English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • महाराष्ट्रात नवा राजकीय ट्विस्ट! ज्या हॉटेलमध्ये एकनाथ शिंदेंनी नगरसेवकांना ठेवलय तिथे संजय राऊत जाणार आणि...

महाराष्ट्रात नवा राजकीय ट्विस्ट! ज्या हॉटेलमध्ये एकनाथ शिंदेंनी नगरसेवकांना ठेवलय तिथे संजय राऊत जाणार आणि...

मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात एक नवा राजकीय ट्विस्ट निर्माण  होण्याची चिन्ह दिसतायत. एकनाथ शिंदेंनी त्यांचे सर्व नगरसेवक हॉटेल ताज लँडमध्ये ठेवले आहेत. दरम्यान यावरून संजय राऊतांनी एक सूचक विधान केले आहे. तर त्यांच्या विधानानंतर सत्ताधा-यांनी देखील पलटवार करत राऊतांना चांगलंच सुनावले आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Jan 18, 2026, 07:42 PM IST
महाराष्ट्रात नवा राजकीय ट्विस्ट! ज्या हॉटेलमध्ये एकनाथ शिंदेंनी नगरसेवकांना ठेवलय तिथे संजय राऊत जाणार आणि...

Sanjay Raut : ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊतांनी शिंदेंच्या नगरसेवकांबाबत एक मोठं विधान केलंय. महापालिकेच्या निकालानंतर एकनाथ शिंदेंनी त्यांच्या सर्व नगरसेवकांना मुंबईच्या हॉटेल ताज लँडमध्ये ठेवलं आहे. मुंबई महानगरपालिकेत झालेल्या अटीतटीच्या सामन्यानंतर आता घोडेबाजाराची शक्यता आहे. शिंदेंचे काही नगरसेवक फुटल्यास पालिकेतील सत्तेची समिकरणं बिघडू शकतात. त्यामुळेच शिंदेंनी त्यांचे नगरसेवक हॉटेलात ठेवल्याची चर्चा आहे. एकनाथ शिंदेंना त्यांच्या नगरसेवकांवर विश्वास नाही म्हणून त्यांना हॉटेलमध्ये ठेवल्याचा टोला राऊतांनी लगावलाय. एवढंच नाही तर हॉटेल ताज लँडमध्ये जेवायला
जाणार असल्याचं देखील राऊतांनी म्हटल आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

शिंदेंनी हॉटेलमध्ये नगरसेवक ठेवल्यानंतर संजय राऊतांनी देवेंद्र फडणवीसांना देखील सवाल केलाय. त्यांच्याच राज्यात नगरसेवकांना कोंडून ठेवण्याची वेळ आल्याचं राऊतांनी म्हटल आहे.  त्यामुळे कशावरून महायुतीचाच महापौर बसणार असं म्हणता येईल असा सवाल देखील राऊतांनी यावेळी केला, तर आम्हाला नगरसेवक फुटण्याची भीती नाही, तुमचे नगरसेवक तुमच्याकडे राहतात का ते बघा, असा सूचक इशारा नवनाथ बन यांनी दिला आहे. 

मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेचा महापौर बसू शकतो असा दावा देखील संजय राऊतांनी केलाय. राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात चर्चा झाली असून पडद्यामागे अनेक हालचाली सुरू असल्याचं देखील संजय राऊत यांनी म्हटलंय, दरम्यान यानंतर शिवसेनेच्या आमदार शीतल म्हात्रेंनी राऊतांना खोचक टोला लगावला आहे. मुंबई महापालिकेत महायुतीला 118 जागा मिळाल्या आहेत. पालिकेत सत्तेसाठी 114 जागांची आवश्यकता आहे. मात्र, या 118 मधून पाच नगरसेवक इकडच्या तिकडे झाल्यास सत्तेची समिकरणं महायुतीसाठी बिघडू शकतात, यासंदर्भात संजय राऊतांनी एक सूचक विधान केलं आहे.

मुंबई महापालिकेत महायुती आणि ठाकरेंमध्ये चुरशीचा सामना पाहायला मिळाला, अगदी शेवटपर्यंत चाललेल्या अटीतटीच्या सामन्यात महायुतीनं बाजी मारली खरी तरीही सत्ताधा-यांमध्ये धाकधूक सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यात राऊतांनी शिंदेंच्या नगरसेवकांसोबत संपर्क होऊ शकतो असं सांगितलंय. त्यामुळे आगामी काही दिवसात पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणात उलथापालथ पाहायला मिळणार का? याकडे आता लक्ष लागल आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
new political twist in MaharashtraSanjay Rauteknath shindeएकनाथ शिंदेसंजय राऊत

इतर बातम्या

हायपरटेंशन म्हणजे काय? डायबिटिस आणि इतर आजारांमुळे याचा शरी...

हेल्थ