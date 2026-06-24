विधानभवनात दुर्मिळ क्षण! नितेश राणेंनी थोपटली आदित्य ठाकरेंची पाठ, म्हणाले 'तुम्ही...'

Nitesh Rane Aditya Thackeray: सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरु असून सभागृहात आणि सभागृबाहेरही सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपाचे बाण सोडत आहेत. मात्र यादरम्यान विधानभवनात एक दुर्मिळ क्षण पाहायला मिळाला. राजकारणातील कट्टर प्रतिस्पर्धी म्हणून ओळखले जाणारे आदित्य ठाकरे आणि नितेश राणे विधानभवनात आमने-सामने आले होते. यावेळी दोघांच्या कृत्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.
एरव्ही एकमेकांना घोषणा देत डिवचणारे, जहरी टीका करणारे हे दोन्ही नेते यावेळी समोरासमोर आले असता एकमेकांकडे पाहून स्मितहास्य केलं. इतकंच नाही तर नितेश राणे यांनी आदित्य ठाकरे यांची पाठ थोपटली. तसंच तुम्ही माझ्यासाठी थांबलेत अशी विचारणाही केली.
Nitesh Rane | Aaditya Thackeray | नवलच! नितेश राणेंनी आदित्य ठाकरेंची पाठ थोपटली | Zee24Taas#NiteshRane #AadityaThackeray #MaharashtraPolitics #PoliticalNews #Zee24Taas pic.twitter.com/AQGWlZyE60— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) June 24, 2026
झालं असं की, आदित्य ठाकरे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते. यादरम्यान नितेश राणेही तिथे पोहोचले. आदित्य ठाकरे बोलत असल्याने त्यांचा संवाद संपण्याची वाट पाहत ते थांबले होते. आदित्य ठाकरेंना नितेश राणे मागे उभे असल्याची कल्पना नव्हती. आदित्य ठाकरे आपला संवाद संपवून मागे वळताच नितेश राणे समोर आले. यानंतर दोघांनीही एकमेकांकडे पाहून स्मितहास्य केलं. तसंच नितेश राणे यांनी आदित्य ठाकरेंची पाठ थोपटली. यामुळे उपस्थितांनाही काहीसा आश्चर्याचा धक्का बसला.
दरम्यान आदित्य ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुंबईतील पावसावरुन टीका केली. "रात्रभर मुंबईत पाऊस पडत होता. मुंबईची तुंबई मी बोलणार नाही कारण हा शब्द मला आवडत नाही. नाले सफाई पूर्ण झाली होती. सत्ता आल्यानंतर तरी बैठका घ्या. एकीकडे एक महिना उशिरा पाऊस झाला आहे. रस्त्याची कामं, नाल्यांची कामं यासाठी अधिक वेळ मिळाला. गांधी मार्केट, अंधेरी सबवे आम्ही पाणी मुक्त केले होते. 2047 साठी थांबा पूर येणार नाही पण आताच काय? सध्याच्या महापौर यांचं मुंबईत नाही तर ढाकामध्ये काय चालू आहे याकडे लक्ष आहे. महापौर आणि उपमहापौर वाद सगळ्यांसमोर आले. आज मुंबईला बुडवून दाखवलं", असं ते म्हणाले.
निलेश राणे यांना आदित्य ठाकरेंच्या भेटीसंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले, हिंदुत्व विचार कोणी स्वीकारत असेल तर त्यांचं स्वागत आहे. मशिदीवर प्रेम करणं कमी करा आणि देवळावर प्रेम करा आम्ही सोबत घेऊ.
तसंच मुंबईच्या पावसाबद्दल विचारलं असता त्यांनी आदित्य ठाकरेंवर टीका केली. "माझ्या आधी आलेला जो माणूस होता त्याने केलेली घाण साफ करायला थोडा वेळ तरी देऊ देत. आता ठाकरे आम्हाला आठवत नाहीत... फक्त जामा मस्जिद मध्ये ठाकरे दिसतात," असं ते म्हणाले.