New Rules: 17 एप्रिलपासून बदलतोय वाहतुकीचा नियम, माहिती नसेल तर बसेल 10 हजार रुपयांचा दंड!

New Traffic Rules: महाराष्ट्रातील वाहन मालकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. येत्या 17 एप्रिलपासून सरकारने हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) अनिवार्य केली आहे. ज्यांनी अद्याप ही विशेष नंबर प्लेट बसवली नाही, त्यांना मोठी अडचण येणार आहे. विना HSRP प्लेटच्या गाड्यांना दंड तर बसणारच, शिवाय आरटीओशी संबंधित अनेक कामेही अडकून बसतील. आता प्रत्येक वाहन मालकाने तातडीने प्लेट बसवून घ्यावी, असा सल्ला देण्यात येत आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
17 एप्रिल 2026 पासून HSRP नंबर प्लेट सक्तीची झाली आहे. यापूर्वी अनेक वाहनांवर जुनी प्लेट होती, पण आता ती बदलणे गरजेचे झाले आहे. शुक्रवारपासून म्हणजे 17 एप्रिलनंतर पोलिस किंवा आरटीओ अधिकारी तपासणी करताना ही प्लेट न दिसल्यास कारवाई होईल. सरकारने यासाठी कडक धोरण आखले आहे. ज्यांना अद्याप प्लेट नाही, त्यांनी आता त्वरित अर्ज करावा. उशीर झाल्यास आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागेल. ही नियमावली दुचाकी, चारचाकी अशा सर्व प्रकारच्या वाहनांना लागू आहे.
हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ही सामान्य नंबर प्लेटपेक्षा खूप वेगळी आणि सुरक्षित असते. तिच्यात खास कोड, होलोग्राम आणि उच्च दर्जाचे साहित्य वापरले जाते. यामुळे वाहन चोरी, बनावट प्लेट किंवा अपघातात नंबर बदलणे कठीण होते. प्रत्येक प्लेटवर वाहनाची माहिती सुरक्षितपणे कोरली जाते. सरकारने ही प्लेट सुरक्षिततेसाठी आणि वाहन ओळखण्यासाठी अनिवार्य केली आहे. आतापर्यंत बऱ्याच लोकांनी ती बसवली आहे, पण अजूनही काही जणांकडे जुनी प्लेटच आहे. ही प्लेट बसवल्याने वाहन सुरक्षित राहते आणि सरकारला देखरेख सोपी होते.
विना HSRP प्लेटच्या वाहनावर 10 हजार रुपयांपर्यंत दंड बसू शकतो. याशिवाय प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUCC) न दिल्यास स्वतंत्र दंडही होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, पहिल्या वेळी 1 हजार, दुसऱ्या वेळी 2 हजार आणि वारंवार उल्लंघन झाल्यास 10 हजार दंड आकारला जातो. HSRP नसल्यास 5 हजार रुपयांचा वेगळा दंडही होऊ शकतो. दोन्ही गोष्टी एकत्र आल्यास एकूण दंड आणखी वाढू शकतो. हे दंड टाळण्यासाठी आता वेळ आहे. दंडाची रक्कम भरणे टाळण्यासाठी ताबडतोब प्लेट बसवावी, असे वाहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
HSRP प्लेट नसल्यास गाडीशी संबंधित अनेक महत्त्वाची कामे थांबतील. उदाहरणार्थ, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) मिळणार नाही. विमा नूतनीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र, कागदपत्र तपासणी अशा सर्व गोष्टींमध्ये अडथळा येईल. आरटीओ कार्यालयात जाऊनही काम पूर्ण होणार नाही. यामुळे वाहन मालकांना रोजच्या रोज अडचण येईल. विमा कंपन्याही HSRP नसल्यास नूतनीकरण करणार नाहीत. म्हणून १७ एप्रिलपूर्वी हे काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
प्लेट बसवण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करणे सोपे आहे. महाराष्ट्र वाहतूक विभागाच्या वेबसाइटवर https://transport.maharashtra.gov.in/ZoneWiseWebsiteRedirect.html या लिंकवर जा. तिथे वाहनाचा नंबर, मॉडेल, मालकाची माहिती भरा. अर्ज केल्यानंतर तुम्हाला तारीख आणि वेळ कळवली जाईल. त्यानुसार अधिकृत केंद्रावर जाऊन प्लेट बसवता येईल. घरी बसूनही ऑर्डर करता येते. फक्त काही मिनिटांत अर्ज पूर्ण होतो. जास्त गर्दी टाळण्यासाठी आता लगेच अर्ज करा.
सर्व वाहन मालकांनी आता तातडीने HSRP प्लेट बसवून घ्यावी. शेवटच्या क्षणी गर्दी होईल आणि काम रखडेल. दंड वाचवण्यासाठी आणि गाडीचे कामे सहज चालू ठेवण्यासाठी ही प्लेट आवश्यक आहे. सरकारने याची कडक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. ज्यांनी अद्याप प्लेट नाही, त्यांनी त्वरित वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करावा. सुरक्षित आणि कायदेशीररीत्या गाडी चालवण्यासाठी हा नियम पाळणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.