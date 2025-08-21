नितेश राणेंची वराह जयंती साजरी करण्याची मागणी, राष्ट्रवादीने डिवचलं; मुख्यमंत्री फडणवीस काय निर्णय घेणार?

Varaha Jayanti: भाजपचे नेते आणि मत्स आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी वराह जयंती साजरी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केलीय. तसं पत्रच त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलंय. आता नितेश राणेंच्या या मागणीवरून विरोधकांनी नितेश राणेंवर जोरदार निशाणा साधलाय. तर मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीच्या अमोल मिटकरींनीही नितेश राणेंना डिवचलंय.
राज्यात कधी कोणत्या मुद्द्यावरून राजकार राजकारण सुरू होईल याचा नेम नाही. आता वराह जयंतीवरून राजकारण सुरू झाल्याचं पाहायला मिळतंय. आणि याची सुरूवात केली राज्याचे मत्स आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणेंनी. 25 ऑगस्टला राज्यात वराह जयंती साजरी करण्याची मागणी नितेश राणे यांनी केलीय. ही मागणी करणारं पत्रच नितेश राणेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहीलंय. वराह जयंतीनिमित्त जिल्हा पातळीवर आणि प्रमुख शहरांत सरकारकडून कार्यक्रम आयोजित करण्याचीही मागणीही या पत्रातून राणेंनी केलीय.
नितेश राणेंच्या वहार जयंती साजरी करण्याच्या मागणीचा ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी शेलक्या शब्दात समाचार घेतलाय.
विरोधकांनी नितेश राणेंना लक्ष्य केल्यानंतर आता मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीनेही नितेश राणेंना डिवचलंय. नितेश राणेंनी वराह जयंतीची सुरुवात स्वत:च्या घरापासून करावी असा सल्ला अमोल मिटकरींनी दिलाय.
एकंदरीतच वराह जयंती साजरी करण्याच्या नितेश राणेंच्या मागणीनंतर विरोधकांनी त्यांना लक्ष केलंय. सोबतच मित्रपक्ष राष्ट्रवादीनेही त्यांना डिवचण्याची संधी सोडलेली नाहीय. आता नितेश राणेंच्या या मागणीवर मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात? हे पाहणंही महत्वाचं ठरणार आहे.
