तपासात लवकरच बाहेर येतील ही अपेक्षा आहे.