चाकण, कणकवलीत उद्धव ठाकरेंसोबत युती? एकनाथ शिंदेंनी स्पष्टच सांगितलं

Eknath Shinde To The Point : सध्या सर्वत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. अनेक ठिकाणी एकमेकांचे विरोधक असलेले पक्ष युती आघाडी करताना दिसतायत. दरम्यान कणकवली आणि चाकणमध्ये दोन्ही शिवसेना पक्ष एकत्र निवडणूक लढवणार असं बोललं जात होतं. मात्र एकनाथ शिंदेंनी अशा प्रकारे कोणतीच युती झाली नसल्याचा दावा झी 24 तासच्या टू द पॉईंट मुलाखतीत केला आहे.
चाकणमध्ये दोन्ही शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गट) एकत्र आल्याचा दावा करण्यात येत होता. चाकण नगर परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी शिंदे गटाच्या उमेदवार मनीषा गोरे यांना ठाकरे गटाने पाठिंबा दिला होता. हे एकत्र येणे दिवंगत आमदार सुरेश गोरे यांच्या स्मृतीसाठी असून, ही निवडणूक निर्विरोध करण्यासाठी आहे. तसेच हे फक्त या निवडणुकीपुरते मर्यादित आहे असे देखील सांगण्यात आले होते.
कणकवलीमध्ये सुद्धा दोन्ही शिवसेना एकत्र लढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. कणकवली नगर परिषद निवडणुकीसाठी विकास आघाडीच्या बॅनरखाली समान सहकार्य अपेक्षित आहे, ज्यात दोन्ही गटांच्या स्थानिक नेत्यांकडून चर्चा झाल्या असल्याची माहिती आहे. मात्र, भाजपचे नेते नारायण राणे यांनी शिंदे गट ठाकरे गटाशी हातमिळवणी केल्यास महायुती तोडण्याची धमकी दिली होती. त्यानंतर चाकण, कणकवलीतील युतीबाबत माहिती नसल्याचं वक्तव्य एकनाथ शिंदेनी केलं आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेशी केलेल्या युतीबाबत एकनाथ शिंदेंनी कानावर हात ठेवलेत. कणकवली आणि चाकणमध्ये दोन्ही शिवसेना एकत्र निवडणूक लढतायेत. एकनाथ शिंदेंनी मात्र अशा प्रकारे कोणतीच युती झाली नसल्याचा दावा केलाय. कणकवलीत ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला शिंदेंच्या शिवसेनेनं पाठिंबा दिलाय. एकनाथ शिंदेंनी आपल्याला अशी युती माहितच नसल्याचा दावा केलाय. शिवाय आपण त्यांच्या प्रचारालाही गेलो नसल्याचं शिंदे म्हणालेत. एकनाथ शिंदेंनी युतीच्या चाकण आणि कणकवली पॅटर्नबाबत कानावर हात ठेवल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय.
कणकवली आणि चाकणमध्ये दोन्ही शिवसेना एकत्र लढणार आहेत का?
नाही, एकनाथ शिंदेंनी अशा प्रकारे कोणतीच युती झाली नसल्याचा दावा केला आहे.
कणकवलीमध्ये शिवसेना युती झाल्यास काय होईल?
कणकवलीमध्ये शिवसेना युती झाल्यास महायुती तोडण्याची धमकी भाजपने दिली आहे.
एकनाथ शिंदेंनी युतीबाबतचे वक्तव्य काय आहे?
एकनाथ शिंदेंनी युतीबाबतचे वक्तव्य असे आहे की, त्यांना अशा प्रकारे कोणतीच युती झाल्याची माहिती नाही.