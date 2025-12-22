नवी मुंबई विमानतळासाठी आता नवे रेल्वे स्थानक; 100 कोटींचा खर्च; कोणाला होणार फायदा? जाणून घ्या!

New Railway Station: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा मुंबई परिसरातील हवाई वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. येत्या 25 डिसेंबर 2025 पासून येथे व्यावसायिक उड्डाणे सुरू होणार आहेत. प्रवाशांच्या सोयीसाठी बेलापूर-नेरूळ-उरण रेल्वे मार्गावर 'तारघर' नावाचे आधुनिक रेल्वे स्थानक उभारण्यात आले आहे. हे स्थानक विमानतळापासून जवळ असल्याने हवाई प्रवाशांसाठी सोयीस्कर ठरणार आहे. सिडकोने सुमारे 112 कोटी रुपये खर्च करून हे स्थानक बांधलंय. जे भविष्यात प्रमुख वाहतूक केंद्र बनणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
तारघर स्थानक अत्याधुनिक डिझाइनचे आहे. यात मोठे फलाट, सुरक्षित प्रवेश-बाहेर पडण्याची व्यवस्था, एस्केलेटर, पार्किंग आणि शटल बस सेवा उपलब्ध आहेत. स्थानकाच्या छताची रचना जवळच्या खाडीच्या लाटांवरून प्रेरित आहे. येथे दुकाने आणि मनोरंजनाची जागा देखील भविष्यात विकसित होईल. हे स्थानक केवळ लोकल ट्रेनसाठीच नव्हे, तर मेट्रो आणि विमानतळाच्या स्कायट्रेनशी जोडले जाणार असल्याने बहुपयोगी केंद्र बनेल. प्रवासी संख्या वाढण्याच्या दृष्टीने याचे नियोजन केले गेले आहे.
कामोठे, उलवे, बामणडोंगरी आणि आसपासच्या भागातील नागरिकांना तारघर स्थानकामुळे थेट लोकल ट्रेनची सुविधा मिळेल. उरण मार्गावरील लोकल गाड्यांच्या फेऱ्या वाढवल्याने सकाळ-सायंकाळच्या गर्दीची वेळेत प्रवास सोपा होईल. विमानतळ सुरू झाल्यानंतर या परिसरात नवे उद्योग, व्यवसाय आणि वसाहती वाढतील, ज्यामुळे रोजगार आणि विकासाला चालना मिळेल. स्थानिक प्रवाशांना विमानतळापर्यंत पोहोचणेही सोयीचे होणार आहे.
विमानतळापासून जवळ असल्याने तारघर हे प्रवाशांसाठी मुख्य रेल्वे मार्ग ठरेल. येथून शटल बस किंवा चालत जाऊन विमानतळ गाठता येईल. बेलापूर-उरण मार्गावर नव्या गाड्या आणि थांबे जोडल्याने हवाई प्रवास करणाऱ्यांना मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कशी जोडणी मिळेल. हे स्थानक विमानतळ कर्मचाऱ्यांसाठीही उपयुक्त ठरणार आहे.
तारघर स्थानक हे नवी मुंबईच्या एकूण प्रगतीचा महत्त्वाचा भाग आहे. विमानतळामुळे परिसरात लोकसंख्या आणि व्यावसायिक हालचाली वाढतील, त्याला पूरक अशी ही रेल्वे सुविधा आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या या पुढाकारामुळे वाहतूक व्यवस्था मजबूत होईल आणि गर्दी कमी होऊन प्रवास सुरक्षित व जलद होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.