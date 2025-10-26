राणे बंधूंमधील 'ट्विटर वॉर'वर नितेश राणेंचं पहिल्यांदाच भाष्य; 'समझने वाले को इशारा...'; तर 'मार्गदर्शन करणारा...', निलेश यांचं सूचक वक्तव्य

Nitesh Rane and Nilesh Rane : महाराष्ट्रातील राजकारणात ठाकरे, पवार, मुंडे आणि राणे असं राजकीय कुटुंबातील नेते कायम चर्चेत असतात. गेल्या काही दिवसांपासून 22 वर्षांपासून वैर ठेवून असणारे राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले आहेत. असं म्हणतात राजकारणात कोणी कोणाचं नसतं. सत्तेसाठी आपल्या लोकांची साथ सोडताना आपण पाहिलं आहे. अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यामध्येही सत्तेसाठीच वैर दिसून येतो. तर दुसरीकडे कोकणातील राजकारणातील मोठं नाव राणे कुटुंबातील दोन सख्खे भाऊ निलेश आणि नितेश राणेंमध्येही काही आलबेल नाही अशी, चर्चा रंगली आहे.
नुकताच झी 24 तासच्या टू द पॉईंटमध्ये विथ कमलेश सुतार या कार्यक्रमात त्यांनी पहिल्यांदाच या ट्विटर वॉर भाष्य केलं आहे. कारण मागील काही दिवसांपासून निलेश राणे आपल्या धाकटे बंधू नितेश राणेंना ट्विटरवरूनच सल्ला देत होते. त्यासंबंधी विचारलं असता नितेश राणेंनी निलेश राणेंसंदर्भात एक सूचक विधान केलंय.
नितेश राणे म्हणाले की, आमच्यामध्ये सगळं आलबेल आहे, पण तुम्हाला मीडियाला काहीतरी बातमी पाहिजे ना, मग थोड फार काहीतर होत असतं आमच्यामध्ये. थोडं फार संघर्ष दाखवला तर तुम्ही पण आम्हाला लगेचच हेडलाइनमध्ये घेता. चांगल्या कामाची बातमीच छापणार नाहीत. त्यामुळे आम्ही ठरवलं आहे की, जर आम्हाला बातम्यांमध्ये राहायचं असेल तर आम्ही भांडलं पाहिजे. एकीकडे दोन भाऊ एकत्र येत असताना बाकी भावांच्या पण बातम्या असाव्या ना. समझने वाले को इशारा काफी है म्हणत नितेश राणे यांचं सूचक वक्तव्य केलं.
ते पुढे म्हणाले की, माणूस रागात कधी बोलतो, एका बाजूला आपल्यासाठी त्या व्यक्तीने शंभर गोष्टी केलेल्या देखील असतात, त्या गोष्टी विसरणारा मी माणूस नाही. आपल्या भावाने आपल्यासाठी खूप काही केलेलं असतं, एका विधानामुळे ते विसरलं जात नाही. तुम्हाला वाटतं तसं चित्र आमच्या घरात नाही. त्यामुळे आमच्या घरात लक्ष देऊ नका. आम्ही आमचं बघून घेऊ शिवाय राग असलाच तर निघून जाईल. ऑल इज वेल असून मीडियाला आमच्या घरात घुसण्याचा अधिकार नाही, आणि सगळं ठीक आहे आणि ठीक राहणार, असं नितेश राणेंनी स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान झी 24 तासच्या टू द पॉईंटमध्ये नितेश राणेंनी निलेश राणेंबाबत केलेल्या वक्तव्यानंतर दोन्ही बंधूंमध्ये आलबेल नसल्याची चर्चा सुरू झालीय. यावर निलेश राणेंना विचारलं असता त्यांनी भाष्य केलंय. नितेश राणेंना मार्गदर्शन करणारं आपण कोण, असं वक्तव्य निलेश राणेंनी केलं.