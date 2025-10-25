English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'शिवसेनेत असताना उद्धव ठाकरे हे राज ठाकरेंना...'; टू द पॉइंटमध्ये नितेश राणेंचा गौप्यस्फोट

Nitesh Rane Revelation Uddhav Thackeray was harassing Raj Thackeray : झी 24 तासच्या  टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत नितेश राणेंनी गौप्यस्फोट केला आहे. शिवसेनेत असताना उद्धव ठाकरे राज ठाकरेंनी कसे वागायचे हे सांगितलंय. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 25, 2025, 08:58 PM IST
Nitesh Rane Revelation Uddhav Thackeray was harassing Raj Thackeray : शिवसेनेत असताना उद्धव ठाकरेंनी राज ठाकरेंना छळलं होतं असा आरोप नितेश राणेंनी केलाय. टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत नितेश राणेंनी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे युतीवर आपलं मत मांडलं. उद्धव ठाकरेंसोबत जाण्यानं राज ठाकरेंची विश्वासहर्ता कमी होईल असं भाकीतही त्यांनी केलंय. राज ठाकरेंना सोबत घेणं यात उद्धव ठाकरेंचा स्वार्थ असून उद्धव ठाकरे कोणाचेच होऊ शकत नाहीत असा टोलाही त्यांनी लगावलाय.

उद्धव ठाकरेंनी राज ठाकरेंना छळलं होतं असा आरोप नितेश राणेंचे वडील नारायण राणे यांनी यापूर्वी केला होता. 'उद्धव ठाकरेंमुळे शिवसेना अधोगतीला गेली. राज ठाकरेंचा छळ केल्याने ते बाहेर पडले', असा घणाघात आरोप काही महिन्यांपूर्वी नारायण राणेंनी एका सोशल मीडिया पोस्टमधून केली होती. 

यावेळी नितेश राणेंही तोच सूर आळवला आहे. टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत नितेश राणे म्हणाले की, 'बाळासाहेबांचे विचार पुढे घेऊन जाण्याचे आणि हिंदुत्वाचे खरे वारसदार राज ठाकरे असून त्यांच्याकडे सर्व गुण आहेत. हे मी आजही सांगेल आणि उद्याही सांगेल. उद्धव ठाकरेंच्या नादी लागून आपल्याबद्दल असलेली विश्वासहर्ता गमवली आहे. बघा त्यांना शून्य मत मिळू दे पण त्यांना ऐकण्यासाठी गर्दी होते ना. लोकांना त्यांच्या शब्दावर विश्वास आहे. मोठा नेता आहे, विषय व्यवस्थितीत मांडतो. म्हणून उद्धव ठाकरेंचा हाच तर स्वार्थ आहे. शिवसेनेत असताना उद्धव ठाकरेंनी राज ठाकरेंना किती त्रास दिला हे आमच्यासारखा जुन्या शिवसैनिकांना विचारा. त्रास पेक्षा छळलं आहे, अगदी छळ केला आहे. आता राज ठाकरे मोठ्या मनाने निर्णय घेत असतील. पण जुन्या इतिहास ज्यांना माहिती आहे. उद्धव ठाकरे हा माणूस कोणाच नाही, असा घणाघात आरोप नितेश राणेंनी केला आहे. पुढे ते म्हणालेत की, आता ते जुने विषय आहेत, आणि आता राज ठाकरेंचा तो पर्सनल निर्णय आहे.'

Tags:
Nitesh raneuddhav thackerayRaj Thackerayto the point zee 24 taasकमलेश सुतार

