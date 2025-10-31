पुणे महामार्ग आता फक्त 10 मिनिटांत गाठता येणार, 'या' नागरिकांना होणार फायदा, तब्बल 2900 कोटींचा प्रकल्प

Mumbai-Pune Expressway News: महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदर (पागोटे) ते चौक दरम्यान सहा पदरी प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफिल्ड द्रुतगती महामार्गाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेली बैठकीत या निर्णय घेण्यात आला आहे. हा प्रकल्प Build-Operate-Transfer (बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा) या तत्वावर बांधण्यात येत असून त्यासाठी एकूण 4500.62 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.
जेएनपीएजवळील पागोटे ते जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरील चौक या दरम्यान हा नवा महामार्ग बांधला जात आहे. पागोटे ही जागा बेलापूरहून ‘जेएनपीए’कडे येणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग 348वर ‘जेएनपीए’ रस्त्यावर आहे. तेथून थेट चौकपर्यंत 29.219 किमी लांबीचा हा नवा महामार्ग असेल. सहा पदरी हा महामार्ग असेल.
जेएनपीए बंदरातील वाहतुकीचे वाढते प्रमाण आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास या गोष्टी लक्षात घेता राष्ट्रीय महामार्गावरील कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याची गरज ओळखून हा महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. सध्या पळस्पे फाटा, डी-पॉईंट, कळंबोली जंक्शन, पनवेल सारख्या शहरी भागातील प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे जेएनपीए बंदरातून निघालेल्या वाहनांना राष्ट्रीय महामार्ग-48 चा टप्पा आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर पोहोचायला 2-3 तास लागतात. 2025 साली नवी मुंबई विमानतळ कार्यान्वित झाल्यावर थेट कनेक्टिव्हिटीची गरज आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
हा प्रकल्प जेएनपीए बंदर (एनएच 348) (पागोटे गाव) येथे सुरू होईल आणि मुंबई-पुणे महामार्गावर (एनएच -48) संपेल, तसेच तो मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई गोवा राष्ट्रीय मार्गाला (एनएच -66) देखील जोडेल. नवीन 6 पदरी ग्रीन फिल्ड प्रकल्प कॉरिडॉरमुळे बंदराचे दळणवळण सुधारेल,तसेच सुरक्षित आणि कार्यक्षम मालवाहतुकीला सहाय्य मिळेल. या प्रकल्पामुळे मुंबई आणि पुणे आणि आसपासच्या विकसनशील परिसरात विकास आणि समृद्धीचे नवे मार्ग खुले होतील.
सहा पदरी बोगदे : दोन (1900 मीटर व 1570 मीटर लांब)
मोठे पूल : सहा (910 मी., 220 मी., 230 मी., 600 मी., 440 मी. व 160 मी.) बांधकाम कालावधी : 30 महिने भूसंपादन : 175 हेक्टर
लहान पूल : पाच
उड्डाणपूल : चार
रस्त्यावरील पूल : दोन
