/पुणे- इन्फ्लुएन्सर अथर्व जगताप हल्ला प्रकरणात भलताच ट्विस्ट; कास पठारावर...; तपासात नवा खुलासा, कोण आहे अटक झालेली माधवी कुंभार?

पुण्यातल्या रीलस्टार विश्वातला वाद आता थेट जीवघेण्या हल्ल्यापर्यंत पोहोचलाय. डेक्कन जिमखाना परिसरातल्या कॅफेमध्ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर अथर्व जगताप याच्यावर हल्ला करण्यात आला. या प्रकरणात रीलस्टार माधवी कुंभारसह 7 जणांना पोलिसांनी अटक केलीय. मात्र आता या प्रकरणात नवा ट्विस्ट आला आहे. कारण या हल्ल्याची सुरुवात पुण्यात झालेली नाही. या वादाची ठिणगी साताऱ्यातल्या कास पठारावर पडल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आलंय. कारला कट मारण्याच्या कारणावरून सुरू झालेला वाद. त्यानंतर धमकी. आणि अखेर पुण्यात कॅफेमध्ये घुसून हल्ला.. नेमका हा वाद कसा वाढत गेला? हल्ल्याच्या रात्री नेमकं काय घडलं? जाणून घ्या
शनिवार.. 15 ऑगस्ट रोजी पहाटे सव्वातीनची वेळ, डेक्कन जिमखाना परिसरातील कॅफेतून सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर अथर्व जगताप बाहेर पडत होता. आणि त्याचवेळी काही जणांनी त्याला अडवल्याचा आरोप आहे. जुन्या वादाचा राग डोक्यात होता. आणि त्याच वादातून अथर्वला धमकावण्यात आल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे.
"तू पोरींना काय बोलला?" "आमच्याबरोबर चल. तुला दाखवतो." अशा शब्दांत धमकी दिल्याचा आरोप आहे. घाबरलेला अथर्व कॅफेच्या दिशेने पळाला. पण हल्लेखोरही त्याच्या मागे गेले. कॅफेतच त्याला घेरण्यात आलं. शिवीगाळ. मारहाण आणि त्यानंतर थेट हल्ला करण्यात आला. पोलिसांच्या माहितीनुसार अथर्ववर शस्त्राने वार करण्यात आले. खुर्चीनेही मारहाण करण्यात आली. लाथाबुक्क्यांनीही मारहाण झाली. या हल्ल्यात अथर्व गंभीर जखमी झाला. घटनेनंतर डेक्कन पोलिसांनी खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला.
या प्रकरणात माधवी कुंभारसह 7 जणांना अटक करण्यात आलीय. माधवी कुंभार. स्नेहल सोनके. शार्दुल ओव्हाळ आणि त्यांच्यासह आणखी चार आरोपी आहेत. पोलिसांकडून आता प्रत्येकाची भूमिका तपासली जातेय. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात एक महत्त्वाचा ट्विस्ट आहे. हा वाद पुण्यात सुरू झालेला नाही. त्याची ठिणगी पडली होती साताऱ्यातल्या कास पठारावर.
कास पठारावरचा तो दिवस. वाहनातून प्रवास सुरू होता. त्याचवेळी कारला कट मारल्याचा आरोप आहे. याच कारणावरून अथर्व आणि आरोपी तरुणींमध्ये वाद झाला. वाद वाढला... शब्द वाढले... आणि मनात राग साचत गेला. पोलिसांच्या तपासानुसार याच जुन्या वादाचा पुढचा अंक पुण्यात घडला. कास पठारावर सुरू झालेली धुसफूस पुण्यातल्या फ्लाईंग जिप्सीपर्यंत पोहोचली. आता हल्ल्यामागचा नेमका उद्देश आणि प्रत्येक आरोपीची भूमिका तपासली जातेय.
रील्स आणि सोशल मीडियाच्या दुनियेतला हा कथित वाद आता थेट खुनाच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यापर्यंत पोहोचला. एका छोट्याशा वादाची सुरुवात. त्यातून आरोप-प्रत्यारोप. त्यानंतर धमकी आणि शेवटी कॅफेमध्ये जीवघेणा हल्ला. कास पठारावर पडलेली वादाची ठिणगी पुण्यात येऊन भडकली. सोशल मीडिया विश्वातला कथित वाद आता पोलिसांच्या तपासाच्या केंद्रस्थानी आहे. या हल्ल्यामागे नेमकं कारण काय होतं? कोणाची भूमिका किती? आणि हल्ल्यात वापरलेलं शस्त्र नेमकं कोणतं? या सगळ्याचा तपास डेक्कन पोलीस करत आहेत. वाद सोशल मीडियावरचा असो... पण त्याचा शेवट रुग्णालयात आणि पोलीस ठाण्यात झाला..
माधवी कुंभार या पुण्यातील असून बाइकिंग आणि स्टंटचे रील्स सोशल मीडियावर पोस्ट करत असते. 2024 मध्ये तिच्या एका धोकादायक बाइक स्टंटचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. जानेवारी 2025 मध्ये बुलेटवर उभे राहून स्टंट केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पुन्हा चर्चेत आली होती. पोलिसांनी तिला समजही दिली होती.