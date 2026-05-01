पुढील 48 तास राज्यासाठी अत्यंत धोक्याचे; आयएमडीकडून हाय अलर्ट, महाराष्ट्राला मे महिना ठरणार सुपरहॉट

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात उष्णतेची लाट पाहिला मिळते. मे महिन्याचा पहिला दिवस हा कोरडे राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवविला असला तरी उष्णतेची लाट अनेक भागांमध्ये पाहिला मिळणार आहे. खास करुन विदर्भात सूर्य आग ओकताना दिसत आहे. अमरावती, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेचा यलो अलर्ट हवामान विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे. विदर्भातील अनेक जिल्ह्यात तापमान हे 45 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचलंय. विदर्भपाठोपाठ मराठवाड्यातही वाढत्या उष्णतेने नागरिक हैराण आहेत. विदर्भात पुढील 24 तास उष्णतेच्या लाटेचा इशारा हवामान विभागाने वर्तविली आहे. तर महाराष्ट्रावर दुहेरी संकट कोसळलंय. काही भागांमघ्ये अवकाळी पावसाची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे. दरम्यान राज्यात उष्माघाताने 50 हून अधिक मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे हवामान विभागाने आवाहन केलंय की, दुपारी 12 ते 5 या वेळेत नागरिकांनी गरज पडल्यास बाहेर पडावे, बाहेर पडण्याची वेळ आली तर संपूर्ण काळजी घ्यावी.
हवामान विभागाचे शास्त्राज्ञ एस. डी सानप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार वर्धा, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या चार जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अर्लट जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यात बहुतांश जिल्ह्याचे तापमान 40 अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तविली आहे.