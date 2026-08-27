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पुण्यात 743 हेक्टरवर नवी MIDC; चाकण, तळेगाव, हिंजवडी, भोसरी MIDC ला नवा पर्याय

पुण्यात 743 हेक्टरवर नवी MIDC उभारली जाणार आहे. या अनुषंगाचे प्रशासकीय पातळीवर मोठ्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. जाणून घेऊया पुण्यातील ही नवी MIDC नेमकी कुठे उभारली जाणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 27, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:46 PM IST
पुण्यात 743 हेक्टरवर नवी MIDC; चाकण, तळेगाव, हिंजवडी, भोसरी MIDC ला नवा पर्याय

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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