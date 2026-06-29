/कोर्टात हजर होण्यापूर्वीच सियाच्या वकीलपत्रावरून नवा ट्विस्ट... नेमकं वकील कोण? दोन वकिलांमध्ये रंगला वाद

चंद्राली राजापूरकर, लोणावळा : देशभरात चर्चेत असलेल्या केतन अग्रवाल हत्याकांडात मुख्य आरोपी सिया गोयलला आज न्यायालयात हजर करण्यात येणार असतानाच एक नवा वाद समोर आला आहे. सियाचं वकीलपत्र नेमकं कोणाकडे आहे, यावरून दोन वकिलांमध्येच वाद निर्माण झाला आहे. पुण्यातील वकील विपुल दुशिंग आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील आशुतोष श्रीवास्तव यांनी सियाचं प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा केल्याने न्यायालयीन परिसरातही या घडामोडींची जोरदार चर्चा रंगली आहे.
सियाचं अधिकृत वकीलपत्र नेमकं कोणाकडे आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून, यावर न्यायालयात काय भूमिका मांडली जाते आणि या वादाचा पुढील सुनावणीवर काही परिणाम होतो का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या प्रकरणाला आता तपासासोबतच न्यायालयीन प्रक्रियेतही नवं वळण मिळाल्याचं पाहायला मिळत आहे.
केतन हत्या प्रकरणी दररोज नवनवीन खुलासे होत आहे. या प्रकरणाला ग्लॅमर मिळाल्याने हा खटला कोण लढणार यावर आता कलगीतुरा रंगल्याची माहिती समोर येत आहे. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना ताब्यात घेतल्यावर त्यांच्याकडून या प्रकरणासंदर्भात वेगवेगळी माहिती समोर येत आहे.
केतन अग्रवाल याचा लोहगडावरून पडून 18 जून रोजी मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली होती. फोटोची पोज देताना केतन अग्रवाल घसरुन दरीत पडला नसून त्याला ढकलून दिल्याची धक्कादायक बाब तपासात समोर आली. केतनची होणारी पत्नी सिया हिच्यासह तिचा प्रियकर चेतन याला याप्रकरणी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
तसेच या प्रकरणी सियाच्या आई-वडिलांचीही कसून चौकशी करण्यात आली. या प्रकरणात आणखी काही माहिती समोर येत आहे आणि त्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासात योग्य दिशा प्राप्त होईल, याची पूर्ण खबरदारी पोलिसांकडून घेण्यात येत आहे.
केतन अग्रवालचा १८ जून रोजी लोहगडावरून पडून मृत्यू झाला होता. तो कसा पडला असेल, त्या वेळची परिस्थिती काय होती. त्या ठिकाणी उपस्थित असलेली सिया कोणत्या स्पॉटला होती. याचा संपूर्ण सीन रिक्रिएशन लोणावळा पोलिसांनी केला.
दुसरे वकील असतील तर बरं आहे ते आमचे मित्रचं आहे. पण सियाच्या मित्रांकडून मला वकीलपत्र मिळाले आहे. आम्ही या प्रकरणात अजून काय करायचं यावर विचार सुरू आहे. ट्रायल कोर्टात जी काही प्रक्रिया होईल त्यात आम्ही सहकार्य करू तसेच हे प्रकरण हायकोर्टात न्यायचं आहे का यावर पण आम्ही विचार करून असे सियाचे वकील आशुतोष श्रीवास्तव यांनी मीडियाशी बोलताना सांगितले. हा खरंच अपघात असू शकतो का यावरही आम्ही आमचे म्हणणे मांडू असेही श्रीवास्तव बोलले. सियासाठी कोणी उभं राहिले नव्हते त्यावेळी आम्ही तिची बाजू मांडण्याचे ठरवलं. तिला न्याय देण्यासाठी यापुढेही तिच्यासोबत राहू असेही श्रीवास्तव यांनी सांगितले.