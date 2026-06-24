/पोलिसी खाक्या पाहून सियाचा प्रियकर पोपटासारखा बोलला;केतन अग्रवालच्या मृत्यू प्रकरणात नवा ट्वीस्ट!

पुणे जिल्ह्यातील प्रसिद्ध लोहगड किल्ल्यावर ट्रेकिंगसाठी गेलेल्या केतन अग्रवालच्या मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असतानाच सिया गोयलचा मित्र चेतन चौधरी याने केलेल्या काही खुलाशांमुळे या घटनेभोवतीचे गूढ अधिकच वाढले आहे. सुरुवातीला अपघाती मृत्यू मानल्या जात असलेल्या या घटनेकडे आता संशयाच्या नजरेने पाहिले जात असून पोलिस तपासाला नवे धागेदोरे मिळण्याची शक्यता आहे. काय म्हणाला चेतन? याचा तपासावर काय परिणाम होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.
केतन अग्रवाल हा आपल्या मित्रमंडळीसह लोहगड किल्ल्यावर ट्रेकिंगसाठी गेला होता. ट्रेकदरम्यान तो दरीत कोसळल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली होती. सुरुवातीच्या तपासात हा अपघात असल्याचे मानले जात होते. मात्र घटनेपूर्वी आणि घटनेनंतर घडलेल्या काही घटनांमुळे या प्रकरणाकडे आता अधिक गांभीर्याने पाहिले जात आहे. पोलिसांनी उपस्थित सर्व व्यक्तींचे जबाब नोंदवण्यास सुरुवात केली आहे.
या प्रकरणात सिया गोयलचा मित्र चेतन चौधरी याने पोलिसांशी बोलताना काही महत्त्वाचे दावे केल्याचे वृत्त आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार, ट्रेकदरम्यान घडलेल्या घटनांबाबत अनेक गोष्टी अद्याप स्पष्ट झालेल्या नाहीत. काही व्यक्तींच्या वर्तनाबाबतही त्याने संशय व्यक्त केला आहे. त्यामुळे मृत्यूपूर्वी नेमके काय घडले आणि त्यामागे कोणते कारण होते, याचा तपास अधिक सखोल करण्याची मागणी वाढली आहे. सिया गोयल आणि केतन अगरवाल यांचा फेब्रुवारी महिन्यात साखरपुडा झाला होता आणि नोव्हेंबर महिन्यात त्यांचं लग्न होणार होतं. मात्र हे लग्न सिया गोयलच्या मनाविरुद्ध होत होतं. कारण तिचे चेतन चौधरीवर प्रेम होते.
पण ती तिच्या कुटुंबाला याबाबत सांगू शकत नव्हती, अशी माहिती पोलिसांना मिळाली. लग्नाआधी पळून गेल्यास माझ्या कुटुंबाची बदनामी होईल, म्हणून सामंजस्याने प्रश्न सोडवण्याऐवजी थेट होणाऱ्या पतीला संपवण्याचा क्रूर निर्णय सियाने घेतल्याची माहिती पोलिसांना देण्यात आली.
पुणे पोलिसांनी या प्रकरणात कोणतीही शक्यता नाकारलेली नाही. अपघात, निष्काळजीपणा किंवा इतर कोणता गुन्हेगारी कोन आहे का, याचा तपास सुरू आहे. मोबाईल कॉल रेकॉर्ड, सोशल मीडिया संवाद, लोकेशन डेटा आणि घटनास्थळावरील पुरावे यांची पडताळणी केली जात आहे. तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, सर्व तांत्रिक आणि प्रत्यक्ष पुरावे तपासल्यानंतरच मृत्यूमागील खरे कारण स्पष्ट होऊ शकते.
केतन अग्रवालच्या मृत्यूची बातमी समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. अनेकांनी निष्पक्ष तपासाची मागणी केली असून कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी अधिकृत तपास अहवालाची प्रतीक्षा करण्याचे आवाहन केले आहे. तर काहींनी ट्रेकिंगदरम्यान सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
सध्या या प्रकरणातील अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. केतनचा मृत्यू केवळ अपघात होता की त्यामागे इतर काही कारण होते, याचे उत्तर तपास पूर्ण झाल्यानंतरच मिळणार आहे. पोलिसांकडून सर्व संबंधित व्यक्तींची चौकशी सुरू असून आवश्यकतेनुसार आणखी जबाब नोंदवले जाणार आहेत. तपासातील प्रत्येक बाब बारकाईने तपासली जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.