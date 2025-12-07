युतीवरून निलेश राणेंचा पुन्हा एकदा रवींद्र चव्हाणांवर गंभीर आरोप, नेमका आरोप काय?

Nilesh Rane : मागील काही दिवसांपासून राणे कुटुंबाच्या भोवती महाराष्ट्राच्या राजकारणाची चक्र फिरत आहेत. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या कार्यक्रमात निलेश राणे यांनी सध्याच्या राजकारणावर रोखठोक भूमिका मांडली आहे.
कोकणातून राणे कुटुंबाची ताकद संपणार नसल्याचा इशाराही निलेश राणे यांनी राजकीय विरोधकांना दिला आहे. त्यामुळे त्यांचा रोख नेमका कोणाकडे आहे? अशा चर्चा आता सुरू झाल्या आहेत तर नारायण राणे यांची ताकद कोकणातून कोणीच संपवू शकत नसल्याचं प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलं आहे.
नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत दीपक केसरकर यांनी कोकणातून राणेंचं महत्त्व कमी करण्याचा कट रचला जातोय असं विधान केलं होतं, दरम्यान त्यांचा रोख यावेळी भाजपकडे होता, निवडणुकीच्या प्रचारापासून नारायण राणे यांना दूर ठेवल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. त्यावेळी निलेश राणे यांनी देखील केसरकरांच्या विधानाला दुजोरा दिला होता.
निवडणुकीच्या रणधुमाळीत निलेश राणे यांनी रवींद्र चव्हाण यांच्यावर आरोपांचे बॉम्बगोळे डागले होते. रवींद्र चव्हाण यांनी देखील निलेश राणे यांना इशारा दिला होता. दरम्यान यानंतर दोन्ही नेते नरमाईंची भूमिका घेताना दिसले. मात्र, झी 24 तासच्या टू द पॉईंटमधून निलेश राणे यांनी पुन्हा एकदा युतीवरून रवींद्र चव्हाण यांच्यावर गंभीर आरोप केला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिवसेनेचे दोन आमदार असतानाही झिरो समजणाऱ्या भाजपला निवडणुकीत ताकद दाखवल्याचा दावा निलेश राणे यांनी केला आहे. तर राणेंच्या या दाव्यानंतर विजय वडेट्टीवार यांनी त्यांना चांगलाच टोला लगावला आहे.
भाजप आणि शिवसेनेमधलं राजकीय द्वंद्व थांबण्याचं नाव घेत नाहीये, झी 24 तासच्या टू द पॉईंटमधून अनेक मुद्द्यावरून निलेश राणे यांनी भाजपवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला आहे. तसंच रवींद्र चव्हाणांवरही निलेश राणे यांनी आरोप केला, त्यामुळे या दोन्ही पक्षांमध्ये सुरू असलेला वाद हा पुन्हा आगामी निवडणुकांमध्ये पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे.
