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महाराष्ट्रात नवीन पोलीस ठाणे सुरू होणार, तब्बल 66 वर्षांनी हालचालींना वेग, सरकारने 1960 नंतर...

राज्यात आता पोलीस ठाण्याची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने 1960 नंतर तब्बल 66 वर्षांनी नवीन सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निकष जारी केले आहेत.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 19, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:55 PM IST
महाराष्ट्रात नवीन पोलीस ठाणे सुरू होणार, तब्बल 66 वर्षांनी हालचालींना वेग, सरकारने 1960 नंतर...
Image Credit: New police station rules in Maharashtra government issued new guidelines criteria after 66 years

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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