...म्हणून मी पराभूत झाले! अखेर ‘रिलस्टार’ निर्मला नवले पराभवावर बोलल्याच

Maharashtra: निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर अनेक उमेदवार आनंद साजरा करतात, तर काहींना पराभव स्वीकारावा लागतो. कारेगावच्या माजी सरपंच आणि सोशल मीडियावर ‘रिलस्टार’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या निर्मला नवले यांनाही यंदा मतदारांनी संधी दिली नाही. मात्र निकालानंतर त्यांनी निराश न होता मतदारांशी संवाद साधत आपली भावना व्यक्त केली. लोकांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली आणि हा पराभव आपल्या प्रवासाचा शेवट नसल्याचे सांगितले. लोकांसाठी काम करण्याची इच्छा अजूनही तितकीच मजबूत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
काय म्हणाल्या निर्मला नवले?
या निवडणुकीत नवले यांचा सुमारे 300 मतांनी पराभव झाला. निकाल अपेक्षेप्रमाणे नसला तरी 6577 मतदारांनी दाखवलेला विश्वास आपल्या आयुष्यातील मोठी ताकद असल्याचे त्यांनी सांगितले. “निवडणुकीत पैसा जिंकला, माणूस हरला,” अशी भावना व्यक्त करत त्यांनी मतदारांचे आभार मानले. त्यांच्या मते मतदारांशी असलेले नाते हे फक्त निवडणुकीपुरते मर्यादित नसते.
..म्हणून मी पराभूत झाले!
नवले यांनी प्रचारादरम्यान विकासाच्या प्रश्नांपेक्षा पैशांचा प्रभाव जास्त जाणवल्याचे सांगितले. काही ठिकाणी मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी चुकीच्या पद्धती वापरल्या गेल्याचेही त्यांनी सूचित केले. पैशाच्या बळावर मते मिळू शकतात, पण विश्वास आणि आपुलकी विकत घेता येत नाही, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेची खरी भावना जपण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तरुण पिढीबद्दल चिंता
गावातील युवकांमध्ये वाढत चाललेल्या व्यसनाधीनतेबद्दल त्यांनी विशेष चिंता व्यक्त केली. ड्रग्ससारख्या घातक सवयी तरुणांचे भविष्य बिघडवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. समाजाने एकत्र येऊन या समस्येला थांबवण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांच्या मते हा विषय कोणत्याही राजकीय निकालापेक्षा अधिक गंभीर आहे.
पुढील वाटचालीचा निर्धार
पराभवानंतरही लोकांसाठी काम करण्याची जिद्द कमी झालेली नाही, असे नवले यांनी स्पष्ट केले. सामाजिक प्रश्न, गावाचा विकास आणि तरुणांच्या भविष्यासाठी पुढेही प्रयत्न सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. निवडणूक हरली तरी लोकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी आपला संघर्ष सुरूच राहील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.