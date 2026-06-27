भावानेच उघडं पाडलं सिया गोयलचं पितळ, केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट!

पुण्यातील व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांच्या मृत्यूप्रकरणातील तपास दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीचा होत आहे. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांची पोलिसांनी पुन्हा घटनास्थळी नेऊन चौकशी केली. दरम्यान, सियाचा भाऊ साहिल गोयल याची जवळपास दहा तास कसून चौकशी करण्यात आली. त्याच्या जबाबामुळे तपासाला नवे वळण मिळाल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांकडून प्रकरणातील प्रत्येक दुव्याची पडताळणी सुरू असून, पुढील काही दिवसांत आणखी महत्त्वाचे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, केतन अग्रवाल यांना ट्रेकच्या बहाण्याने लोहगड किल्ल्यावर बोलावण्यात आले होते. यापूर्वीही अशाच प्रकारचा प्रयत्न झाल्याचा संशय तपासात व्यक्त करण्यात आला आहे. अखेर 18 जून रोजी ट्रेकदरम्यान केतन यांचा दरीत पडून मृत्यू झाला. सुरुवातीला हा अपघात असल्याचा अंदाज होता. मात्र तपासात समोर आलेल्या पुराव्यांनंतर पोलिसांनी हा पूर्वनियोजित कट असल्याचा संशय व्यक्त करत सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना अटक केली. आता साक्षीदारांचे जबाब, डिजिटल पुरावे आणि घटनास्थळावरील तपासाच्या आधारे संपूर्ण कट उलगडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
पोलिस चौकशीत सिया गोयलने आपण केतनशी लग्न करू इच्छित नसल्याचे कुटुंबीयांना सांगितल्याचा दावा केला होता. मात्र तिचा भाऊ साहिल गोयलने हा दावा फेटाळला. त्याच्या म्हणण्यानुसार, सियाने कुटुंबातील कोणालाही लग्नाबाबत नाराजी व्यक्त केली नव्हती. जर तिने स्पष्टपणे नकार दिला असता, तर कुटुंबीयांनी तिच्यावर लग्नासाठी दबाव आणला नसता, असा जबाब त्याने पोलिसांना दिला. त्यामुळे सियाच्या आधीच्या विधानांबाबत पोलिस अधिक तपास करत आहेत.
सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांची पहिली भेट क्रिकेट सामन्यांच्या निमित्ताने झाली होती, अशी माहिती तपासात समोर आलीय. साहिल गोयल आणि चेतन एकत्र क्रिकेट खेळत असल्याने सिया अनेकदा मैदानावर येत असे. त्यानंतर एका मित्राच्या दिवाळी कार्यक्रमात दोघांची पुन्हा भेट झाली आणि त्यांच्यातील संपर्क वाढत गेला. पुढे ही मैत्री प्रेमसंबंधात बदलल्याचे तपासातून उघड झाले आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, गेल्या काही महिन्यांत दोघांमध्ये हजारो फोन कॉल आणि अनेक तास संभाषण झाल्याची नोंद तपास यंत्रणेला मिळाली आहे.
तपासादरम्यान केतन अग्रवाल यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील काही बाबी सियाला पसंत नसल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्याच्या केसांबाबत तसेच बोलण्याच्या शैलीबाबत तिला आक्षेप असल्याचे तपासात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र पोलिसांचे म्हणणे आहे की, या सर्व बाबींसोबतच सिया आणि चेतन यांच्यातील प्रेमसंबंध हा तपासातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या सर्व कारणांचा एकत्रितपणे तपास करून नेमका हेतू काय होता, याचा शोध घेतला जात आहे.
दोन्ही आरोपींना रात्री उशिरा लोहगड परिसरात नेण्यात आले. त्यांनी किल्ल्यावर जाण्यासाठी कोणता मार्ग वापरला, घटनाक्रम कसा घडला आणि प्रत्येक टप्प्यावर कोणाची काय भूमिका होती, याची पोलिसांनी प्रत्यक्ष पडताळणी केली. याशिवाय सियाच्या आई-वडिलांचे जबाबही नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. आरोपींच्या मोबाईलमधील डिजिटल पुरावे, कॉल रेकॉर्ड आणि इतर तांत्रिक माहितीचीही तपासणी सुरू आहे.