/उद्धव ठाकरे नीX माणूस, मौलवींसोबत शय्या केली, २०१९मध्ये शेण xxx, आता फोटोग्राफी करावी : नितेश राणेंची जहरी टीका

मुंबई : विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी शिंदेच्या शिवसेनेतून ठाकरेंचे आमदार सचिन अहिर यांनी अर्ज भरला. त्यानंतर भाजपचे आमदार आणि मंत्री नितेश राणे यांनी उद्धव ठाकरेंवर जहरी टीका केली आहे.
आदित्य ठाकरेंचे निकटवर्तीय आणि प्रत्येक वेळी त्यांच्यासोबत असलेल्या सचिन अहिर यांनी शिवसेनेच्या शिंदेंच्या पक्षाकडून विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी अर्ज भरल्यावर ठाकरेंना मोठा धक्का बसला. त्यानंतर राजकीय वर्तुळातून अनेक प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. आज सकाळी विधिमंडळात सचिन अहिर यांचा उपसभापतीपदाचा अर्ज भरताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह माजी उपसभापती नीलम गोऱ्हे, मंत्री चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते. ठाकरेंच्या पक्षाला हा धक्का बसल्यानंतर नितेश राणे यांनी उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला.
नितेश राणे माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, आता जे काही होत आहेत, शेवटी हे सगळं पाप उद्धव ठाकरेंचे आहे. २०१९ ला राजकीय धर्मांतर केले नसतं तर आता अशी लायकी झाली नसती. शेवटी सचिन अहिर काय छोटा माणूस नाय. पश्चिम बंगालमध्ये जशी तृणमूल काँग्रेस खाली झाली, त्याचं मूळ कारण अभिषेक बॅनर्जी आहे, तसा महाराष्ट्रात आमच्याकडेही एक अभिषेक बॅनर्जी आहे. त्याचे परिणाम आहेत हे, असे नितेश राणे म्हणाले.
आता वरळीतून आमदार असलेल्या आदित्य ठाकरे यांनी राजीनामा देऊन वरळीतून पुन्हा निवडून येऊन दाखवावे, असे खुले आव्हान नितेश राणे यांनी यावेळी दिली. सचिन अहिर आणि सुनील शिंदे यांच्यामुळेच आदित्य ठाकरे हे सभागृहात बसून टोमणे मारत आहेत. उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबातील लोकांच्या स्वभावामुळे लोक सोडून जात आहेत. जो माणूस बाळासाहेबाचा झाला नाही, तो आमदार-खासदार आणि शिवसेनेतील सहकाऱ्यांचा काय होणार अशा शब्दांत नितेश राणेंनी हल्ला चढविला आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी २०१९मध्ये बहुमत असताना देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री होऊ दिलं नाही, त्यांना रोखलं आणि आता पंतप्रधानपदाच्या गोष्टी करत आहेत. तो नीX माणूस आहे, अशी जहरी टीका नितेश राणेंनी केली. आता उद्धव ठाकरेंनी लग्नात फोटोग्राफी करावी असाही खोचक टोला त्यांनी लगावला.
यावेळी नितेश राणे यांनी आदित्य ठाकरेंची मिमिक्री केली. आदित्य ठाकरेंना म्हणावं आता गप्प बसा, अंबुजा सिमेंट घ्या आणि त्यांच्या तोंडावर मारा. आता त्यांचं काही अस्तित्व राहिलेलं नाहीये, सचिन अहिर सारख्या माणसाला आदित्य ठाकरेंसोबत राहून काही राजकीय भवितव्य वाटत नाही, तर त्यांनी आता राजीनामा द्यावा, असाही घणाघात राणेंनी केला.