/No School Textbooks: दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीच्या विद्यार्थ्यांना का मिळाली नाही पुस्तके? मोठं कारण समोर!

School TextBook: राज्यातील बहुतांश शाळांमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली असली तरी अनेक विद्यार्थ्यांच्या हाती अद्याप नवीन पाठ्यपुस्तके पोहोचलेली नाहीत. विशेषतः नव्या अभ्यासक्रमानुसार शिकणाऱ्या इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना पुस्तकांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे शिक्षण प्रक्रियेसमोर सुरुवातीलाच मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
यंदापासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी (NEP) सुसंगत नवीन अभ्यासक्रम लागू केला जात आहे. त्यानुसार इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीच्या पुस्तकांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. मात्र शाळा सुरू होण्याच्या दिवसापर्यंत सहावीची नवीन पाठ्यपुस्तके अनेक ठिकाणी पोहोचलेली नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांनाही अभ्यासक्रम शिकवताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
पाठ्यपुस्तके उपलब्ध होईपर्यंत महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) यांनी तयार केलेल्या ‘सेतू पुस्तकां’च्या आधारे विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. ही पुस्तके ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध आहेत. मात्र त्यांची छपाई करून वापरण्याची जबाबदारी शाळांवर आणि शिक्षकांवर येत असल्याने अतिरिक्त अडचणी निर्माण होत आहेत.
एससीईआरटीची सेतू पुस्तके मुख्यतः मराठी माध्यमासाठी तयार करण्यात आली आहेत. त्यामुळे हिंदी, इंग्रजी किंवा इतर माध्यमांच्या शाळांमधील शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना नेमके काय शिकवायचे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यामुळे शिक्षणातील एकसमानता आणि नियोजनाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, एकाच वेळी चार इयत्तांच्या नवीन अभ्यासक्रमाची पुस्तके तयार करण्याचे मोठे आव्हान बालभारतीसमोर होते. मराठी भाषेतील मूळ पुस्तके तयार होण्यास विलंब झाल्याने इतर भाषांतील अनुवाद आणि मुद्रण प्रक्रियेलाही फटका बसला. काही तांत्रिक आणि पुरवठा साखळीतील अडचणींमुळेही वितरण लांबले.
बालभारतीने दुसरी, तिसरी आणि चौथीच्या बहुतांश पुस्तकांचे वितरण सुरू झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. सहावीच्या मराठी माध्यमातील पुस्तकांचे मुद्रण पूर्ण झाले असून वितरण प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. 30 जूनपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांच्या हाती पुस्तके पोहोचतील, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. नवीन अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीसोबतच पाठ्यपुस्तकांचा वेळेवर पुरवठा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.