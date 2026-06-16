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लायसन्स, रजिस्ट्रेशन, टॅक्स... सगळ्यांसाठी रांगेचं टेन्शन खल्लास! सरकारचा RTO संदर्भात ऐतिहासिक निर्णय

New Criteria For RTO: राज्यातील फडणवीस सरकारमधील मंत्री परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 16, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:57 PM IST
लायसन्स, रजिस्ट्रेशन, टॅक्स... सगळ्यांसाठी रांगेचं टेन्शन खल्लास! सरकारचा RTO संदर्भात ऐतिहासिक निर्णय

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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लायसन्स, रजिस्ट्रेशन, टॅक्स... रांगेचं टेन्शन खल्लास! RTO संदर्भात मोठा निर्णय
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