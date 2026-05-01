  महाराष्ट्र बातम्या
  • पुढील 48 तास राज्यासाठी अत्यंत धोक्याचे; आयएमडीकडून हाय अलर्ट, महाराष्ट्राला मे महिना ठरणार सुपरहॉट

पुढील 48 तास राज्यासाठी अत्यंत धोक्याचे; आयएमडीकडून हाय अलर्ट, महाराष्ट्राला मे महिना ठरणार सुपरहॉट

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात उष्णतेची लाट पाहायला मिळत आहे. तर भारतात काही ठिकाणी अवकाळी पाऊस आणि गारपीट होतेय. मे महिन्याचा पहिलाच दिवस हा महाराष्ट्रासह देशासाठी कसा असणार आहे, पाहूयात हवामान खात्याचा अंदाज. 

नेहा चौधरी | Updated: May 1, 2026, 07:43 AM IST
पुढील 48 तास राज्यासाठी अत्यंत धोक्याचे; आयएमडीकडून हाय अलर्ट, महाराष्ट्राला मे महिना ठरणार सुपरहॉट
पुढील 48 तास राज्यासाठी अत्यंत धोक्याचे

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात उष्णतेची लाट पाहिला मिळते. मे महिन्याचा पहिला दिवस हा कोरडे राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवविला असला तरी उष्णतेची लाट अनेक भागांमध्ये पाहिला मिळणार आहे. खास करुन विदर्भात सूर्य आग ओकताना दिसत आहे. अमरावती, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेचा यलो अलर्ट हवामान विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे. विदर्भातील अनेक जिल्ह्यात तापमान हे 45 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचलंय. विदर्भपाठोपाठ मराठवाड्यातही वाढत्या उष्णतेने नागरिक हैराण आहेत. विदर्भात पुढील 24 तास उष्णतेच्या लाटेचा इशारा हवामान विभागाने वर्तविली आहे. तर महाराष्ट्रावर दुहेरी संकट कोसळलंय. काही भागांमघ्ये अवकाळी पावसाची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे. दरम्यान राज्यात उष्माघाताने 50 हून अधिक मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे हवामान विभागाने आवाहन केलंय की, दुपारी 12 ते 5 या वेळेत नागरिकांनी गरज पडल्यास बाहेर पडावे, बाहेर पडण्याची वेळ आली तर संपूर्ण काळजी घ्यावी. 

हवामान विभागाचे शास्त्राज्ञ एस. डी सानप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार वर्धा, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या चार जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अर्लट जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यात बहुतांश जिल्ह्याचे तापमान 40 अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तविली आहे. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

