नवं वर्षं, नवं घर! MHADA सोडतीची 2026 मधील पहिली बातमी; मुंबई, पुणे, कोकणात हक्काचा आशियाना...

MHADA Lottery 2026 : कधीपासून सुरू होणार सोडतीची जाहिरात, कधी दाखल करायचे अर्ज? नव्या वर्षाची बहुप्रतिक्षित बातमी... घर घेणाऱ्यांसाठी 'लॉटरी'....   

सायली पाटील | Updated: Jan 1, 2026, 01:57 PM IST
नवं वर्षं, नवं घर! MHADA सोडतीची 2026 मधील पहिली बातमी; मुंबई, पुणे, कोकणात हक्काचा आशियाना...
MHADA Lottery 2026 : आर्थिक चणचण, बाजारभावात कच्च्या मालाच्या दरात झालेली वाढ आणि अपेक्षित ठिकाणी उपलब्धता नसल्यानं अनेकांनीच 2025 या वर्षात नवं घर खरेदी न करता ही प्रक्रियाच पुढे ढकलली. ज्यामुळं आता नव्या वर्षात अर्थात 2026 मध्ये अनेक मंडळी नव्या घर खरेदीसाठी प्रयत्न करण्याच्या बेतात आहेत. अशा सर्व मंडळींसाठी यंदाचं वर्ष खास ठरणार आहे. प्रामुख्यानं मध्यमवर्गीय इच्छुकांना अपेक्षित ठिकाणी किंबहुना त्यांच्या गावच्या ठिकाणीसुद्धा घर खरेदी करणार आहे. यामध्ये मदत होणार आहे ती म्हणजे म्हाडाच्या 
आगामी गृह सोडतीची. 

कधी जाहीर होणार सोडत? 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हाडा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे राज्यभरातील मंडळांतर्गत येणाऱ्या घरांच्या सोडती अर्थात लॉटरी घोषित करता येत नाहीय. मात्र तरी म्हाडानं नव्या वर्षात या सोडतीसाठी तयारी केली आहे. आगामी सोडतींमध्ये मुंबई, कोकण आणि पुणे मंडळाच्या सोडतींचा समावेश असून, आचारसंहिताचा संपताच सोडतीच्या प्रक्रियेला वेग मिळेल असं सांगण्यात आलं आहे. म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबतची माहिती दिली.

2030 पर्यंत मोठं लक्ष्य...

म्हाडाकडून फक्त मुंबई नव्हे तर, राज्यभरातील घरबांधणीचं नियोजन करण्यात आलं असून हे नियोजन थेच 2030 पर्यंतचं असल्याचं सांगण्यात येत आहे. ज्याअंतर्गत एमएमआर ग्रोथ हबमध्ये आठ लाख घरांचं धोरण म्हाडानं केंद्रस्थानी ठेवलं असून, त्याअंतर्गत कोकण मंडळाच्या सुमारे दोन हजार घरांची सोडत काढली जाणार आहे. 

म्हाडाच्या या सोडत योजनेअंतर्गत 'प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य' तत्त्वाअंतर्गत बी.डी.डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्प, मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्प, जी.टी.बी. नगर येथील पंजाबी कॉलनी, पत्राचाळ, अभ्युदय नगर, जोगेश्वरीतील पूनम नगर, अंधेरीतील सरदार वल्लभभाई पटेल नगर, वरळीतील आदर्श नगर आणि वांद्रे रिक्लेमेशन पुनर्विकास प्रकल्प असे अतिशय महत्त्वाचे  प्रकल्प नियोजनाच्या टप्प्यात आहेत. ज्यामुळं सोडत प्रक्रियेत जवळपास सहा लाख नवी घरं उपलब्ध होतील. 

 सदर प्रक्रियेतील 125 घरांच्या विक्रीसाठी काम सुरूही राहिलं असून, मुंबई मंडळाच्या घरांची संख्या किती असेल? याचा मात्र खुलासा होऊ शकलेला नाबी, दरम्यान नाण्याची दुसरी बाजू म्हणजे, कोकण मंडळाच्या सोडतीत प्रत्यक्षा घरं असणाऱ्या ठिकाणी पायाभूत सेवा-सुविधांचा काही प्रमाणात अभाव असल्यानं काही ग्राहक म्हाडाला घरं परत करत असल्याचंही पाहायला मिळत आहे. ज्यामुळं मागील बऱ्याच दिवसांपासून त्या ठिकाणीही पायाभूत सेवा सुविधांचा विकास करण्यासाठी म्हाडानं पुढाकार घेतला आहे. तेव्हा आता 2026 मध्ये म्हाडाची कोणती नवी सोडत जाहीर होते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

