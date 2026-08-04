/दादर नाही तर CSMT वरुन सुटणार कोकणात जाणारी विशेष ट्रेन; दररोज धावणार, 22 स्टेशनवर थांबणार

New regular express train on Konkan Railway : दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर रद्द करुन दादर - गोरखपुर ट्रेन सुरु करण्यात आली आहे. दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर दिवा स्थानकातून धावते. ही ट्रेन पुन्हा दादर स्थानकातून सुरु करावी अशी मागणी केली जात आहे. अशातच आता मुंबई-कोकण मार्गावर नवी रेल्वे गाडी सुरू करण्यात येणार आहे. ही नवी ट्रेन दादर नाही तर CSMT वरुन सुटणार आहे. ही नियमीत एक्सप्रेस असून रोज धावणार आहे. कोकण रेल्वे मार्गावरील 22 स्थानकांवर ही रेल्वे थांबणार आहे.
कोकण रेल्वे मार्गावर ही ट्रेन नियमित धावणार असून 22 स्थानकांवर ट्रेनला थांबा मिळाला आहे. या नवीन ट्रेन मुळे गणपतीमध्ये गावी जाणाऱ्या चाकरमान्यांची मोठी सोय होणार असून नियमित प्रवास करणाऱ्या कोकणवासीयांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रस्तावित रेल्वेगाडी क्रमांक 15087 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-सावंतवाडी रोड एक्सप्रेस आणि गाडी क्रमांक 15088 सावंतवाडी रोड-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस या नावांनी दररोज धावणार आहे. लवकरच याचे वेळापत्रक जाहीर होणार आहे.
CSMT वरुन सुटणाऱ्या या एक्स्प्रेसला दादर, ठाणे, पनवेल, पण, रोहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, सावर्डा, अरवली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अडावली, वालिवाडे, राजापूर रोड , वैभववाडी रोड, नांदगाव रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ, सावंतवाडी रोड या स्थानकांवर थांबा दिला जाणार आहे. यामुळे कोकण रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते सावंतवाडी रोड दरम्यान नियमित एक्सप्रेस ट्रेन सुरु करण्यास भारतीय रेल्वेने मंजुरी दिल्याबद्दल आज नवी दिल्लीत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा शिवसेना पक्षाच्या वतीने तसेच कोकण वासियांच्या वतीने जाहीर सत्कार करण्यात आला. यावेळी संसदीय गटनेते डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, खासदार नरेश म्हस्के, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर, खासदार संजय दिना पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार ओम राजे निंबाळकर यावेळी उपस्थित होते. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि खासदार नरेश म्हस्के यांनी ही ट्रेन सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा केला होता.