/कळवा नाक्याच्या ट्रॅफिक जामचं टेन्शन संपलं! ठाण्यातून 2 मिनिटांत पोहोचता येणार ऐरोली

मुंबई : घोडबंदर रोड असो वा कळवा नाका ठाणेकरांचा वेळ ट्रॅफिकमुळे मोठ्या प्रमाणावर वाया जातो. मात्र आता ठाणेकरांची कळवा नाक्याजवळ होणाऱ्या ट्रॅफिक जाम पासून सुटका होणार आहे. ठाण्यातील कोपरी नवी मुंबईतील ऐरोलीदरम्यानचा प्रवास चांगला आणि सुपरफास्ट व्हावा म्हणून एक नवा खाडी पूल बांधण्याचा निर्णय मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने घेतला आहे. 1.4 किमी लांबीचा खाडी पूल कोपरी पटनीदरम्यान बांधण्यात येणार असून सदर पुलाच्या बांधकामासाठी आणि आरेखन संदर्भात एमएमआरडीएने निविदा मागविल्या आहेत.
ठाणे आणि नवी मुंबई दरम्यान एमएमआरडीए एक खाडी पूल बांधणार आहेत. कोपरी ते पटनी जोडरस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो आदी प्रकल्पांचा समावेश असणारा हा 1.4 किमी लांबीचा हा खाडी पूल असणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (एमएमआरडीए) बांधला जाणाऱ्या या पुलासाठी सुमारे 700 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या पुलामुळे प्रवास वेळेसह वळसा देखील टळणार असून यामुळे वाहतूक कोंडीतून सुटका होण्यासाठी मोठा फायदा होऊ शकतो.
प्रवास करण्यासाठी कळवा पुलावरून जावे लागते. ठाणे-बेलापूर रस्तेमार्गे दिघा, पटनी, ऐरोली भागात जाता येते. परंतु याकरता मोठा वळसा घालावा लागतो आणि ट्रॅफिक जाममध्ये अडकावे लागते. तेव्हा सदर प्रकल्पासाठी 20 निविदा दाखल करण्यास 6 जुलैपर्यंत संधी देण्यात आली आहे. कोपरी पटनी खाडी पुलाच्या प्रस्तावाला मार्चमध्ये 'एमएमआरडीए'ने अर्थसंकल्पात मान्यता दिली होती.
नव्या पुलाच्या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून आता 'एमएमआरडीए'ने हा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलले आहे. खाडी पुलाचे आरेखन आणि बांधकामासाठी मंगळवारी निविदा प्रसिद्ध केली. या निविदेनुसार इच्छुक कंपन्यांना ६ जुलैपर्यंत निविदा सादर करता येणार आहेत. ते 25 मिनिटे लागतात. पण आता हा प्रवास काही मिनिटांत होणार आहे. हा खाडी पूल पूर्ण झाल्यास प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.