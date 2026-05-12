/मुंबई पासून फक्त 239 KM अंतरावर नवं पर्यटनस्थळ, महाराष्ट्रात केरळसारखी ‘हाऊसबोट’ सफारी! पाण्यावर तरंगणारा अलिशान होम स्टे

महाराष्ट्रात आता केरळप्रमाणे ‘हाऊसबोट’ सफारीचा आनंद लुटता येणार आहे. कोकण पर्यटनात नवा अध्याय सुरु झाला आहे. चिपळूणमध्ये जलपर्यटनाला नवी दिशा मिळाली आहे.
रत्नागिरी, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : कोकण म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतात ते निळेभोर समुद्रकिनारे आणि हिरवेगार डोंगर.मात्र, आता रत्नागिरीच्या पर्यटनात एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. केरळच्या धर्तीवर चिपळूणमधील वाशिष्ठी खाडीत आता आलिशान हाऊसबोट सफारी सुरू करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे पर्यटकांना आता बॅकवॉटर पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी थेट दक्षिण भारतात जाण्याची गरज नाही. आपल्या महाराष्ट्रातचं केरळचा फिल घेता येणार आहे.
जिल्हा परिषद आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सिंधुरत्न योजनेअंतर्गत ही अत्याधुनिक हाऊसबोट कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ही बोट केवळ प्रवासाचे साधन नसून ते एक तरंगते प्रशस्त घरच आहे. या हाऊसबोटीवर वातानुकूलित (AC) कक्ष पर्यटकांच्या आरामासाठी पूर्णपणे सुसज्ज खोल्या आहेत. बोटीच्या वरील मजल्यावर निसर्गसौंदर्य न्याहाळण्यासाठी मोकळा डेक आहे. पर्यटकांना बोटीवरच कोकणी स्वादाच्या भोजनाचा आस्वाद घेता येणार आहे.
हे देखील वाचा....
या उपक्रमाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याचे व्यवस्थापन. स्थानिक 'अग्निपंख प्रभाग महिला बचत गटा'च्या माध्यमातून ही हाऊसबोट चालवली जात आहे.यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना पर्यटनाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची आणि हक्काचा रोजगार मिळवण्याची मोठी संधी प्राप्त झाली आहे. महिलांच्या हाती या सफारीचे सारथ्य असल्याने पर्यटकांना घरगुती पाहुणचार आणि सुरक्षिततेची खात्री मिळत आहे.
वाशिष्ठी खाडी ही तिच्या जैवविविधतेसाठी ओळखली जाते. या हाऊसबोट सफारीतून पर्यटकांना कांदळवन (Mangroves) खाडीकिनारच्या घनदाट जंगलांचे दर्शन घडते. पक्षीवैभव पहायला मिळते. विविध विदेशी आणि स्थानिक पक्ष्यांचे निरीक्षण करण्याची संधी मिळते. जलपर्यटनाचा आनंद लुटता येत आहे. संथ संथ वाहणाऱ्या पाण्यातून सूर्यास्ताचे विलोभनीय दृश्य पाहता येते.
"चिपळूणच्या पर्यटनाला या हाऊसबोटमुळे जागतिक नकाशावर नवी ओळख मिळेल. यामुळे केवळ पर्यटनच वाढणार नाही,तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी येईल," असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे. काही तासांच्या सहलीपासून ते पूर्ण दिवसाच्या मुक्कामापर्यंत विविध पॅकेजेसमध्ये ही सफारी उपलब्ध आहे. त्यामुळे या सुट्ट्यांमध्ये जर तुम्ही कोकणात येणार असाल,तर वाशिष्ठीच्या खाडीत या 'हाऊसबोट' सफारीचा अनुभव घ्यायला विसरू नका!.