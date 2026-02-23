पालकांसोबत शिक्षकही करतायत एप्रिलमध्ये परीक्षा न घेण्याची मागणी, शिक्षण विभाग काय निर्णय घेणार?

No school exams in April: गेल्या काही वर्षांत फेब्रुवारी मार्च महिन्यातच उन्हाचे चटके बसू लागलात. तर एप्रिलमध्ये पहिली ते नववीच्या विद्यार्थ्यांना भर उन्हात परीक्षा द्यावी लागले. विद्यार्थ्यांचे होणारे हाल पाहता मुलांच्या परीक्षा फेब्रुवारीतच घेतल्या जाव्या अशी मागणी पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमधून होऊ लागलीये.
जालना जिल्ह्यातील जामवाडी शाळेच्या आवारातील झाडांखाली वर्ग भरले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून येथे उकाडा प्रचंड प्रमाणात वाढलाय. वाढत्या उष्णतेमुळं मुलांना वर्गखोल्यांमध्ये बसणं कठीण होऊन बसलंय. बहुतांश शाळांच्या छतांवर पत्रे असल्यानं उकाड्यात आणखी भर पडते. त्यामुळं वर्गात मुलांना शिकवण्याऐवजी त्यांना आवारातील झाडांच्या सावलीत शिकवावं लागतंय.
मराठवाडा आणि विदर्भासह पश्चिम महाराष्ट्रात उकाडा लवकर जाणवतोय. गेल्या काही वर्षांपासून शाळांमधील अभ्यासक्रम फेब्रुवारीतच पूर्ण होतो. पण परीक्षा मात्र एप्रिलच्या शेवटपर्यंत जातात. उन्हाच्या कडाक्यात परीक्षा देणं विद्यार्थ्यांना कठीण होऊन बसतं. त्यामुळं परीक्षा लवकरात लवकर घ्याव्यात अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून होऊ लागलीये.
विद्यार्थ्यांना प्रसन्न वातावरणात परीक्षा देता यावी असा विचार शिक्षकांमधूनही पुढं येतोय. लवकर परीक्षा झाल्यास विद्यार्थ्यांना भर उन्हात वर्गात बसावं लागणार नाही असं शिक्षकांना वाटतं.
पेपर लिहताना विद्यार्थ्यांच्या बुद्धीमत्तेचा कस लागतोच. पण त्याच वेळी उकाडाही विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेत असतो. या दुहेरी कात्रीतून विद्यार्थ्यांची सुटका व्हावी यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून काही उपाययोजना व्हाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त होतेय.
आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना एका अर्जात जास्तीत जास्त 10 शाळांचा प्राधान्यक्रम नोंदवता येईल. घरापासून 1 किलोमीटर अंतरातील शाळांना प्रथम प्राधान्य द्यावे लागेल. अंतर तपासण्यासाठी गूगल मॅपचा वापर केला जाईल आणि पत्ता अचूक नमूद करणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागासवर्ग, एचआयव्ही बाधित किंवा प्रभावित मुलं, दिव्यांग मुले आणि अनाथ मुले या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. तसेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील मुलेही पात्र आहेत. यापूर्वी आरटीईने प्रवेश घेतलेल्या मुलांना पुन्हा अर्ज करता येणार नाही. एकापेक्षा जास्त अर्ज केल्यास सर्व अर्ज रद्द मानले जातील, याची पालकांनी नोंद घ्या. पालकांनी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज भरावा. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर एकाच टप्प्यात ऑनलाइन सोडत (लॉटरी) काढली जाईल. त्यानंतर प्रवेशपात्र मुलांची यादी आणि प्रतीक्षा यादी जाहीर होईल. पालकांना प्रत्येक टप्प्यात एसएमएसने सूचना दिली जाईल. पहिल्या फेरीत जागा शिल्लक राहिल्यास प्रतीक्षा यादीतील मुलांना संधी दिली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.