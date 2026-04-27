नितेश राणेंना 1 वर्षाचा कारावास, 2019 च्या प्रकरणात न्यायालयाने ठरवले दोषी!

गेली काही वर्षे राजकीय वर्तुळात चर्चेत राहिलेल्या कणकवली चिखलफेक प्रकरणाचा निकाल अखेर जिल्हा सत्र न्यायालयाने जाहीर केला आहे. या प्रकरणातील मुख्य कलमांमधून आमदार नितेश राणे यांची निर्दोष मुक्तता झाली असली, तरी 'सार्वजनिक शांततेचा भंग' केल्याप्रकरणी न्यायालयाने त्यांना दोषी धरले आहे.

Updated: Apr 27, 2026, 06:44 PM IST
नितेश राणेंना 1 वर्षाचा कारावास, 2019 च्या प्रकरणात न्यायालयाने ठरवले दोषी!

Nitesh Rane : गेली काही वर्षे राजकीय वर्तुळात चर्चेत राहिलेल्या कणकवली चिखलफेक प्रकरणाचा निकाल अखेर जिल्हा सत्र न्यायालयाने जाहीर केला आहे. या प्रकरणातील मुख्य कलमांमधून आमदार नितेश राणे यांची निर्दोष मुक्तता झाली असली, तरी 'सार्वजनिक शांततेचा भंग' केल्याप्रकरणी न्यायालयाने त्यांना दोषी धरले आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

हे प्रकरण नितेश राणे काँग्रेस पक्षात असतानाचे आहे. कणकवली शहरातील महामार्गाच्या कामामुळे रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झाली होती आणि सर्वत्र चिखलाचे साम्राज्य पसरले होते. या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी नितेश राणे यांनी संबंधित महामार्ग अभियंता प्रकाश शेडेकर यांना पाचारण केले होते. यावेळी संतापलेल्या कार्यकर्त्यांनी आणि नितेश राणे यांनी शेडेकर यांच्यावर चिखल फेकला होता, असा आरोप करण्यात आला होता.

गंभीर कलमांमधून मोठी सुटका

याप्रकरणी नितेश राणे आणि त्यांच्या ४० सहकाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३ (सरकारी कामात अडथळा आणणे), ५०६ (धमकावणे) आणि मारहाणीचे गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, पुराव्याअभावी न्यायालयाने या सर्व गंभीर कलमांमधून नितेश राणे आणि त्यांच्या समर्थकांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. हा राणे समर्थकांसाठी मोठा कायदेशीर दिलासा मानला जात आहे.

पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी! सरकारकडून मिळेल व्याजासह भरपाई; कसा होईल फायदा? जाणून घ्या!

कलम ५०४ अंतर्गत न्यायालयाचा दणका

जरी गंभीर कलमांमधून सुटका झाली असली, तरी न्यायालयाने कलम ५०४ (शांततेचा भंग करण्याच्या उद्देशाने अपमान करणे) अंतर्गत नितेश राणे यांना दोषी ठरवले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी एका जबाबदार पदावर असताना केलेले वर्तन हे शांततेचा भंग करणारे होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले असल्याचे समजते.

शिक्षा आणि दंड काय?

दोषी ठरवल्यानंतर न्यायालयाने नितेश राणे यांना एक महिन्याचा कारावास आणि एक लाख रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे. या निकालामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. दंडाची रक्कम ही या कलमांतर्गत असलेल्या तरतुदीनुसार सुनावण्यात आली आहे.

Explained: नव्या नोकरीची ऑफर आलीय? हो म्हणण्यापुर्वी 8 गोष्टींकडे अजिबात दुर्लक्ष नको; नाहीतर होईल पश्चाताप!

शिक्षेला तात्काळ स्थगिती

न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर नितेश राणे यांच्या वकिलांनी या शिक्षेला स्थगिती मिळावी म्हणून तातडीने अर्ज सादर केला. कायदेशीर प्रक्रिया लक्षात घेऊन न्यायालयाने या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यामुळे नितेश राणे यांना तूर्तास अटकेपासून दिलासा मिळाला आहे.

उच्च न्यायालयात धाव घेणार

जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला नितेश राणे यांचे वकील उच्च न्यायालयात (High Court) आव्हान देणार आहेत. ५०४ अंतर्गत मिळालेली शिक्षा रद्द व्हावी यासाठी लवकरच 'रिव्हिजन पिटिशन' दाखल करण्यात येणार असल्याचे बचाव पक्षाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Leave Rules Guide: किती सुट्ट्या तुमच्या हक्काच्या? ज्या कंपनीने तुम्हाला द्यायलाच हव्या? आजच बॉसला सांगा!

राजकीय चर्चांना उधाण

लोकप्रतिनिधींनी जनसामान्यांचे प्रश्न मांडताना आक्रमक व्हावे की संयम राखावा, यावर या निकालामुळे पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यावर चिखल फेकणे ही घटना त्यावेळी राज्यभर गाजली होती. आता या निकालामुळे कायदेशीर लढाई पुढच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे.

इतर बातम्या

Seaplane : भारतात धावपट्टी नव्हे पाण्यावरूनच उडणार अन् लँड...

भारत