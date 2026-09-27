/पावसाने ओढ दिल्याने चिंता वाढली! सिंधुदुर्गातील दुष्काळग्रस्त भागाची पालकमंत्री नितेश राणेंकडून पाहणी; मुख्यमंत्री लवकरच कोकण दौऱ्यावर

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात यंदा पावसाने शेतकऱ्यांची चिंता वाढवली आहे. दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा तब्बल २० ते २५ टक्के पाऊस कमी झाल्याने त्याचा थेट परिणाम भातशेतीवर झाला आहे. पाण्याअभावी भात पिकाची वाढ खुंटली असून अनेक ठिकाणी भातशेतीला करपा रोगाची लागण झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे हातातोंडाशी आलेले पीक संकटात सापडल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ‘ट्रिगर १’ जाहीर करण्यात आला असून, प्रशासनाकडून नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी सुरू आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांनीही जिल्ह्यातील काही नुकसानग्रस्त भागांना भेट देत प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी केली. प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत सरसकट मदत पोहचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल असे पालकमंत्र्यांनी सांगून लवकरच मुख्यमंत्री ही कोकणचा दौरा करून पाहणी करणार असल्याचे सांगितले.यंदाच्या खरीप हंगामात संकटात सापडलेल्या सिंधुदुर्गातील भातशेतकऱ्यांना शासनाकडून नेमकी किती मदत मिळणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या दौर्यात पालकमंत्री नितेश राणे हे प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन शेतकरी आणि संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. पिकांच्या नुकसानाची वस्तुस्थिती जाणून घेऊन योग्य त्या उपाययोजना व मदतीबाबत ते या बैठकीत आणि पाहणी दौऱ्यात महत्त्वपूर्ण निर्देश देणार आहेत. ऐन पिकांच्या वाढीच्या काळात पावसाने ओढ दिल्याने चिंतेत असलेल्या जिल्ह्यातील बळीराज्यासाठी हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत सरसकट मदत पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, असे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. तसेच, लवकरच मुख्यमंत्री कोकणचा दौरा करून दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यंदाच्या खरीप हंगामात संकटात सापडलेल्या सिंधुदुर्गातील भातशेतकऱ्यांना शासनाकडून नेमकी किती मदत मिळणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.