/निवृत्तीनाथ महाराजांच्या पालखीचा रथ 100 किलो चांदीचा; वारकऱ्यांची कमांडो सुरक्षा देण्याची मागणी

Nivruttinath Maharaj Palkhi : विठू माऊलीच्या गजरात पंढरपूरकडे निघणा-या संत निवृत्तीनाथ महाराजांच्या पालखी सोहळ्याची तयारी आता अंतिम टप्प्यात आलीय. मात्र यंदा या पालखी सोहळ्याचा रथ असुरक्षिततेच्या सावटाखाली आहे. गेल्या काही दिवसांत, चांदीच्या किमती गगनाला भिडल्यात. नाथांच्या रथावर तब्बल एक क्विंटलहून अधिक चांदी आहे. त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झालाय. संस्थान आणि वारक-यांनी प्रशासनाकडे कडेकोट पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली.
विठू माऊलीचा गजर, टाळ-मृदंगाचा ताल आणि पंढरीची वाट चालणारी पावलं. या आषाढी वारीचे अवघ्या महाराष्ट्राला वेध लागलेत. येत्या 29 जूनला संत निवृत्तीनाथ महाराजांची पालखी त्र्यंबकेश्वरहून पंढरपूरकडे प्रस्थान करणार आहे. यंदाच्या या पालखी सोहळ्याचं मुख्य आकर्षण असलेला निवृत्तीनाथांचा रथ पूर्णपणे सज्ज झाला आहे. मात्र, याच रथाच्या सुरक्षेचा प्रश्न आता ऐरणीवर आलाय.. कारण हा रथ चांदीचा आहे. आजच्या बाजारभावानुसार, या ऐतिहासिक रथावर मढवलेल्या चांदीची किंमत तब्बल 4 ते 5 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. रथावर एक क्विंटलपेक्षा जास्त चांदी, तसंच चांदीची पालखी आणि पादुका आहेत. सध्या चांदीच्या किमती गगनाला भिडल्यात. त्यामुळे हा रथ आता चोरांच्या आणि समाजकंटकांच्या निशाण्यावर येण्याची भीती आहे. रथाच्या रक्षणासाठी साध्या वेशातले पोलीस, गणवेशातले कर्मचारी, महिला पोलीस आणि थेट कमांडो तैनात करावेत, अशी मागणी केली जात आहे.
या ऐतिहासिक आणि मौल्यवान रथाची यंदा विशेष डागडुजी आणि दुरुस्ती केलीय. सागवान लाकडाच्या मुख्य रथावर उत्कृष्ट असं चांदीचं नक्षीकाम आहे.. गतवर्षीचे काही अनुभव लक्षात घेता, संस्थाननं सुरक्षेसाठी थेट पोलिसांकडे मागणी केली आहे. पालखी मार्गावर ज्या ठिकाणी मुक्काम असेल, तिथे पोलिसांची एक स्वतंत्र तुकडी 24 तास तैनात राहणार आहे. रथाच्या पुढे आणि मागे पोलिसांचे वाहन आणि कर्मचाऱ्यांचा ताफा असेल. तसेच गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी वाहतूक शाखेची विशेष मदत घेतली जाणार आहे. एकंदरीत, भक्ती महासागरात यंदा विठ्ठल भाविक आणि पालखी सोहळ्याच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांचा खडा पहारा असणार आहे. त्या सुरक्षाकड्यातून 29 जूनला निवृत्तीनाथ महाराजांचा हा चांदीचा रथ पंढरीच्या दिशेनं कूच करेल.