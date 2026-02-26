English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
"मदरसे दहशतवादी घडवतात" म्हणत साधला निशाणा, मालेगाव नमाज प्रकरणावरून नितेश राणे आक्रमक

Nitesh Rane on Muslim Madarsa: मालेगाव महापालिकेत घडलेल्या नमाज प्रकरणाने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, भाजप नेते नितेश राणे यांनी टीकास्त्र सोडले आहे. तसेच मदरशांवर वादग्रस्त टिका केली आहे.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 26, 2026, 07:14 PM IST
Nitesh Rane's Sensational Criticism Of Madrasas: मंत्री नितेश राणेंनी केलेल्या एका विधानानंतर चांगलाच वाद निर्माण झालाय.   मदरशांसंदर्भात नितेश राणेंनी एक धक्कादायक विधान केलं होतं, दरम्यान यानंतर काँग्रेस नेते अस्लम शेख यांनी नितेश राणेंचा चांगलाच समाचार घेतला आहे, मदरशे दहशतवादी घडवतात असं विधान धक्कादायक विधान नितेश राणेंनी केलं होतं, यानंतर अस्लम शेख यांनी नितेश राणेंकडे पुरावे मागितले आहेत, तसंच त्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली आहे. 

सरकारी कार्यालयात नमाज पठण 

सध्या सोशल मिडियावर मालेगाव महापालिकेतील एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. मालेगावच्या विभाग 4 मधील पारवाडी परिसरातील नागरिकांनी स्ट्रीट लाईट सुरू करण्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेच्या विद्युत विभागात ठिय्या आंदोलन सुरू केले. यावेळी अधिकाऱ्यांची वाट पाहत असताना नमाजाची वेळ झाल्याने काहींनी कार्यालयातच नमाज पठण केले. सरकारी कार्यलयात धार्मिक विधी पार पाडल्याने प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणात 7 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. 

हेही वाचा>>>'उद्धव ठाकरेंपेक्षा सलमान खान मोठा हिंदू', नितेश राणेंचे खळबळजन विधान; 'राज ठाकरे RSS च्या कार्यक्रमाला आले असते तर...' 

 

मुख्यमंत्र्‍यांकडे मदरशे बंद करण्याची मागणी करणार- नितेश राणे 

यावर बोलतना भाजप नेते नितेश राणे यांनी, सवाल उपस्थित करत वादग्रस्त विधानं केली. ते म्हणाले, "नमाज पठणाला मिशिदी बंद होत्या का? आम्ही देखील गीता वाचायला सुरूवात करतो. मग हिरव्या सापांनी होली नये." तसेच ते मदरशांवरूनही  चांगलेच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. "मदरशे दहशतवादी घडवतात" या वादग्रस्त विधानानंतर त्यांनी, मदरशांमध्ये हत्यारं सापडतात असाही धक्कादायक दावाही केली. त्यामुळे राज्यातील मदरशे बंद करावेत अशी मागणी मुख्यमंत्र्‍यांकडे करणार असल्याचंही नितेश राणे यांनी म्हटलंय. 

 

राणेंच्या आरोपांवर प्यारे खान यांचं प्रत्युत्तर 

दरम्याम, नितेश राणेंनी केलेले आरोप अल्पसंख्याक आयोगाच्या प्यारे खान यांनी फेटाळले आहेत. मदरशांमध्ये सरकारनं नेमून दिलेले पाठ्यक्रम शिवकले जात असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. तसंच सरकार मॉर्डन मदरशांवर काम करत आहेत असेही विधान त्यांनी केले आहे. तसेच मदरसे दहशतवादी घडवतात तर राणेंनी त्याचे पुरावे द्यावेत अशी मागणी आमदार अस्लम शेख यांनी केली आहे. 

 

नितेश राणे यांच्यावर टीकेची झोड

याआधीही नितेश राणेंच्या वक्तव्यानी अनेकदा वाद निर्माण झालाय. नितेश राणे नेहमीच त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे वादात सापडतात, मात्र विधानभवन परिसरात केलेल्या मदरशांबाबतच्या वक्तव्यानंतर नितेश राणे यांच्यावर टीकेची झोड उठतेय. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
Nitesh raneCriticism Of MadrasasMalegaon Namaz CaseAslam ShaikhPyare Khan

