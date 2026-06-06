/MPSC थोडक्यात हुकलेल्यांना मिळणार नोकरी! महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; पात्रतेचे निकष काय? कसा करायचा अर्ज? A टू Z माहिती

Maharashtra Government Nipun Setu Initiative: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात स्पर्धा परीक्षांमध्ये अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचूनही संधी हुकलेल्या उमेदवारांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अशा उमेदवारांचं ज्ञान आणि कौशल्य वाया न जाता, त्याचा फायदा आर्थिक व औद्योगिक विकासासाठी करून घेता यावा यासाठी सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार, उद्योग विभागांतर्गत 'निपुण सेतू' हा अभिनव उपक्रम सुरू करण्यास आणि त्यासाठी स्वतंत्र 'निपुण सेतू पोर्टल' विकसित करण्यास शासनाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे.
राज्य सरकारने यासंदर्भात अधिकृतपणे माहिती दिली आहे. यात सांगण्यात आलं आहे की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) दरवर्षी घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये लाखो उमेदवार बसतात. अत्यंत कठीण परीक्षांचे टप्पे पार करून अनेक गुणवंत उमेदवार अंतिम टप्प्यापर्यंत (मुलाखत/कौशल्य चाचणी) पोहोचतात. मात्र, शासनाकडे उपलब्ध असलेली पदसंख्या मर्यादित असल्यामुळे केवळ काही उमेदवारांचीच अंतिम शिफारस होते. यामुळे आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, नेतृत्वगुण आणि प्रशासकीय कौशल्य असूनही हजारो गुणवंत तरुण रोजगाराच्या संधींपासून वंचित राहतात.
याच पार्श्वभूमीवर, अशा सक्षम उमेदवारांच्या ज्ञानाचा आणि कौशल्याचा लाभ राज्याच्या आर्थिक व औद्योगिक विकासासाठी करून घेण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. मंत्रिमंडळाच्या 13 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार, उद्योग विभागांतर्गत 'निपुण सेतू' हा अभिनव उपक्रम सुरू करण्यास आणि त्यासाठी स्वतंत्र 'निपुण सेतू पोर्टल' विकसित करण्यास शासनाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे.
उद्योग विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या 'एक खिडकी मैत्री २.०' (MAITRI 2.0) पोर्टल अंतर्गत 'निपुण सेतू' हे नवीन पोर्टल विकसित केले जाईल. या पोर्टलच्या माध्यमातून MPSC परीक्षांच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचलेल्या, परंतु अत्यंत कमी गुणांनी अंतिम गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवू न शकलेल्या उमेदवारांची माहिती कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्या, खाजगी उद्योजक, शासकीय महामंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (PSUs) उपलब्ध करून दिली जाईल. जेणेकरून या कंपन्यांना त्यांच्या गरजेनुसार थेट दर्जेदार मनुष्यबळ मिळू शकेल.
अंतिम टप्प्यातील उमेदवार: हा उपक्रम 'एमपीएससी'मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या कोणत्याही परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत (मुलाखत किंवा कौशल्य चाचणी) पोहोचलेल्या, परंतु अंतिम निवड यादीत स्थान न मिळालेल्या सर्व उमेदवारांसाठी लागू असेल.
भविष्यातील परीक्षांसाठी अनिवार्य: सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पुढे आयोजित होणाऱ्या आयोगाच्या सर्व परीक्षांसाठी हा नियम अनिवार्यपणे लागू राहील.
मागील उमेदवारांना संधी: गेल्या एका वर्षात झालेल्या परीक्षांमधील अंतिम टप्प्यातील उमेदवारांकडून 'एमपीएससी'ने संमती पत्र (Consent Letter) घेतल्यास आणि तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असल्यास, अशा उमेदवारांचा डेटा देखील या पोर्टलवर समाविष्ट केला जाईल.
खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील नियोक्त्यांना योग्य उमेदवाराची निवड करता यावी यासाठी खालील मर्यादित आणि आवश्यक माहितीच पोर्टलवर दिली जाईल:
1. उमेदवाराचे पूर्ण नाव आणि जन्मवर्ष.
2. शैक्षणिक पात्रता (पदवी, पदव्युत्तर पदवी किंवा विशेष प्राविण्य).
3. पूर्व कामाचा अनुभव (असल्यास).
4. संबंधित परीक्षेचे नाव आणि अंतिम टप्प्यात (मुलाखत/कौशल्य चाचणी) मिळालेले गुण.
5. संपर्क तपशील: उमेदवाराचा ईमेल आणि मोबाईल क्रमांक पूर्णपणे सुरक्षित ठेवला जाईल; तो केवळ अधिकृत आणि नोंदणीकृत नियोक्त्यांनाच (Employers) पाहता येईल.
या उपक्रमात उद्योग विभागाचे 'मैत्री' पोर्टल केवळ एक 'समन्वयक' (Facilitator) म्हणून भूमिका बजावणार आहे. या पोर्टलवर माहिती उपलब्ध करून दिली म्हणजे उमेदवारांना खाजगी, शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत नोकरी मिळवून देण्याची कोणतीही 'कायदेशीर हमी' शासन अथवा लोकसेवा आयोग घेणार नाही, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा उपक्रम म्हणजे उमेदवारांच्या कौशल्याला खाजगी क्षेत्राशी जोडणारा एक भक्कम पूल (सेतू) ठरणार आहे.