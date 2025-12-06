'पैसे सापडले त्याला नोटीस नाही माझ्यावर 4 कलमं? 'त्या' निवडणूक अधिकाऱ्यांना राणे कोर्टात खेचणार

Shivsena MLA Nilesh Rane: मालवणातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठा राजकीय खळबळजनक आरोप समोर आला आहे. शिवसेना (शिंदे गट) आमदार निलेश राणे यांनी थेट निवडणूक अधिकाऱ्यांवर पक्षपातीपणाचा आणि कार्यपद्धतीतील गंभीर त्रुटींचा आरोप करत त्यांच्याविरोधात कायदेशीर लढाई छेडण्याची घोषणा केली आहे.
झी २४ तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या मुलाखतीत निलेश राणे यांनी मालवणमधील निवडणूक अधिकाऱ्यांना कोर्टात खेचणार असल्याचं शिवसेना आमदार निलेश राणेंनी सांगितलंय. निवडणूक काळात ज्याच्या घरी पैसे सापडले त्याला साधी नोटीस नाही पण ज्याने पैसे पकडून दिले त्याच्यावर पोलिसांनी चार-चार कलमं टाकल्याचा आरोप निलेश राणेंनी केलाय.
या प्रकरणी हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल करत असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. त्यामुळं निवडणूक काळातला संघर्ष आता दुसऱ्या टप्प्यावर येऊन पोहचल्याचं सांगण्यात येतंय.
या सर्व घटनांमागे स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांचे मनमानी धोरण, चुकीची प्रक्रिया आणि एकतर्फी कारवाई असल्याचा आरोप निलेश राणेंनी केला आहे. त्यामुळे आता निवडणूक अधिकाऱ्यांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं असून हा मुद्दा गंभीर पातळीवर चिघळण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणाला न्याय मिळावा आणि जबाबदारांवर कारवाई व्हावी म्हणून निलेश राणे यांनी हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार कायदा सर्वांसाठी समान असायला हवा. एका व्यक्तीला संरक्षण आणि दुसऱ्याला शिक्षा ही निवडणूक प्रक्रिया कशी?
या प्रकरणामुळे निवडणूक परिसरात आधीच निर्माण झालेली चुरस आणखी तीव्र झाली आहे. राजकीय स्तरावर सुरू असलेला संघर्ष आता कायदेशीर पातळीवर ढकलला गेला असून प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
हो. भाजप पैसे वाटत होतं. मी त्याचा पुरावा देखील दिला आहे. मी आरोप केला नाही मी पुरावा दिला आहे. मी मतदानाचा पुरावा दिला. मी ओबीसी बनावट दाखल्याचा पुरावा दिला. बॅग पकडून दिल्या. शेवटच्या दिवशी गाडी पकडून दिली. पुरावा दिला नुसता आरोप कुठं केला असं निलेश राणे यांनी म्हटलं आहे.
जेव्हा चव्हाण साहेब यांची मालवणमध्ये सभा झाली. त्यानंतर ह्यांचा जोर वाढला. तोच आरोप मी टीव्हीवर केला. मालवणमध्ये चव्हाण साहेब येऊन गेल्यानंतर पैशांचा जोर वाढला. मी बोललो ही पद्धत बरोबर नाही. त्यानंतर पैशाचा जोर वाढला. ज्याच्या घरात मी पैसे पकडले. ते पोलिसांना दाखवले आणि त्याच्या घरात चव्हाणसाहेबांचे फोटो होते.