कोकणातून राणेंना कोण संपवतय? सेना-भाजप संघर्षावर निलेश राणेंनी स्पष्टच सांगितलं

Nilesh Rane Interview: कोकणात राणेंचे एकहाती वर्चस्व होतं. त्यात आता वाटेकरी यायला लागले आहेत. उदय सामंत असो वा रविंद्र चव्हाण आपापली ताकद वाढवत आहेत. यावरुन निलेश राणेंनी विरोधकांना टू द पॉईंट इशारा दिलाय. कोकणातील राणेंची ताकद संपणार नाही, वाईट काळातही राणे संपले नाही. त्यामुळे राणेंना संपवण्याचं स्वप्नही बघू नये, असा खणखणीत इशारा निलेश राणेंनी दिलाय. राणे कुटुंब कोकणातून असंच संपणार नाही, असं म्हणणाऱ्या निलेश राणेंचा नेमका इशारा कुणाला? निवडणुकीत राणेंचं महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न कोण करतंय? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
कोकणातून नारायण राणे आणि कुटुंब काही केलं तरी संपणार नाही असा इशारा शिवसेना आमदार निलेश राणेंनी दिलाय. झी २४ तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या मुलाखतीत त्यांनी विरोधकांना खणखणीत इशारा दिला. राणे कुटुंब संपलं अशी हाकाटी पिटली गेली तेव्हा तिनही राणे पितापूत्र पुन्हा निवडून आल्याचा दाखलाही त्यांनी दिलाय. राणे कुटुंब कोकणातून असंच संपणार नाही असंही ते म्हणाले.
नारायण राणे आणि त्यांच्य़ा कुटुंबाच्या वर्चस्वाला वारंवार आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला जातोय का या प्रश्नावर त्यांनी विरोधकांना उत्तर दिलंय. सिंधुदुर्गात तुटलेली भाजप-शिवसेना युती. प्रचारापासून लांब राहिलेले नारायण राणे या संदर्भात बोलताना निलेश राणेंनीही भूमिका मांडलीय. त्यांनी दिलेला हा इशारा नेमका कुणाला दिला अशी चर्चा आता सुरु झालीये.
एक वेळ अशी आली की विरोधक म्हणाले, 'आता राणे संपले'. आमचा वाईट काळ सुरु होता तेव्हा नाही आम्हाला संपवू शकले. त्यानंतरही तिन्ही राणे निवडून आलेयत, असे निलेश राणे म्हणाले. आमचे दोन आमदार आहेत. जिल्ह्यात 3 सिट आहेत. यात तुम्ही कुठे आहात. तुम्ही शून्य आहात म्हटल्यावर काय स्कोप राहतो? असा प्रश्न निलेश राणेंनी उपस्थित केला.
राणे 10 वर्षापूर्वी पराभूत झाले तेव्हा त्यांचे राजकीय कारकीर्द संपले होते. पण त्यानी पक्ष बदलले. बाळासाहेब ठाकरे, आनंद दिघे यांच्यावर त्यांनी आरोप केले होते, असे वैभव नाईक म्हणाले. सत्तेत असलेल्या पक्षासोबत असल्याने त्यांचे राजकारण टिकून आहेत. त्यांची ताकद किती होती आणि आता किती आहे हे भाजपच्या लोकांना माहिती आहे. युती होती म्हणून ते राहिले आहेत. त्यांचं कर्तुत्व काय? राणेंचं स्वत:च अस्तित्व नाही, अशी टीका वैभव नाईक यांनी दिली.
दुसरा तुमची ताकद संपवू शकत नाही. पण येणाऱ्या आक्रमणाला तुम्ही कसे सामोरे जाता यावर तुमची ताकद कळते. उद्धव ठाकरेंनी कॉंग्रेसची साथ घेतली. पण भाजप थांबल नाही, असे सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.
उत्तर: हा इशारा प्रामुख्याने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या आमदार वैभव नाईक आणि कोकणात राणे घराण्याच्या वर्चस्वाला आव्हान देणाऱ्या इतर विरोधकांना दिला आहे. “राणे संपले” अशी हाकाटी पूर्वीही मारली गेली, पण वाईट काळातही तिन्ही राणे (नारायण, नीलेश, नितेश) निवडून आले, असा मुद्दा नीलेश राणे यांनी मांडला.
उत्तर: वैभव नाईक म्हणाले की, १० वर्षांपूर्वी नारायण राणे पराभूत झाले तेव्हाच त्यांचे राजकारण संपले होते. पक्ष बदलून, बाळासाहेब ठाकरे व आनंद दिघे यांच्यावर आरोप करून आणि सत्ताधारी पक्षासोबत राहूनच त्यांचे राजकारण टिकले आहे. त्यांचे स्वतःचे अस्तित्व नसून, भाजपच्या साथीमुळेच ते टिकले आहेत, अशी थेट टीका त्यांनी केली.
उत्तर: सध्या राणे कुटुंबाकडे दोन आमदार (नीलेश व नितेश राणे), एक खासदार (नारायण राणे) आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर प्रभाव आहे. आव्हान मात्र उदय सामंत, रवींद्र चव्हाण (भाजप) आणि वैभव नाईक (शिवसेना-उबाठा) यांच्याकडून वाढत आहे. युती तुटल्याने आणि प्रचारात नारायण राणे दूर राहिल्याने कोकणातील राजकीय समीकरण बदलत असल्याची चर्चा आहे. तरीही नीलेश राणे यांनी “कोकणातून राणे कुटुंब असेच टिकेल, आम्हाला संपवण्याचे स्वप्नही कोणी पाहू नये” असा ठाम दावा केला आहे.