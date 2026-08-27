पुण्यात 743 हेक्टरवर नवी MIDC; चाकण, तळेगाव, हिंजवडी, भोसरी MIDC ला नवा पर्याय

New MIDC Project In Pune : पुण्यातील चाकण MIDC मधील 20 कंपन्यानी स्थलांतराची घोषणा केली आणि महाराष्ट्राच्या औद्योगीक क्षेत्रात एकच खळबळ माजली. वाहतूक कोंडी, जीवणेघे खड्डे, कचऱ्याचे साम्राज्य, प्रदूषण, पाणी आणि वीज उपलब्ध नसणे, या रोजच्या त्रासाला कंटाळून चाकण MIDC मधील 20 कंपन्यांनी स्थलांतर करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री यांच्यापासून ते विरोधी पक्षातील आमदारांनी देखील चाकण MIDC चा पाहणी दौरा करत उद्योजकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. 20 कंपन्यांनी स्थलांतर रोखण्यासाठी सरकारने मोठ्या घोषणा करत प्रत्यक्षात कार्यवाही सुरु केली. रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरु करण्यात आले. या सर्व उपाययोजनांसह सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला. पुण्यात नवी MIDC उभारण्याची सरकारची योजना आहे. या अनुषंगाने तातडीने कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. पुण्यातील नवी MIDC गेम चेंजर ठरणार आहे.
महाराष्ट्राचे ऑटो हब अशी पुणे जिल्ह्यातील MIDC ची ओळख आहे. हिंजवडी, भोसरी, चाकण, तळेगाव, रांजणगाव, बारामती, जेजुरी, कुरकुंभ, हडपसर, इंदापूर हा पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख औद्योगिक पट्टा आहे. इथं हजारो राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्राटी कंपन्यांचे युनीट आहेत. या कंपन्यांच्या माध्यमातून सरकारला कोट्यावधीचा महसूल प्राप्त होतो. कोट्यावधी रुपयांच्या उद्योगाची उलाढाल होते. तर, लाखो लोक पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख औद्योगिक पट्ट्यात नोकरी करतात.
पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक पट्टा आकाराने मोठा असला तरी त्यापेक्षा इथल्या समस्या मोठ्या झाल्या आहेत. हिंजवडी, भोसरी, चाकण, तळेगाव या प्रमुख पट्ट्यात उद्योग करणाऱ्या कंपन्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. सर्वात मोठी समस्या आहे ती वाहतूक कोंडीची. यासह जीवणेघे खड्डे, कचऱ्याचे साम्राज्य, प्रदूषण, पाणी आणि वीज उपलब्ध नसणे अशा अनेक अडचणी उद्योजकांना येत आहेत. दिवसेंदिवस नवे उद्योग सुरु होत असल्याने येथे सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. यामुळेच पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक पट्ट्याचा विस्तार करण्याची मागणी केली जात आहे.
पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक पट्ट्यावर येणारा ताण कमी करण्यासाठी नवी MIDC उभारण्याची योजना सरकारने आखली आहे. शिरूर आणि खेड तालुक्यांच्या सीमावर्ती भागातील पाबळ-धामारी परिसरात तब्बल 743 हेक्टर क्षेत्रावर नवी MIDC उभारली जाणार आहे. नवी उभारण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने एमआयडीसीने जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू केली. जून 2026 मध्ये राज्य शासनाने अधिसूचना जारी केली होती. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने एमआयडीसीने जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रशासनाने संबंधित जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘अधिसूचित क्षेत्र’ असा शेरा टाकण्यास सुरुवात केली आहे. पुणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय आणि शिरूर तहसील कार्यालयातील पत्रव्यवहारानंतर आता गावपातळीवर प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू झाली आहे.
पुण्यात जिल्ह्यात उभारण्यात येणाऱ्या नव्या MIDC मुळे या परिसरातील औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. स्थानिक पातळीवर मोठी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. शिरूर आणि खेड तालुक्यांच्या सीमावर्ती ग्रामीण भागाला औद्योगिक विकासाची नवी ओळख मिळणार आहे. जमीन संपादनाची पुढील प्रक्रिया कशा पद्धतीने होते आणि स्थानिकांना किती मोबदला मिळतो याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. कारण, या प्रक्रियेवरच या प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे.