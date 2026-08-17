नितीन गडकरींनी सांगितला बाळासाहेबांचा तो किस्सा, रागावले होते या कारणासाठी...

पुणे : केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हे नेहमी आपल्या भाषणातील किश्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत. आज पुण्यातील एका कार्यक्रमात त्यांनी असाच एक शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा किस्सा सांगितला.
१९९५ मध्ये युती सरकारमध्ये नितीन गडकरी हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. त्यांच्या प्रयत्नातून मुंबई पुणे एक्स्प्रेस हायवे हा पूर्णत्वास आला. त्यावेळी त्यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांना या एक्स्प्रेस हायवेची सुरू होण्यापूर्वी सफर घडवून आणली होती. यावेळी बाळासाहेबांनी गडकरींची पाठ थोपटली होती आणि त्यांच्या कामाचे कौतुक केले होते.
आज शिवाजीराव देशमुखांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशनवेळी नितीन गडकरी पुण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. शिवाजीराव देशमुखांच्या कार्याचा गौरव करताना त्यांनी बाळासाहेबांसोबतचा एक किस्सा सांगितला. ते म्हणाले, बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे मी एका कामासाठी गेलो. त्यांना मी काम सांगितले, त्यावर बाळासाहेब मला म्हणाले. तुला मी मंत्री केलं मला कशाला सांगतो तुझी जबाबदारी आहे तू सांभाळ. त्यांना माझ्या निर्णय क्षमतेवर विश्वास होता. निर्णयक्षमता चांगली असणे हे महत्वाचे आहे, असेही गडकरी म्हणाले.
गडकरी म्हणाले, 1995 साली भाजप शिवसेना युतीचे सरकार आलं मनोहर जोशी हे मुख्यमंत्री होते. नागपूर महापालिकेला आणि नागपूर इम्प्रूमेंट टेस्टला दोन चांगले अधिकारी हवे होते. त्यावेळी त्यावेळेचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याकडे मी गेलो त्यांनी सांगितलं
श्रीनिवास पाटील आणि शिवाजीराव देशमुख माणसं चांगली आहेत पण त्यांच्यावर शरद पवार यांचा ठपका आहे. त्यावेळेस मी त्यांना म्हणालो ठपका कुणाचा असला तरी मला चालतो, परंतु ते काम करणारे हवीत.
दोन्ही अधिकारी चांगले होते, मात्र शिवाजीराव देशमुख यायला तयार नव्हते. शिवाजीराव देशमुख म्हणाले, महानगरपालिकेत राजकारण मोठं आहे, तेव्हा मी त्यांना म्हणालो की हे सर्व माझा फोटो लावून निवडून आले आहेत तुम्ही काळजी करू नका. हे कोणी वर्मी कल्चर करायच्या लायकीचे नाहीत. तुम्ही कायद्याने काम करा बाकी मी सांभाळून घेतो.
शिवाजीराव देशमुख यांची प्रशासकीय कामात निर्णयक्षमता चांगली होती. बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे मी एका कामासाठी गेलो असता बाळासाहेब मला म्हणाले तुला मंत्री केल मला कशाला सांगतो तुझी जबाबदारी आहे तू सांभाळ, निर्णयक्षमता चांगली असणे हे महत्वाचे आहे. श्रीनिवास पाटील आणि शिवाजीराव देशमुख माझे व्यक्तीगत संबंध आहेत. मी मंत्री झाल्यापासून कधीही सत्कार हार फुले घेत नाही.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिटयूटच्या निमित्ताने शिवाजीराव देशमुख यांचे माझे संबंध आले. मी आयुष्यात नेहमी सांगतो की भावना आणि व्यवहार याची सांगड घालता आली पाहिजे. मी एक चूक केली, विदर्भात 22 साखर कारखाने दिवाळखोरीत निघाल्यानंतरही आता चार साखर कारखाने चालविण्याचे काम करतो. मी नेहमी म्हणायचो की मागच्या जन्मी पाप करतो तो साखर कारखाना काढतो. मी पवार साहेब यांना विनंती केली की तुम्ही वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटची एक ब्राँच नागपूरला उघडा. त्यानुसार वसंतदादा शुगर इन्स्टिटयूटची नागपूरमध्ये ब्रांच शिवाजीराव देशमुख यांच्या मदतीने आणि शरद पवार यांच्या आशीर्वादाने सुरू झाली.