English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुढचे मुख्यमंत्री अजित पवार की एकनाथ शिंदे?; शिंदेंच्या पत्नीसह पवारांच्या आमदारांचेही विठुरायाकडे साकडं

Maharashtra Politics : पुढचे मुख्यमंत्री कोण होणार याची चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणात रंगली आहे. अजित पवार की एकनाथ शिंदे नेमकं कोण होणार याबद्दल बोललं जातंय. काय नेमकं प्रकरण जाणून घेऊयात. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 3, 2025, 11:17 PM IST
पुढचे मुख्यमंत्री अजित पवार की एकनाथ शिंदे?; शिंदेंच्या पत्नीसह पवारांच्या आमदारांचेही विठुरायाकडे साकडं

Maharashtra Politics : महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी सध्या देवेंद्र फडणवीस आहेत. तर उपमुख्यमंत्रीपदी अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे आहेत. सत्ता स्थापनेसाठी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच दोन उपमुख्यमंत्री मिळाले आहेत. पण अजित पवार असो किंवा एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री बनयाचं आहे, हे अख्खा महाराष्ट्राला माहितीये. रविवारी कार्तिक एकादशीला विठुराया चरणी एकनाथ शिंदे यांची पत्नी लता शिंदे यांनी मनातील इच्छा बोलून दाखवली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

आषाढी महापूजेची संधी मिळाल्यास...

पंढरपूरमध्ये आषाढी एकादशी आणि कार्तिकी एकादशीला महापूजा करण्यात येते. आषाढी एकादशीला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पूजा संपन्न होत असते. तर कार्तिक एकादशीला उपमुख्यमंत्र्यांना हा मान मिळतो. कार्तिक एकादशीची पूजा केल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या पत्नी लता शिंदे यांनी त्यांच्या मनातील इच्छा व्यक्त केली. त्या म्हणाल्यात की, आषाढी आणि कार्तिकी अशा दोन्ही एकादशीना महापूजा करायला मिळाली. हे आमचे भाग्य आहे. यापुढेही विठोबाचा आशीर्वाद राहू दे. आगामी निवडणुकीसाठी एकनाथ शिंदे साहेब यांना ताकद विठ्ठल देणार आहे. म्हणूनच कार्तिकीची महापूजा मिळाली. तर आषाढी वारीची विठोबाची शासकीय महापूजा करायला आपणास निश्चित आवडेल. तसंच बळीराजापुढील संकट दूर करण पाऊस थांबू दे, असे साकडे विठोबाकडे घातले असल्याचेही लता शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं. 

तर अजित पवार यांना मुख्यमंत्रीपद...

दुसरीकडे अजित पवार हे मुख्यमंत्री बनवावे, म्हणून त्यांचे कट्टर समर्थक आमदार अमोल मिटकरींनीदेखील विठुरायाकडे साकडं घातलंय. मिटकरी म्हणाले की, येत्या आषाढी एकादशीला राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून अजित पवारांनी सपत्नीक विठ्ठालाची शासकीय महापूजा करावी असं साकडं घातलंय. माझ्या प्रार्थनेला लवकरच यश येईल हा विश्वास आहे. तर अजित पवार राज्याचे मुख्यमंत्री व्हावेत, हेच आमच्यासाठी विठ्ठलाचं राज्य. आमचा नेता राज्याच्या सर्वोच्च पदावर असावा, ही सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. 

तर अजित पवार मुख्यमंत्री झाले तर देवेंद्र फडणवीस काय करणार असं त्यांना पत्रकारांनी विचारल्यावर ते म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस हे केंद्रात आणखी मोठ्या पदावर जावेत, अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. तर त्यांची लोकप्रियता देशात किती आहे हे बिहारच्या निवडणुकीत आपल्या सर्वांना दिसले आहे, असं अमोल मिटकरी म्हणालेत. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
eknath shindeAjit pawarDevendra FadnavisMaharashtra Politicsashadhi ekadashi

इतर बातम्या

Aajche Rashi Bhavishya 4 November: मंगळवारी गुरु आणि चंद्रम...

भविष्य