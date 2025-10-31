English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रात धावणाऱ्या दोन प्रमुख वंदे भारत एक्स्प्रेसबाबत मोठी अपडेट, आता 'या' स्थानकातही थांबा

Vande Bharat Pune And Solapur: महाराष्ट्रातील दोन वंदे भारत एक्स्प्रेसबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 31, 2025, 12:45 PM IST
Vande Bharat Pune And Solapur: महाराष्ट्रात धावणाऱ्या वंदे भारत एक्सप्रेसबाबत एक नवीन अपडेट समोर येत आहे. महाराष्ट्रातून सध्या 12 वंदे भारत धावतात. या गाड्या विविध शहरांना जोडतात. अनेक वंदे भारत एक्स्प्रेसना प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळतोय. दोन प्रमुख वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्यांना नवीन स्थानकांवर थांबा मंजूर करण्यात आला आहे. तसंच, याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशदेखील देण्यात आले आहेत. 

मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, हुबळी-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस (गाडी क्र.20669/20670) या गाडीला आता किर्लोस्करवाडी स्थानकात थांबा मिळणार आहे. तर, सीएसएमटी-सोलापूर वंदे भारत एक्स्प्रेस (गाडी क्र. 22225/22226) या गाडीला आता दौंड स्थानकांत थांबा मंजूर झाला आहे. 

रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रायोगिक थांबा यशस्वी झाल्यानंतर या गाड्या लवकरच नवीन स्थानकांवर थांबण्यास सुरुवात करतील. त्यामुळं या दोन्ही मार्गावरील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, सध्या मुंबई ते सोलापूर वंदे भारत सीएसएमटी स्थानकातून संध्याकाळी 16.05 वाजता सुटते त्यानंतर संध्याकाळी 10.40 वाजता सोलापूरला पोहोचते. या गाडीला पुण्यात 5 मिनिटांचा थांबा असतो. संध्याकाळी 7.10 वाजता पुण्यात पोहोचते. 

या गाडीला असलेले थांबे

दादर- संध्याकाळी 4.15 वाजता
ठाणे-संध्याकाळी 4.33 वाजता
कल्याण जं- संध्याकाळी 4.51 वाजता
पुणे जं- संध्याकाळी 7.10 वाजता
कुर्डुवाडी-रात्री 9.28 वाजता
सोलापूर- 10.40 वाजता 

सोलापूर-सीएसएमटी वंदे भारत ट्रेन सोलापूरहून सकाळी 6 वाजून 5 मिनिटांनी सुटते. ही ट्रेन कुर्डुवाडी, पुणे, कल्याण, ठाणे आणि दादर या स्थानकांत थांबते. तर, दुपारी 12 वाजता 35 मिनिटांनी मुंबई सीएसएमटीला पोहोचते. 

या गाडीला असलेले थांबे

कुर्डुवाडी-सकाळी 6.53 ला पोहोचते
पुणे-सकाळी 9.15 ला पोहोचते
कल्याण- सकाळी 11.50 ला पोहोचते
ठाणे-सकाळी 11.50 ला पोहोचते
दादर-दुपारी 12.12 ला पोहोचते
सीएसएमटी-दुपारी 12.35 पोहोचते

FAQ

प्रश्न १: महाराष्ट्रातील वंदे भारत एक्सप्रेसबाबत नवीन अपडेट काय आहे?

उत्तर: महाराष्ट्रात सध्या १२ वंदे भारत ट्रेन धावत आहेत. या ट्रेनांना प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळतोय. दोन प्रमुख ट्रेनांना नवीन स्थानकांवर थांबा मंजूर झाला असून, तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल.
 
प्रश्न २: कोणत्या वंदे भारत ट्रेनांना नवीन थांबा मिळणार आहे?

उत्तर: हुबळी-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस (गाडी क्र. २०६६९/२०६७०) ला किर्लोस्करवाडी स्थानकात थांबा मिळणार आहे. तर, सीएसएमटी-सोलापूर वंदे भारत एक्सप्रेस (गाडी क्र. २२२२५/२२२२६) ला दौंड स्थानकात थांबा मंजूर झाला आहे.
 
प्रश्न ३: नवीन थांब्यांची अंमलबजावणी कधी होईल?

उत्तर: प्रायोगिक थांबा यशस्वी झाल्यानंतर या ट्रेन लवकरच नवीन स्थानकांवर थांबण्यास सुरुवात करतील. मध्य रेल्वेने तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

