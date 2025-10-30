English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आजोबांच्या संपत्तीवर नातवंडांचा जन्मसिद्ध अधिकार नाही; हिंदू मिताक्षरी कायद्याचा दाखला देत HC चा मोठा निर्णय

Bombay High Court: मुंबई उच्च न्यायालयाने आजोबांच्या संपत्तीवरील नातीचा अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 30, 2025, 11:02 AM IST
आजोबांच्या संपत्तीवर नातवंडांचा जन्मसिद्ध अधिकार नाही; हिंदू मिताक्षरी कायद्याचा दाखला देत HC चा मोठा निर्णय
no birthright of Maternal grandchildren in ancestral property says Bombay High Court

Bombay High Court: कौटुंबिक संपत्तीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय सुनावला आहे. या निर्णयामुळं हिंदु कुटुंबातील नात किंवा नातु यांचा आईच्या माहेरील संपत्तीवर जन्मसिद्ध हक्क होऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं प्रकरण काय?

मुलीचा वडिलांच्या संपत्तीवर मुलाप्रमाणे समान अधिकार असतो. माझ्या आईचा आजोबांच्या संपत्तीवर हक्क आहे. त्यानुसार नात म्हणून माझाही आजोबांच्या मालमत्तेवर अधिकार आहे, असा दावा एका नातीने केला होता. मात्र न्या. शैलेश ब्राह्मणे यांच्या एकल पीठाने हा दावा फेटाळून लावला आहे. 

वडिलांच्या संपत्तीवर मुलगी दावा करु शकते, तसा अधिकार कायद्याने दिलेला आहे. नातीने आजोबांच्या संपत्तीवर अधिकार सांगावा, असा कोणताही कायदा नाही. हिंदू मिताक्षरी कायद्यानुसार वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलाचा अधिकार होता. या कायद्यात 2005 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेत मुलींना वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क देणारी तरतूद करण्यात आली.

हिंदू मिताक्षरी कायद्यांतर्गंत, एखादा व्यक्ती त्याच्या पैतृक संपत्तीवर अधिकार व हिस्सा मिळवू शकतो. त्याचबरोबर त्या संपत्तीत हिस्सा आणि विभागणीची मागणी करण्याचा अधिकारदेखील मिळतो. सुरुवातीला हा कायदा मुलांपर्यंतच सिमीत होता. मात्र 2005च्या अधिनियमात बदल करुन मुलींनाही हक्क देण्यात आल्या आहेत. त्यांना समान हक्क देण्यात आले आहेत. 

'मुलीची मुलगी वंशज होत नाही'

मुलाचा मुलगा आजोबांचा वंशज असतो. मुलीची मुलगी आजोबांची वंशज होत नाही. या नातीचा आजोबांच्या संपत्तीवर जन्मसिद्ध हक्क होऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

या आजोबांना चार मुले व चार मुली आहेत. यातील एका मुलीच्या मुलीने ही याचिका केली होती. माझ्या आईने तिच्या वडिलांच्या संपत्तीवरील अधिकार सोडलेला नाही. त्यामुळे मलाही या संपत्तीत वाटा हवा, अशी मागणी नातीने केली होती. 

FAQ

प्रश्न १: मुंबई उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक संपत्तीवरचा मुख्य निर्णय काय दिला आहे?

उत्तर: हिंदू कुटुंबातील नात किंवा नाती (मुलाची मुलगी) यांना आईच्या माहेरील (मातोश्रीच्या वडिलांच्या) संपत्तीवर जन्मसिद्ध हक्क होऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. मुलीला वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क आहे, पण तिच्या मुलाला तो हक्क मिळत नाही.

प्रश्न २: हे प्रकरण नेमके काय होते?

उत्तर: एका नातीने दावा केला होता की, तिच्या आईला आजोबांच्या (आईच्या वडिलांच्या) संपत्तीवर हक्क आहे, त्यानुसार तिला (नातीला)ही त्यात हिस्सा मिळायला हवा. मात्र, न्यायमूर्ती शैलेश ब्राह्मणे यांच्या एकल पीठाने हा दावा फेटाळला. आईने तिचा हिस्सा सोडलेला नसल्याने नातीला वाटा द्या, अशी याचिका होती.

प्रश्न ३: हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात (हिंदू मिताक्षरी कायदा) २००५ च्या सुधारणेचा अर्थ काय?

उत्तर: २००५ मध्ये सुधारणा करून मुलींना वडिलांच्या संपत्तीवर मुलांसारखाच समान हक्क देण्यात आला. यापूर्वी हा कायदा फक्त मुलांपर्यंत मर्यादित होता. आता मुलींनाही पैतृक संपत्तीवर हिस्सा आणि विभागणीची मागणी करण्याचा अधिकार आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Bombay High CourtBombay High Court NewsAncentral property Bombay High Courtसंपत्तीवरील मुलीचा हक्कमुलीचा हक्क

इतर बातम्या

त्रिपुरारी पौर्णिमेला अनोखा योग, सुपर मूनचे घडणार दर्शन

भविष्य