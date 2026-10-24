/महाराष्ट्रासाठी 24 तास महत्त्वाचे! बंगालच्या खाडीत चक्रीवादळाचं संकट; हवामान खात्याचा 4 जिल्ह्यांना अलर्ट

महाराष्ट्रातील हवामानात सातत्याने उलटफेर पाहिला मिळतोय. बंगालच्या उपसागरात मोठा बदल पाहिला मिळत असल्याने पुन्हा एकद चक्रीवादळाचे संकट घोंघावत आहे. हे वादळ उत्तर आंध्र प्रदेश आणि लगतच्या दक्षिण ओडिशाच्या किनारपट्टीच्या दिशेने सरकत असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. तर महाराष्ट्रातील हवामानातही मोठा बदल पाहिला मिळतोय. हवामान विभागाने कोकणातील काही जिल्ह्यांमध्ये उष्ण आणि दमट वातावरणाचा इशारा दिला आहे.
तरदुसरीकडे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. तर उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागात कोरडे हवामान असणार आहे. पालघर, ठाणे, मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यांत हवामान उष्ण आणि दमट राहणार असल्याने लोकांनी घराबाहेर पडताना छत्री आणि पाणी जवळ ठेवावे. तर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संध्याकाळच्या वेळी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पावसाची शक्यता आहे.
कोकणासह कोल्हापूर आणि घाटामाथा परिसरात हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. साताऱ्यातही पावसाचा अंदाज आहे. तर पुणे, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांत कोरडे हवामान राहील, असा हवामान खात्याने सांगितलं आहे.
IMD Weather Warning ! A Low Pressure Area over the eastcentral and adjoining southeast Bay of Bengal is likely to intensify into a Depression on 24th October, a Deep Depression on 25th October, and a Cyclonic Storm over the westcentral Bay of Bengal by the morning of 26th October, 2026. Rainfall Warning: Extremely Heavy Rainfall: Coastal Andhra Pradesh on 27th & 28th October and Odisha on 28th October. Heavy to Very Heavy Rainfall: Odisha on 27th & 29th October. The system is likely to move west-northwestwards towards the North Andhra Pradesh and adjoining South Odisha coasts over the subsequent two days. Stay alert and follow official weather updates. #CyclonicStorm #WeatherAlert #HeavyRainfall #AndhraPradesh #Odisha #IMD #WeatherUpdate @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 23, 2026
दुसरीकडे उत्तर महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं झालं तर नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांमध्ये हवामान कोरडे राहणार असून उकाड्याचा त्रास होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. हिवाळाची चाहुल कुठेही न दिसता मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोरडे हवामान राहण्याचे अंदाज आहे. इथे आधीच दुष्काळाचे संकट आणि त्यात हवामानातील सततच्या बदलामुळे शेतकरी आणि नागरिक त्रस्त आहेत.
हवामान विभागाने विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि नागपूरसह बहुतांश जिल्ह्यांत कोणताही अलर्ट दिलेला नाहीत. विदर्भात प्रामुख्याने कोरडे आणि उष्ण हवामान राहण्याचा अंदाज आहे.