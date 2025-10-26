English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

राणे बंधूंमधील 'ट्विटर वॉर'वर नितेश राणेंचं पहिल्यांदाच भाष्य; 'समझने वाले को इशारा...'; तर 'मार्गदर्शन करणारा...', निलेश यांचं सूचक वक्तव्य

Nitesh Rane and Nilesh Rane : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील राणे बंधूही गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. या दोन्ही भावांमध्ये आलबेल नाही, अशी चर्चा सुरु आहे. त्यावर पहिल्यांदाच दोन्ही भावाने वक्तव्य केलं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 26, 2025, 11:36 PM IST
राणे बंधूंमधील 'ट्विटर वॉर'वर नितेश राणेंचं पहिल्यांदाच भाष्य; 'समझने वाले को इशारा...'; तर 'मार्गदर्शन करणारा...', निलेश यांचं सूचक वक्तव्य

Nitesh Rane and Nilesh Rane : महाराष्ट्रातील राजकारणात ठाकरे, पवार, मुंडे आणि राणे असं राजकीय कुटुंबातील नेते कायम चर्चेत असतात. गेल्या काही दिवसांपासून 22 वर्षांपासून वैर ठेवून असणारे राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले आहेत. असं म्हणतात राजकारणात कोणी कोणाचं नसतं. सत्तेसाठी आपल्या लोकांची साथ सोडताना आपण पाहिलं आहे. अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यामध्येही सत्तेसाठीच वैर दिसून येतो. तर दुसरीकडे कोकणातील राजकारणातील मोठं नाव राणे कुटुंबातील दोन सख्खे भाऊ निलेश आणि नितेश राणेंमध्येही काही आलबेल नाही अशी, चर्चा रंगली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नितेश राणेंचं पहिल्यांदाच भाष्य

नुकताच झी 24 तासच्या टू द पॉईंटमध्ये विथ कमलेश सुतार या कार्यक्रमात त्यांनी पहिल्यांदाच या ट्विटर वॉर भाष्य केलं आहे. कारण मागील काही दिवसांपासून निलेश राणे आपल्या धाकटे बंधू नितेश राणेंना ट्विटरवरूनच सल्ला देत होते. त्यासंबंधी विचारलं असता नितेश राणेंनी निलेश राणेंसंदर्भात एक सूचक विधान केलंय.

हेसुद्धा वाचा - 'शिवसेनेत असताना उद्धव ठाकरे हे राज ठाकरेंना...'; टू द पॉइंटमध्ये नितेश राणेंचा गौप्यस्फोट

नितेश राणे म्हणाले की, आमच्यामध्ये सगळं आलबेल आहे, पण तुम्हाला मीडियाला काहीतरी बातमी पाहिजे ना, मग थोड फार काहीतर होत असतं आमच्यामध्ये. थोडं फार संघर्ष दाखवला तर तुम्ही पण आम्हाला लगेचच हेडलाइनमध्ये घेता. चांगल्या कामाची बातमीच छापणार नाहीत. त्यामुळे आम्ही ठरवलं आहे की, जर आम्हाला बातम्यांमध्ये राहायचं असेल तर आम्ही भांडलं पाहिजे. एकीकडे दोन भाऊ एकत्र येत असताना बाकी भावांच्या पण बातम्या असाव्या ना. समझने वाले को इशारा काफी है म्हणत नितेश राणे यांचं सूचक वक्तव्य केलं. 

ते पुढे म्हणाले की, माणूस रागात कधी बोलतो, एका बाजूला आपल्यासाठी त्या व्यक्तीने शंभर गोष्टी केलेल्या देखील असतात, त्या गोष्टी विसरणारा मी माणूस नाही. आपल्या भावाने आपल्यासाठी खूप काही केलेलं असतं, एका विधानामुळे ते विसरलं जात नाही. तुम्हाला वाटतं तसं चित्र आमच्या घरात नाही. त्यामुळे आमच्या घरात लक्ष देऊ नका. आम्ही आमचं बघून घेऊ शिवाय राग असलाच तर निघून जाईल. ऑल इज वेल असून मीडियाला आमच्या घरात घुसण्याचा अधिकार नाही, आणि  सगळं ठीक आहे आणि ठीक राहणार, असं नितेश राणेंनी स्पष्ट केलं आहे. 

दरम्यान झी 24 तासच्या टू द पॉईंटमध्ये नितेश राणेंनी निलेश राणेंबाबत केलेल्या वक्तव्यानंतर दोन्ही बंधूंमध्ये आलबेल नसल्याची चर्चा सुरू झालीय. यावर निलेश राणेंना विचारलं असता त्यांनी भाष्य केलंय. नितेश राणेंना मार्गदर्शन करणारं आपण कोण, असं वक्तव्य निलेश राणेंनी केलं. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Nitesh ranenilesh raneNarayan raneShivsenaBJP

इतर बातम्या

सेमी फायनलच्या तोंडावर भारताच्या स्टार फलंदाजाला दुखापत, मा...

स्पोर्ट्स