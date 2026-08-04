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दादर नाही तर CSMT वरुन सुटणार कोकणात जाणारी विशेष ट्रेन; दररोज धावणार, 22 स्टेशनवर थांबणार

कोकण रेल्वे मार्गावर नियमीत रेल्वे सुरु करण्यात आली आहे. ही रेल्वे दररोज धावणार असून कोकण रेल्वे मार्गावरील 22 स्थानकांवर या ट्रेनला थांबा दिला जाणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 04, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:32 PM IST
दादर नाही तर CSMT वरुन सुटणार कोकणात जाणारी विशेष ट्रेन; दररोज धावणार, 22 स्टेशनवर थांबणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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