'तुमच्यात हिम्मत असेल तर मोहम्मद अली रोडवर...', नितेश राणेंचे मनसे, ठाकरे गटाला खुलं आव्हान!

Nitesh Rane : मुंबईच्या रस्त्यांवरील पांढऱ्या पट्ट्यांवरुन महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलच तापलेलं दिसतंय. जैन धर्मियांनी रस्त्यावर काढलेल्या पट्ट्यांवरुन मनसे, ठाकरेंची शिवसेना आक्रमक झालीय. या वादात आता नितेश राणेंनी उडी घेतलीय. राणेंनी थेट ठाकरे बंधुंच्या कार्यकर्त्यांना खुलं आव्हान दिलंय. जैन धर्मीयांच्या धार्मिक परंपरेशी संबंधित रस्त्यांवरील पांढऱ्या पट्ट्यांच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा तापलंय. धार्मिक भावना आणि समाजातील सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
जैन समाजातील काही धार्मिक कार्यक्रम आणि परंपरांदरम्यान रस्त्यांवर पांढरे पट्टे किंवा चिन्हे काढली जातात. याच मुद्द्यावरून काही ठिकाणी आक्षेप नोंदवण्यात आले. त्यानंतर या विषयाने राजकीय रंग घेतला आणि विविध पक्षांच्या नेत्यांकडून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या.
नितेश राणे यांनी मनसे आणि ठाकरे गटावर निशाणा साधत धार्मिक विषयांमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला. एखाद्या समाजाच्या श्रद्धा आणि परंपरांचा आदर केला पाहिजे, असे सांगत त्यांनी या मुद्द्याचे राजकारण करू नये, असे मत व्यक्त केले.
राज्यात विविध धर्म आणि समुदाय एकत्र राहतात. अशा परिस्थितीत धार्मिक प्रश्नांवरून वाद निर्माण झाल्यास सामाजिक वातावरण बिघडू शकते. त्यामुळे सर्वांनी संयम राखत परस्परांचा सन्मान करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या प्रकरणानंतर विविध पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. काही नेत्यांनी धार्मिक परंपरांना संरक्षण देण्याची भूमिका घेतली, तर काहींनी सार्वजनिक जागांचा वापर नियमांनुसार व्हावा अशी भूमिका मांडली. त्यामुळे हा मुद्दा केवळ सामाजिक न राहता राजकीय चर्चेचा विषय बनला आहे.
वाद वाढू नये यासाठी प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. कोणत्याही समाजाच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहील याची काळजी घेतली जात आहे. सर्व संबंधित पक्षांनी संवादातून मार्ग काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सिंधुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर नितेश रामे यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित केलं. तसेच यावेळी त्यांनी विरोधकांवर सडकून टीका केली. रस्त्यावरील पांढऱ्या पट्ट्यांना होत असलेल्या विरोधावर नितेश राणे यांनी गंभीर विधान करत ठाकरे बंधूंच्या कार्यकर्त्यांना सुनावले. सांस्कृतिक दहशतवाद हा शब्द आता वापरला गेलेला आहे. सांस्कृतिक दहशतवाद हा शब्द केवळ जैन समाज आणि हिंदू समाजाबद्दल का काढला जातो, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. बकरी ईदच्या वेळी का कोणी आक्षेप घेत नाही. हिरव्या पट्ट्यांना का मिटवायला बघत नाही, असा संतप्त सवाल नितेश राणे यांनी केला.
उबाठा आणि मनसेच्या लोकांना बेहरामपाडा, नळ बाजार आणि मुंब्रामध्ये आंदोलन करताना आम्ही कधी बघितलं नाही, असे नितेश राणे म्हणाले. भोंगे बंद करण्याचं काम महायुतीच्या सरकारने केलं. पट्टे काढायची हिम्मत असेल ना तर बेहराम पाडा, मोहम्मद अली रोड वरचे हिरवे पट्टे काढा, असं खुलं आव्हान राणे नितेश राणे यांनी ठाकरे बंधुंच्या कार्यकर्त्यांना दिले. तसेच हिंदूंच्या विरोधात वारंवार कोणी आवाज उठवत असेल तर सरकार म्हणून भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.