Super Exclusive : एकदम OTT स्टाईल थरार... चौकशी, चहा पाजला अन् थेट विचारलं, 'निदा कुठेय?' गोष्ट पोलीस छाप्याची

Nida Khan Inside Story : नाशिक कॉर्पोरेट कंपनीतील लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणातील मुख्य आरोपी निदा खानला छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी अटक केली आहे. या अटकेचा थरार जाणून घ्या.
विशाल करोळे, छत्रपती संभाजीनगर, झी मीडिया : नाशिकमध्ये कॉर्पोरेट कंपनीतील लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणातील मुख्य आरोपी निदा खान (Nida Khan) ला छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी अतिशय थरारक पद्धतीने अटक केली आहे. निदा खानला पोलिसांनी अतिशय थरारक पद्धतीने सापळा रचून अटक केली आहे. या अटकेची OTT लाजवेल अशी Inside Story आहे. छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी निदा खानसाठी कसा सापळा रचला ते पाहा.
निदा खान संभाजी नगर मध्ये एमआयएम च्या नगरसेवक कडे आश्रयाला असल्याची माहिती नाशिक पोलिसांना मिळाली, त्यांनी याबाबत संभाजी नगर पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी सांगितले मात्र हा सगळा फक्त संशय होता. त्यामुळं एमआयएम नगरसेवक मातीन पटेलला ताब्यात घेणे शक्य नव्हते त्यामुळं या कारवाईसाठी पोलिसांना मोठा बनाव रचावा लागला. या बनावाच्या माध्यमातून निदा खानला कसं अटक केलं? ही माहिती सविस्तर जाणून घेऊया.
निदा खान मातीन पटेलच्या आश्रयाला होती असा संशय होता मात्र कुठं ठेवलं याची कल्पना नव्हती. पोलिसांनी जर थेट मातीनला बोलावले असते तर तो गायब झाला असता निदालाही गायब केले असते, म्हणून पोलिसांनी बनाव केला निवडणूक काळात काही उमेदवारांना पोलिसांनी गार्ड दिला होता. त्याचा अहवाल निवडणूक विभागाला द्यायचा आहे म्हणून सर्वच पक्षाचे असे 15 उमेदवार बोलावले. त्यात मातीनही होता त्याला संशय येऊ नये म्हणून त्याला संध्याकाळी सर्व उमेदवारची चौकशी झाल्यावर बोलावले. याबाबत धक्कादायक म्हणजे पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांच्या आदेशानुसार डीसीपी एसीपी सगळे गंभीरतेने अहवाल बनवत होते. सत्य फक्त पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांना माहिती होते. संध्याकाळी मातीन आला त्याच्या गार्ड बाबतही अहवाल बनवला आणि पोलीस आयुक्तांनी त्याला चहाला बोलावले, तो ही सहज गेला आणि आता जाताच पोलीस आयुक्तांनी थेट मुद्द्याला हाथ घालत निदा कुठं आहे विचारलं? मातीन चपापला आणि काहीच माहिती नसल्याचे सांगू लागला मात्र पोलिसांच्या हिसक्या नंतर त्याने निदा इथेच असल्याचे काबुल केले लोकेशन दिले आणि पोलीस पथक रवाना झाले निदाला ताब्यात घेतल्या नंतरच मातीन पोलीस आयुक्तांच्या केबिन बाहेर जाऊ शकला.
इकडे मातीन पटेलची चौकशी सुरू असताना आयुक्तांनी पोलीस यंत्रणा वाढवली. काही वरिष्ठ अधिकारी सुट्टीवर होते त्यांना ड्रगची मोठी कारवाई आहे म्हणून तात्काळ परत बोलावले. नारेगाव संवेदनशील भाग आहे जिथे निदा राहत होती. अशा प्रसंगी बळ लागू शकते म्हणून सर्व पोलीस ठाण्यात तातडीची दप्तर तपासणी आदेश दिले म्हणजे शहरातील सर्व पोलीस ठाण्यात किमान 40 वर फोर्स तैनात झाला. अमली पदार्थांची मोठी रेड आहे। सांगत दंगा काबू पथक, सह क्विक रिस्पॉन्स टीम नारेगाव जवळ मात्र विरुद्ध बाजूला तैनात केली. निदाच्या लोकेशन वर जाताना पोलिसांनी साधे कपडे जीन्स टी शर्ट वापरले इतकंच नाहीतर साध्या टॅक्सी घेऊन पोलीस गेले आणि थेट घरात पाहुणे आल्यासारखे निदाला घेऊन 10 मिनिटाच्या आत कुणाला संशय येणे आधी गायब झाले. अशी कारवाई पार पडली निदा खानच्या अटकेची कारवाई.
खालील लोकांना कार्यालयात बोलवले होते
1. सय्यद मतीन पटेल नगरसेवक एम आय एम राहणार नारेगाव
2. रहीम उमर पटेल राहणार हरसुल नगरसेवक मिसरवाडी एमआयएम
3. अफसर खान यासीन खान राहणार जयसिंगपुरा नगरसेवक वंचित
4. अमित सुधाकर भुईगळ राहणार आमखास मैदान जवळ नगरसेवक वंचित
5. दिनकर भीमराव खरात राहणार मुकुंदवाडी पराभूत उमेदवार शिवसेना उभा ठा
6. खान फिरोज मोईनुद्दीन खान राहणार बक्कलगुडा शहागंज नगरसेवक एम आय एम. यांनाही बोलावण्यात आलं मात्र ते हजर राहिले नाही.