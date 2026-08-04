'मग मराठी माणसाने या लोकांच्या ढुं*णावर...', नितेश राणेंनी 'दोन्ही ठाकरे बंधूंना' डिवचलं; '2029 ला तुझी...'

राज्याच्या कॅबिनेटमधील मंत्री नितेश राणे यांनी पुन्हा एकदा ठाकरे बंधूंवर निशाणा साधला आहे. बिहारमधील बांकीपूर पोटनिवडणुकीमध्ये जन सुराज पार्टीचे प्रशांत किशोर यांनी भारतीय जनता पार्टीविरुद्ध मोठा विजय मिळवत थेट बिहारच्या विधानसभेत आमदार म्हणून एन्ट्री घेतली आहे. भाजपाला अभेद्य बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या बांकीपूरमध्ये प्रशांत किशोर यांना मिळालेल्या मोठ्या विजयानंतर बोलताना आदित्य ठाकरेंनी, "देशात बदलाचं वारं वाहू लागलं आहे. गेल्या 20-25 वर्षांत भाजप जिथे कधी हरली नव्हती, तिथेही आता हार पत्करावी लागत आहे," असं म्हटलं. याच विधानावरुन नितेश राणेंनी आदित्य ठाकरेंना बेस्ट निवडणुकीची आठवण करुन देत टोला लगावला आहे.
बिहार पोटनिवडणुकीसंदर्भात आदित्य ठाकरेंनी नोंदवलेल्या मतावरुन सिंधुदुर्ग येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना नितेश राणेंनी टोला लगावला. "एका पोटनिवडणुकीमुळे यांना एवढा आनंद होतो तर बेस्ट निवडणुकीत दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र असताना पराभूत झाले मग मराठी माणसाने या लोकांच्या ढुंगणावर लाथ मारली असं आम्ही म्हणायचं का?" असा खोचक सवाल नितेश राणेंनी विचारला आहे. "ते तोंडावर आपटले होते. जनमताचा आम्ही आदर करतो. पश्चिम बंगालचा पण निकाल लागलाय. अशा कुठल्यातरी शेमड्या मुलांनी भाजपा आणि आमच्या वरिष्ठांना सांगू नये. तू तुझी वरळी सांभाळ. 2029 ला तुझी नाडी सोडण्यात आम्ही सक्षम आहोत," असं नितेश राणेंनी आदित्य ठाकरेंवर निशाणा साधताना म्हटलंय.
सरसंघचालक मोहन भागवत झेन जी पिढीतील मुलांसोबत संवाद साधणार असल्याच्या मुद्द्यावरुन नितेश राणेंनी, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र प्रथम मानणारी संघटना आहे. येणाऱ्या कालावधीत आमच्या देशाचे भविष्य असलेल्या तरुणासोबत संवाद साधून या हिंदू राष्ट्राला अजून भक्कम करण्याच्या कामातून आमचे आदरणीय सरसंघ संचालक संवाद साधत असतील तर ते स्वागतार्ह आहे. त्यांच्या संवादामुळे आपलं हिंदू राष्ट्र अजून भक्कम होईल," असं मत नोंदवलं.
धर्म स्वातंत्र्य कायद्याबद्दल बोलताना नितेश राणेंनी, "शब्द दिल्याप्रमाणे हा कायदा पास झालाय. आता आमच्या राज्यात हिंदू माता भगिनींकडे कोणी वाकड्या नजरेने बघू शकणार नाही. कोणी वाकड्या नजरेने बघितलं तर सात वर्षाची शिक्षा होणार. एवढी ताकद त्या कायद्यामध्ये आहे मी त्याच स्वागत करतो ह्याच सगळ श्रेय आमच्या हिंदू कार्यकर्त्यांच आहे," असं मत नोंदवलं.
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी लाँग मार्चची हाक दिल्यावरुनही नितेश राणेंनी टीकास्र सोडलं. "पंतप्रधानाच्या घराच्या आजुबाजूला सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून फार महत्वाचे विषय असतात. विरोधकांचे मानसिक संतुलन बिघडलं आहे. राहुल गांधींच्या घरातील एक पंतप्रधान राहिले आहेत. केजरीवाल मुख्यमंत्री राहिले आहेत तरी त्यांना पंतप्रधानांची सुरक्षा किती महत्वाची असते हे कळत नसेल तर त्यांच्या बुद्धीची किव करावीशी वाटते. केंद्र सरकार योग्य पद्धतीने हा विषय हाताळेल," असं नितेश राणे म्हणाले.