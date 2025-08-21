English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नितेश राणेंची वराह जयंती साजरी करण्याची मागणी, राष्ट्रवादीने डिवचलं; मुख्यमंत्री फडणवीस काय निर्णय घेणार?

Varaha Jayanti: आता वराह जयंतीवरून राजकारण सुरू झाल्याचं पाहायला मिळतंय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 21, 2025, 10:20 PM IST
नितेश राणेंची वराह जयंती साजरी करण्याची मागणी, राष्ट्रवादीने डिवचलं; मुख्यमंत्री फडणवीस काय निर्णय घेणार?
वराह जयंती

Varaha Jayanti: भाजपचे नेते आणि मत्स आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी वराह जयंती साजरी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केलीय. तसं पत्रच त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलंय. आता नितेश राणेंच्या या मागणीवरून विरोधकांनी नितेश राणेंवर जोरदार निशाणा साधलाय. तर मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीच्या अमोल मिटकरींनीही नितेश राणेंना डिवचलंय.

राज्यात कधी कोणत्या मुद्द्यावरून राजकार राजकारण सुरू होईल याचा नेम नाही. आता वराह जयंतीवरून राजकारण सुरू झाल्याचं पाहायला मिळतंय. आणि याची सुरूवात केली राज्याचे मत्स आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणेंनी. 25 ऑगस्टला राज्यात वराह जयंती साजरी करण्याची मागणी नितेश राणे यांनी केलीय. ही मागणी करणारं पत्रच नितेश राणेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहीलंय. वराह जयंतीनिमित्त जिल्हा पातळीवर आणि प्रमुख शहरांत सरकारकडून कार्यक्रम आयोजित करण्याचीही मागणीही या पत्रातून राणेंनी केलीय.

नितेश राणेंच्या वहार जयंती साजरी करण्याच्या मागणीचा ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी शेलक्या शब्दात समाचार घेतलाय. 

विरोधकांनी नितेश राणेंना लक्ष्य केल्यानंतर आता मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीनेही नितेश राणेंना डिवचलंय. नितेश राणेंनी वराह जयंतीची सुरुवात स्वत:च्या घरापासून करावी असा सल्ला अमोल मिटकरींनी दिलाय.
एकंदरीतच वराह जयंती साजरी करण्याच्या नितेश राणेंच्या मागणीनंतर विरोधकांनी त्यांना लक्ष केलंय. सोबतच मित्रपक्ष राष्ट्रवादीनेही त्यांना डिवचण्याची संधी सोडलेली नाहीय. आता नितेश राणेंच्या या मागणीवर मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात? हे पाहणंही महत्वाचं ठरणार आहे.

FAQ

नितेश राणे यांनी वराह जयंतीबाबत कोणती मागणी केली आहे?

उत्तर: भाजपचे नेते आणि मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून 25 ऑगस्ट रोजी राज्यात वराह जयंती साजरी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी जिल्हा पातळीवर आणि प्रमुख शहरांमध्ये सरकारकडून विशेष कार्यक्रम, प्रवचन, सांस्कृतिक उपक्रम आणि पूजा-अर्चा आयोजित करण्याची विनंती केली आहे.

प्रश्न: नितेश राणे यांच्या वराह जयंती मागणीवर विरोधक आणि मित्रपक्षाच्या नेत्यांनी काय प्रतिक्रिया दिल्या?

उत्तर: ठाकरे गटाच्या शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी नितेश राणे यांच्या मागणीचा शेलक्या शब्दांत समाचार घेतला आहे. तसेच, मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अमोल मिटकरी यांनी नितेश राणे यांना डिवचत, वराह जयंती साजरी करण्याची सुरुवात स्वतःच्या घरापासून करावी, असा सल्ला दिला आहे. या मागणीमुळे विरोधकांनी राणेंना लक्ष्य केले आहे. 

प्रश्न: नितेश राणे यांच्या मागणीमुळे राज्याच्या राजकारणात कोणता मुद्दा चर्चेत आला आहे?

उत्तर: नितेश राणे यांच्या वराह जयंती साजरी करण्याच्या मागणीमुळे राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधकांनी आणि मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही या मागणीवर टीका करत नितेश राणे यांना लक्ष्य केले आहे. आता या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय निर्णय घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे, कारण यामुळे हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर नवीन राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

