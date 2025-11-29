English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

चाकण, कणकवलीत उद्धव ठाकरेंसोबत युती? एकनाथ शिंदेंनी स्पष्टच सांगितलं

कणकवली आणि चाकणमध्ये दोन्ही शिवसेना पक्ष एकत्र निवडणूक लढवणार असं बोललं जात होतं. मात्र एकनाथ शिंदेंनी अशा प्रकारे कोणतीच युती झाली नसल्याचा दावा झी 24 तासच्या टू  द पॉईंट मुलाखतीत केला आहे. 

पूजा पवार | Updated: Nov 29, 2025, 10:47 PM IST
चाकण, कणकवलीत उद्धव ठाकरेंसोबत युती? एकनाथ शिंदेंनी स्पष्टच सांगितलं
(Photo Credit : Social Media)

Eknath Shinde To The Point : सध्या सर्वत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. अनेक ठिकाणी एकमेकांचे विरोधक असलेले पक्ष युती आघाडी करताना दिसतायत. दरम्यान कणकवली आणि चाकणमध्ये दोन्ही शिवसेना पक्ष एकत्र निवडणूक लढवणार असं बोललं जात होतं. मात्र एकनाथ शिंदेंनी अशा प्रकारे कोणतीच युती झाली नसल्याचा दावा झी 24 तासच्या टू  द पॉईंट मुलाखतीत केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

चाकणमध्ये दोन्ही शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गट) एकत्र आल्याचा दावा करण्यात येत होता. चाकण नगर परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी शिंदे गटाच्या उमेदवार मनीषा गोरे यांना ठाकरे गटाने पाठिंबा दिला होता.  हे एकत्र येणे दिवंगत आमदार सुरेश गोरे यांच्या स्मृतीसाठी असून, ही निवडणूक निर्विरोध करण्यासाठी आहे. तसेच हे फक्त या निवडणुकीपुरते मर्यादित आहे असे देखील सांगण्यात आले होते. 

कणकवलीमध्ये सुद्धा दोन्ही शिवसेना एकत्र लढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. कणकवली नगर परिषद निवडणुकीसाठी विकास आघाडीच्या बॅनरखाली समान सहकार्य अपेक्षित आहे, ज्यात दोन्ही गटांच्या स्थानिक नेत्यांकडून चर्चा झाल्या असल्याची माहिती आहे.  मात्र, भाजपचे नेते नारायण राणे यांनी शिंदे गट ठाकरे गटाशी हातमिळवणी केल्यास महायुती तोडण्याची धमकी दिली होती. त्यानंतर चाकण, कणकवलीतील युतीबाबत माहिती नसल्याचं वक्तव्य एकनाथ शिंदेनी केलं आहे. 

 कणकवली पॅटर्नबाबत एकनाथ शिंदेंचे कानावर हात : 

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेशी केलेल्या युतीबाबत एकनाथ शिंदेंनी कानावर हात ठेवलेत. कणकवली आणि चाकणमध्ये दोन्ही शिवसेना एकत्र निवडणूक लढतायेत. एकनाथ शिंदेंनी मात्र अशा प्रकारे कोणतीच युती झाली नसल्याचा दावा केलाय. कणकवलीत ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला शिंदेंच्या शिवसेनेनं पाठिंबा दिलाय. एकनाथ शिंदेंनी आपल्याला अशी युती माहितच नसल्याचा दावा केलाय. शिवाय आपण त्यांच्या प्रचारालाही गेलो नसल्याचं शिंदे म्हणालेत. एकनाथ शिंदेंनी युतीच्या चाकण आणि कणकवली पॅटर्नबाबत कानावर हात ठेवल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय.

FAQ :

कणकवली आणि चाकणमध्ये दोन्ही शिवसेना एकत्र लढणार आहेत का?
नाही, एकनाथ शिंदेंनी अशा प्रकारे कोणतीच युती झाली नसल्याचा दावा केला आहे.

कणकवलीमध्ये शिवसेना युती झाल्यास काय होईल?
कणकवलीमध्ये शिवसेना युती झाल्यास महायुती तोडण्याची धमकी भाजपने दिली आहे.

एकनाथ शिंदेंनी युतीबाबतचे वक्तव्य काय आहे?
एकनाथ शिंदेंनी युतीबाबतचे वक्तव्य असे आहे की, त्यांना अशा प्रकारे कोणतीच युती झाल्याची माहिती नाही.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
kankavlimarathi newsChakanShivsenaShivsena UBT

इतर बातम्या

टू द पॉईंटमध्ये ठाकरे बंधूंच्या युतीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ...

महाराष्ट्र बातम्या