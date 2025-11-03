पुढचे मुख्यमंत्री अजित पवार की एकनाथ शिंदे?; शिंदेंच्या पत्नीसह पवारांच्या आमदारांचेही विठुरायाकडे साकडं

Maharashtra Politics : महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी सध्या देवेंद्र फडणवीस आहेत. तर उपमुख्यमंत्रीपदी अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे आहेत. सत्ता स्थापनेसाठी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच दोन उपमुख्यमंत्री मिळाले आहेत. पण अजित पवार असो किंवा एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री बनयाचं आहे, हे अख्खा महाराष्ट्राला माहितीये. रविवारी कार्तिक एकादशीला विठुराया चरणी एकनाथ शिंदे यांची पत्नी लता शिंदे यांनी मनातील इच्छा बोलून दाखवली आहे.
पंढरपूरमध्ये आषाढी एकादशी आणि कार्तिकी एकादशीला महापूजा करण्यात येते. आषाढी एकादशीला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पूजा संपन्न होत असते. तर कार्तिक एकादशीला उपमुख्यमंत्र्यांना हा मान मिळतो. कार्तिक एकादशीची पूजा केल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या पत्नी लता शिंदे यांनी त्यांच्या मनातील इच्छा व्यक्त केली. त्या म्हणाल्यात की, आषाढी आणि कार्तिकी अशा दोन्ही एकादशीना महापूजा करायला मिळाली. हे आमचे भाग्य आहे. यापुढेही विठोबाचा आशीर्वाद राहू दे. आगामी निवडणुकीसाठी एकनाथ शिंदे साहेब यांना ताकद विठ्ठल देणार आहे. म्हणूनच कार्तिकीची महापूजा मिळाली. तर आषाढी वारीची विठोबाची शासकीय महापूजा करायला आपणास निश्चित आवडेल. तसंच बळीराजापुढील संकट दूर करण पाऊस थांबू दे, असे साकडे विठोबाकडे घातले असल्याचेही लता शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं.
दुसरीकडे अजित पवार हे मुख्यमंत्री बनवावे, म्हणून त्यांचे कट्टर समर्थक आमदार अमोल मिटकरींनीदेखील विठुरायाकडे साकडं घातलंय. मिटकरी म्हणाले की, येत्या आषाढी एकादशीला राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून अजित पवारांनी सपत्नीक विठ्ठालाची शासकीय महापूजा करावी असं साकडं घातलंय. माझ्या प्रार्थनेला लवकरच यश येईल हा विश्वास आहे. तर अजित पवार राज्याचे मुख्यमंत्री व्हावेत, हेच आमच्यासाठी विठ्ठलाचं राज्य. आमचा नेता राज्याच्या सर्वोच्च पदावर असावा, ही सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे.
तर अजित पवार मुख्यमंत्री झाले तर देवेंद्र फडणवीस काय करणार असं त्यांना पत्रकारांनी विचारल्यावर ते म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस हे केंद्रात आणखी मोठ्या पदावर जावेत, अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. तर त्यांची लोकप्रियता देशात किती आहे हे बिहारच्या निवडणुकीत आपल्या सर्वांना दिसले आहे, असं अमोल मिटकरी म्हणालेत.