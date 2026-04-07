Salary Cut: मार्चपेक्षा कमी येणार एप्रिलमध्ये कर्मचाऱ्यांचा पगार, यापुढे इन हॅण्ड सॅलरी का होणार कमी?

April Salary Cut: नव्या नियमांनुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार आणि महागाई भत्ता (डीए) मिळून एकूण पगाराच्या किमान 50 टक्के इतका असावा. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 7, 2026, 07:40 PM IST
पगार कपात

April Salary Cut: 1 एप्रिल 2026 पासून केंद्र सरकारने वेतन संहिता 2019 आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 लागू केले आहेत. यामुळे देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या रचनेत मोठा बदल झालाय. पूर्वी मार्च महिन्यात जेवढा पगार हातात येत होता, त्यापेक्षा एप्रिलमध्ये थोडा कमी रक्कम मिळणार आहे. मुख्य कारण म्हणजे बेसिक पगार आता एकूण पगाराच्या (सीटीसी) किमान 50 टक्के करणे बंधनकारक झाले आहे. याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या हातातील नेट पगारावर पडणार आहे. तुमच्यावर कसा होणार परिणाम? सविस्तर जाणून घेऊया. 

बेसिक पगार 50 टक्के करणे का बंधनकारक?

नव्या नियमांनुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार आणि महागाई भत्ता (डीए) मिळून एकूण पगाराच्या किमान 50 टक्के इतका असावा. यापूर्वी बहुतेक कंपन्या बेसिक पगार फक्त 20 ते 30 टक्के ठेवत होत्या. उरलेला भाग हाउस रेंट अलाउन्स (एचआरए), विशेष भत्ता, लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन (एलटीसी) इत्यादी वेगवेगळ्या भत्त्यांमध्ये वाटून देत होत्या. नव्या नियमामुळे कंपन्यांना बेसिक वाढवावा लागला आहे. यामुळे पगाराची रचना पूर्णपणे बदलली आहे आणि कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष हातात येणारा पैसा कमी होत आहे.

पीएफ कट अधिक वाढणार

बेसिक पगार वाढल्याने प्रॉव्हिडंट फंडाचा कटही वाढतो. कारण पीएफ हा बेसिक पगाराच्या 12 टक्के दराने कापला जातो. पूर्वी बेसिक कमी असल्याने पीएफ कमी कापला जात होता, पण आता बेसिक 50 टक्के झाल्याने कर्मचारी आणि कंपनी दोघांचाही पीएफ योगदान वाढले आहे. याचा अर्थ असा की, प्रत्येक महिन्याला पगारातून जास्त रक्कम पीएफ खात्यात जमा होईल. त्यामुळे एप्रिलपासून कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात येणारा पगार मार्चपेक्षा कमी दिसेल. हा बदल फक्त एप्रिलमध्ये नाही, तर पुढील सर्व महिन्यांत लागू राहणार आहे.

किती कमी पडेल पगार? 

उदाहरणासह समजून घेऊया. समजा, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा एकूण मासिक पगार (सीटीसी) 1 लाख रुपये आहे. पूर्वी त्याचा बेसिक पगार 30 हजार रुपये होता. त्यावेळी पीएफ कट 3600 रुपये (12 टक्के) होता. आता नव्या नियमाप्रमाणे बेसिक 50 हजार रुपये झाला आहे. त्यामुळे पीएफ कट 6 हजार रुपये होईल. म्हणजे 2400 रुपये अधिक कापले जातील आणि हातात येणारा पगार 2400 रुपये कमी होतील. अशा प्रकारे मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याला काही हजार रुपये कमी मिळतील. हे उदाहरण सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे; ज्यांचा पगार जास्त असेल त्यांना आणखी जास्त फरक जाणवेल.

हातात पैसा कमी का येतोय? 

बेसिक पगार वाढवल्याने पीएफमध्ये जास्त रक्कम जाते. ही अतिरिक्त रक्कम कर्मचाऱ्याच्या खात्यात येत नाही तर थेट पीएफ अकाउंटमध्ये जमा होते. त्यामुळे बँकेत येणारा नेट पगार कमी दिसतो. मात्र हे पैसे वाया जात नाहीत. उलट, ते कर्मचाऱ्याच्या भविष्यनिधीमध्ये जमा होतात. कंपनीकडूनही समान रक्कम योगदान मिळते. त्यामुळे एकूण बचत पूर्वीपेक्षा जास्त होते. जेव्हा कर्मचारी नोकरी सोडतो किंवा सेवानिवृत्त होतो तेव्हा ही सगळी रक्कम व्याजासह मिळते. म्हणजे दीर्घकाळात हा बदल तुमच्यासाठी फायद्याचा ठरू शकतो. 

तुमचा फायदा कसा? 

कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यातील सुरक्षितता वाढवणे हा नव्या नियमांचा मुख्य उद्देश आहे. पीएफमध्ये जास्त पैसा जमा झाल्याने रिटायरमेंटनंतर चांगली रक्कम मिळेल. यामुळे वृद्धापकाळात आर्थिक ताण कमी होईल. सरकारने हे नियम कामगार कल्याणासाठी आणले आहेत. कर्मचाऱ्यांनी या बदलाकडे फक्त तात्पुरता तोटा म्हणून न पाहता, भविष्यातील मोठा फायदा म्हणून बघावे. कंपन्यांनीही नव्या नियमांचे पालन करताना कर्मचाऱ्यांना योग्य समज द्यावी, जेणेकरून गैरसमज होणार नाहीत. एकूणच, एप्रिलपासून पगार कमी दिसला तरी तो दीर्घ मुदतीचा गुंतवणूक आहे, असे आवाहन कर्मचाऱ्यांना करण्यात आले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

