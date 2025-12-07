English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
युतीवरून निलेश राणेंचा पुन्हा एकदा रवींद्र चव्हाणांवर गंभीर आरोप, नेमका आरोप काय?

गेल्या काही दिवसांपासून राणे कुटुंब महाराष्ट्राच्या राजकारणामुळे खूपच चर्चेत आलं आहे. अशातच निलेश राणे यांनी चव्हाणांवर गंभीर आरोप केले आहेत.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 7, 2025, 07:48 PM IST
युतीवरून निलेश राणेंचा पुन्हा एकदा रवींद्र चव्हाणांवर गंभीर आरोप, नेमका आरोप काय?

Nilesh Rane : मागील काही दिवसांपासून राणे कुटुंबाच्या भोवती महाराष्ट्राच्या राजकारणाची चक्र फिरत आहेत. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या कार्यक्रमात निलेश राणे यांनी सध्याच्या राजकारणावर रोखठोक भूमिका मांडली आहे. 

कोकणातून राणे कुटुंबाची ताकद संपणार नसल्याचा इशाराही निलेश राणे यांनी राजकीय विरोधकांना दिला आहे. त्यामुळे त्यांचा रोख नेमका कोणाकडे आहे? अशा चर्चा आता सुरू झाल्या आहेत तर नारायण राणे यांची ताकद कोकणातून कोणीच संपवू शकत नसल्याचं प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलं आहे.

निलेश राणेंचा पुन्हा रवींद्र चव्हाणांवर गंभीर आरोप

नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत दीपक केसरकर यांनी कोकणातून राणेंचं महत्त्व कमी करण्याचा कट रचला जातोय असं विधान केलं होतं, दरम्यान त्यांचा रोख यावेळी भाजपकडे होता, निवडणुकीच्या प्रचारापासून नारायण राणे यांना दूर ठेवल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. त्यावेळी निलेश राणे यांनी देखील केसरकरांच्या विधानाला दुजोरा दिला होता.

निवडणुकीच्या रणधुमाळीत निलेश राणे यांनी रवींद्र चव्हाण यांच्यावर आरोपांचे बॉम्बगोळे डागले होते. रवींद्र चव्हाण यांनी देखील निलेश राणे यांना इशारा दिला होता. दरम्यान यानंतर दोन्ही नेते नरमाईंची भूमिका घेताना दिसले. मात्र, झी 24 तासच्या टू द पॉईंटमधून निलेश राणे यांनी पुन्हा एकदा युतीवरून रवींद्र चव्हाण यांच्यावर गंभीर आरोप केला आहे. 

राणेंच्या दाव्यावर विजय वडेट्टीवारांचा टोला

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिवसेनेचे दोन आमदार असतानाही झिरो समजणाऱ्या भाजपला निवडणुकीत ताकद दाखवल्याचा दावा निलेश राणे यांनी केला आहे. तर राणेंच्या या दाव्यानंतर विजय वडेट्टीवार यांनी त्यांना चांगलाच टोला लगावला आहे.

भाजप आणि शिवसेनेमधलं राजकीय द्वंद्व थांबण्याचं नाव घेत नाहीये,  झी 24 तासच्या टू द पॉईंटमधून अनेक मुद्द्यावरून निलेश राणे यांनी भाजपवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला आहे. तसंच रवींद्र चव्हाणांवरही निलेश राणे यांनी आरोप केला, त्यामुळे या दोन्ही पक्षांमध्ये सुरू असलेला वाद हा पुन्हा आगामी निवडणुकांमध्ये पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे.

FAQ

 सध्या राणे कुटुंब राजकीय चर्चेत का आहे?

मागील काही दिवसांपासून कोकणातील राजकारणात राणे कुटुंबाबद्दल चर्चा रंगल्या आहेत. झी 24 तासच्या "टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार" या कार्यक्रमात निलेश राणे यांनी केलेल्या थेट आणि रोखठोक वक्तव्यांमुळे हे प्रकरण चर्चेत आलं आहे.

 निलेश राणे यांनी नेमकं काय विधान केलं?

निलेश राणे यांनी म्हटलं की, कोकणातून राणे कुटुंबाची ताकद संपणार नाही आणि विरोधकांनी याबाबत भ्रमात राहू नये. त्यांनी युतीतील काही नेत्यांकडेच रोख असल्याचं स्पष्ट संकेत दिले.

 निलेश राणे यांचा आरोप कोणावर आहे?

त्यांनी पुन्हा एकदा भाजप नेते रवींद्र चव्हाण यांच्यावर गंभीर आरोप केले. यापूर्वीही त्यांनी चव्हाणांवर आरोप केले होते, जेव्हा दोघांमध्ये निवडणूक काळात वाद वाढला होता. आता पुन्हा त्याच विषयावरून त्यांनी निशाणा साधला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

