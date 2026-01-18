महाराष्ट्रात नवा राजकीय ट्विस्ट! ज्या हॉटेलमध्ये एकनाथ शिंदेंनी नगरसेवकांना ठेवलय तिथे संजय राऊत जाणार आणि...

Sanjay Raut : ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊतांनी शिंदेंच्या नगरसेवकांबाबत एक मोठं विधान केलंय. महापालिकेच्या निकालानंतर एकनाथ शिंदेंनी त्यांच्या सर्व नगरसेवकांना मुंबईच्या हॉटेल ताज लँडमध्ये ठेवलं आहे. मुंबई महानगरपालिकेत झालेल्या अटीतटीच्या सामन्यानंतर आता घोडेबाजाराची शक्यता आहे. शिंदेंचे काही नगरसेवक फुटल्यास पालिकेतील सत्तेची समिकरणं बिघडू शकतात. त्यामुळेच शिंदेंनी त्यांचे नगरसेवक हॉटेलात ठेवल्याची चर्चा आहे. एकनाथ शिंदेंना त्यांच्या नगरसेवकांवर विश्वास नाही म्हणून त्यांना हॉटेलमध्ये ठेवल्याचा टोला राऊतांनी लगावलाय. एवढंच नाही तर हॉटेल ताज लँडमध्ये जेवायला
जाणार असल्याचं देखील राऊतांनी म्हटल आहे.
शिंदेंनी हॉटेलमध्ये नगरसेवक ठेवल्यानंतर संजय राऊतांनी देवेंद्र फडणवीसांना देखील सवाल केलाय. त्यांच्याच राज्यात नगरसेवकांना कोंडून ठेवण्याची वेळ आल्याचं राऊतांनी म्हटल आहे. त्यामुळे कशावरून महायुतीचाच महापौर बसणार असं म्हणता येईल असा सवाल देखील राऊतांनी यावेळी केला, तर आम्हाला नगरसेवक फुटण्याची भीती नाही, तुमचे नगरसेवक तुमच्याकडे राहतात का ते बघा, असा सूचक इशारा नवनाथ बन यांनी दिला आहे.
मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेचा महापौर बसू शकतो असा दावा देखील संजय राऊतांनी केलाय. राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात चर्चा झाली असून पडद्यामागे अनेक हालचाली सुरू असल्याचं देखील संजय राऊत यांनी म्हटलंय, दरम्यान यानंतर शिवसेनेच्या आमदार शीतल म्हात्रेंनी राऊतांना खोचक टोला लगावला आहे. मुंबई महापालिकेत महायुतीला 118 जागा मिळाल्या आहेत. पालिकेत सत्तेसाठी 114 जागांची आवश्यकता आहे. मात्र, या 118 मधून पाच नगरसेवक इकडच्या तिकडे झाल्यास सत्तेची समिकरणं महायुतीसाठी बिघडू शकतात, यासंदर्भात संजय राऊतांनी एक सूचक विधान केलं आहे.
मुंबई महापालिकेत महायुती आणि ठाकरेंमध्ये चुरशीचा सामना पाहायला मिळाला, अगदी शेवटपर्यंत चाललेल्या अटीतटीच्या सामन्यात महायुतीनं बाजी मारली खरी तरीही सत्ताधा-यांमध्ये धाकधूक सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यात राऊतांनी शिंदेंच्या नगरसेवकांसोबत संपर्क होऊ शकतो असं सांगितलंय. त्यामुळे आगामी काही दिवसात पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणात उलथापालथ पाहायला मिळणार का? याकडे आता लक्ष लागल आहे.