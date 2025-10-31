English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुणे महामार्ग आता फक्त 10 मिनिटांत गाठता येणार, 'या' नागरिकांना होणार फायदा, तब्बल 2900 कोटींचा प्रकल्प

Mumbai-Pune Expressway News: मुंबई-पुणे प्रवास आता आणखी जलद होणार आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 31, 2025, 02:19 PM IST
NHAI Announces Greenfield Chowk Pagote Corridor To Boost Connectivity Between Mumbai And Raigad

Mumbai-Pune Expressway News: महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदर (पागोटे) ते चौक दरम्यान सहा पदरी प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफिल्ड द्रुतगती महामार्गाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेली बैठकीत या निर्णय घेण्यात आला आहे. हा प्रकल्प Build-Operate-Transfer (बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा) या तत्वावर बांधण्यात येत असून त्यासाठी एकूण 4500.62 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. 

जेएनपीएजवळील पागोटे ते जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरील चौक या दरम्यान हा नवा महामार्ग बांधला जात आहे. पागोटे ही जागा बेलापूरहून ‘जेएनपीए’कडे येणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग 348वर ‘जेएनपीए’ रस्त्यावर आहे. तेथून थेट चौकपर्यंत 29.219 किमी लांबीचा हा नवा महामार्ग असेल. सहा पदरी हा महामार्ग असेल. 

जेएनपीए बंदरातील वाहतुकीचे वाढते प्रमाण आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास या गोष्टी लक्षात घेता राष्ट्रीय महामार्गावरील कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याची गरज ओळखून हा महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. सध्या पळस्पे फाटा, डी-पॉईंट, कळंबोली जंक्शन, पनवेल सारख्या शहरी भागातील प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे जेएनपीए बंदरातून निघालेल्या वाहनांना राष्ट्रीय महामार्ग-48 चा टप्पा आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर पोहोचायला 2-3 तास लागतात. 2025 साली नवी मुंबई विमानतळ कार्यान्वित झाल्यावर थेट कनेक्टिव्हिटीची गरज आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

हा प्रकल्प जेएनपीए बंदर (एनएच 348) (पागोटे गाव) येथे सुरू होईल आणि मुंबई-पुणे महामार्गावर (एनएच -48) संपेल, तसेच तो मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई गोवा राष्ट्रीय मार्गाला (एनएच -66) देखील जोडेल. नवीन 6 पदरी ग्रीन फिल्ड प्रकल्प कॉरिडॉरमुळे बंदराचे दळणवळण सुधारेल,तसेच सुरक्षित आणि कार्यक्षम मालवाहतुकीला सहाय्य मिळेल. या प्रकल्पामुळे मुंबई आणि पुणे आणि आसपासच्या विकसनशील परिसरात विकास आणि समृद्धीचे नवे मार्ग खुले होतील.

महामार्गाची वैशिष्ट्ये-

सहा पदरी बोगदे : दोन (1900 मीटर व 1570 मीटर लांब)
मोठे पूल : सहा (910 मी., 220 मी., 230 मी., 600 मी., 440 मी. व 160 मी.) बांधकाम कालावधी : 30 महिने भूसंपादन : 175 हेक्टर
लहान पूल : पाच
उड्डाणपूल : चार
रस्त्यावरील पूल : दोन

FAQ 

प्रश्न १: महाराष्ट्रातील जेएनपीए-पागोटे ते चौक महामार्ग प्रकल्प काय आहे?

उत्तर: हा सहा पदरी प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफिल्ड द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प आहे. जेएनपीए बंदराजवळील पागोटे गावापासून जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरील चौकपर्यंत बांधला जाणार आहे. याची लांबी २९.२१९ किमी आहे आणि तो बंदराच्या वाढत्या वाहतुकीसाठी आणि नवी मुंबई विमानतळाच्या विकासासाठी कनेक्टिव्हिटी वाढवेल.

प्रश्न २: या प्रकल्पाला कोणी मंजुरी दिली?

उत्तर: केंद्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय बंदर वाहतुकीची वाढ आणि विमानतळ विकास लक्षात घेऊन घेण्यात आला.

प्रश्न ३: प्रकल्प कशा तत्त्वावर बांधला जाणार आहे आणि त्याचा खर्च किती?

उत्तर: हा प्रकल्प 'बिल्ड-अॅक्टिव्हेट-ट्रान्सफर' (BOT) तत्त्वावर बांधला जाणार आहे. एकूण खर्च ४५००.६२ कोटी रुपये आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

