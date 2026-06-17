/Operation Tiger नंतर उद्धव ठाकरेंसमोर नवं संकट? खासदारांनंतर आता आमदारही फुटणार का? 20 आमदारांची यादी पाहा

Operation Tiger Maharashtra Politics : महाराष्ट्रात पावसाळी विधिमंडळ अधिवेशनापूर्वी राजकारणात मोठ्या घडामोडींना वेग आल्याच पाहिला मिळालं. पुन्हा एकदा रात्रीचा खेळ रंगला आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंना जोरदार धक्का दिला. महाराष्ट्र ते दिल्ली अशी राजकारणातील सर्व सूत्र हल्ली आणि उद्धव ठाकरेंच्या 9 खासदारांच्या शिलेदारातून 6 खासदारांनी बंडखोरी केली.
ठाकरेंच्या या सहा बंडखोर खासदारांनी बुधवारी नवी दिल्लीत लोकसभा अध्यक्ष ओमप्रकाश बिर्ला यांच्या कार्यालयात जाऊन स्वतंत्र गटाची नोंदणी केली. पण सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन खासदारांनी सही केली नाही असं सांगण्यात आलंय. पण दुसरीकडे येत्या 19 जून उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा वर्धापनदिनाच्या मुहूर्तावर एकनाथ शिंदे त्यांना धक्का देणार आहे. यादिवशी संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटील आष्टीकर, ओमराजे निंबाळकर, भाऊसाहेब वाकचौरे आणि खासदार संजय दिना पाटील हे शिंदे सेनेत प्रवेश करणार आहेत असं सांगण्यात येत आहे.
शिंदे गटाचे खासदार म्हस्के यांनी तुमचे मुंबईतील 65 नगरसेवक तुमच्याकडे राहतात का बघा, असा गर्भित इशाराच दिला आहे. त्यामुळे आता राजकीय वर्तुळात ठाकरे गटाचे आमदारही फुटणार का, याविषयी तर्कवितर्क लढवले जात आहे. उद्धव ठाकरेंकडे यांचे ते 20 आमदार कोणते यावर एक नजर टाकूयात.
ठाकरे गटाचे 20 आमदार कोण?
1 मेहकर- सिद्धार्थ खरात
2 दर्यापूर - गजानन लवाटे
3 बाळापूर - नितीन देशमुख
4 वणी - संजय देरकर
5 परभणी - राहुल पाटील
6 विक्रोळी - सुनील राऊत
7 जोगेश्वरी पूर्व- अनंत (बाळा) नर
8 दिंडोशी - सुनील प्रभू
9 वर्सोवा - हरुन खान
10 कलिना - संजय पोतनीस
11 वांद्रे पूर्व - वरुण सरदेसाई
12 माहीम - महेश सावंत
13 वरळी - आदित्य ठाकरे
14 शिवडी - अजय चौधरी
15 भायखळा - मनोज जामसूतकर
16 खेड आळंदी - बाबाजी काळे
17 उमरगा - प्रवीण स्वामी
18 उस्मानाबाद - कैलास पाटील
19 बार्शी - दिलीप सोपल
20 गुहागर - भास्कर जाधव
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ठाकरेंचे सहा बंडखोर खासदारांना अज्ञातस्थळी ठेवण्यात आलंय. जो पर्यंत हे खासदार शिंदेंगटात सहभागी होत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढील काही तास अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यानंतरच ऑपरेशन टायगर खरोखर यशस्वी होते की शिवसेना ठाकरे पक्ष हे संकट टाळतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलंय.