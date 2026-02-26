"मदरसे दहशतवादी घडवतात" म्हणत साधला निशाणा, मालेगाव नमाज प्रकरणावरून नितेश राणे आक्रमक

Nitesh Rane's Sensational Criticism Of Madrasas: मंत्री नितेश राणेंनी केलेल्या एका विधानानंतर चांगलाच वाद निर्माण झालाय. मदरशांसंदर्भात नितेश राणेंनी एक धक्कादायक विधान केलं होतं, दरम्यान यानंतर काँग्रेस नेते अस्लम शेख यांनी नितेश राणेंचा चांगलाच समाचार घेतला आहे, मदरशे दहशतवादी घडवतात असं विधान धक्कादायक विधान नितेश राणेंनी केलं होतं, यानंतर अस्लम शेख यांनी नितेश राणेंकडे पुरावे मागितले आहेत, तसंच त्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली आहे.
सध्या सोशल मिडियावर मालेगाव महापालिकेतील एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. मालेगावच्या विभाग 4 मधील पारवाडी परिसरातील नागरिकांनी स्ट्रीट लाईट सुरू करण्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेच्या विद्युत विभागात ठिय्या आंदोलन सुरू केले. यावेळी अधिकाऱ्यांची वाट पाहत असताना नमाजाची वेळ झाल्याने काहींनी कार्यालयातच नमाज पठण केले. सरकारी कार्यलयात धार्मिक विधी पार पाडल्याने प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणात 7 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
यावर बोलतना भाजप नेते नितेश राणे यांनी, सवाल उपस्थित करत वादग्रस्त विधानं केली. ते म्हणाले, "नमाज पठणाला मिशिदी बंद होत्या का? आम्ही देखील गीता वाचायला सुरूवात करतो. मग हिरव्या सापांनी होली नये." तसेच ते मदरशांवरूनही चांगलेच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. "मदरशे दहशतवादी घडवतात" या वादग्रस्त विधानानंतर त्यांनी, मदरशांमध्ये हत्यारं सापडतात असाही धक्कादायक दावाही केली. त्यामुळे राज्यातील मदरशे बंद करावेत अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचंही नितेश राणे यांनी म्हटलंय.
दरम्याम, नितेश राणेंनी केलेले आरोप अल्पसंख्याक आयोगाच्या प्यारे खान यांनी फेटाळले आहेत. मदरशांमध्ये सरकारनं नेमून दिलेले पाठ्यक्रम शिवकले जात असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. तसंच सरकार मॉर्डन मदरशांवर काम करत आहेत असेही विधान त्यांनी केले आहे. तसेच मदरसे दहशतवादी घडवतात तर राणेंनी त्याचे पुरावे द्यावेत अशी मागणी आमदार अस्लम शेख यांनी केली आहे.
याआधीही नितेश राणेंच्या वक्तव्यानी अनेकदा वाद निर्माण झालाय. नितेश राणे नेहमीच त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे वादात सापडतात, मात्र विधानभवन परिसरात केलेल्या मदरशांबाबतच्या वक्तव्यानंतर नितेश राणे यांच्यावर टीकेची झोड उठतेय.