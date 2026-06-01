/विधान परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेसच्या 9 उमेदवारांची यादी जाहीर; अतुल लोंढे यांना उमेदवारी मिळाली

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीत अर्ज दाखल करण्यात आले. विधान परिषदेच्या 17 जागांपैकी काँग्रेस 9 जागा लढवत आहे. 9 उमेदवारांची यादी काँग्रेसने जाहीर केली आहे. अतुल लोंढे यांना उमेदवारी मिळाली आहे.
विधान परिषदेच्या 9 जागांसाठी काँग्रेसच्या उमेदवारांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. नागूपरमधून अतुल लोंढे यांना उमेदवारी देण्यात आलीय. तर वर्धा चंद्रपूरमध्ये काँग्रेसकडून शैलेश अग्रवाल मैदानात आहेत. भंडारा-गोंदियात वामन बनसोड, यवतमाळमधून साहेबराव कांबळे, अमरावतीत हर्षदीप देशमुख, लातूर - बीड - धाराशिवमध्ये महेश देशमुख, नांदेडात रामदास पाटील सुखटनकर, अहिल्यानगरमध्ये करण ससाणे आणि सोलापुरमध्ये आदित्य फतेपूरकर हे काँग्रेसकडून निवडणूक लढणार आहेत.
वर्धा - चंद्रपूर - गडचिरोली - शैलेश अग्रवाल - काँग्रेस
भंडारा - गोंदिया - दिलीप वामन बनसोड - काँग्रेस
प्रफुल अग्रवाल - अपक्ष
नरेश ईश्वरकर - अपक्ष
यवतमाळ - साहेबराव दत्तराव कांबळे - काँग्रेस
अमरावती - हर्षदीप देशमुख - काँग्रेस
नागपूर – पोट निवडणूक - अतुल लोंढे - काँग्रेस
लातूर - बीड - धाराशिव - महेश देशमुख - काँग्रेस
नांदेड- रामदास पाटील सुखटनकर - काँग्रेस
माधवराव पाटील जवळगावकर अपक्ष
सोलापूर - आदित्य फतेपूरकर - काँग्रेस
अहिल्यानगर - करण ससाणे - काँग्रेस (अपक्ष)
मच्छींद्र धुमाळ - उबाठा (अपक्ष)
ठाण्यात मविआकडून अभिजित पवार यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे. यावेळी अर्ज भरण्यासाठी जितेंद्र आव्हाड आणि सुरेश म्हात्रे उपस्थित होते... युतीमधील धुस्पूसीचा फायदा नक्की होईल असा विश्वास जितेंद्र आव्हाडांनी व्यक्त केला.
जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात विधान परिषदेसाठी अर्ज भरताना महायुतीचे व महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी आमने सामने आल्याचं पाहायला मिळालं. जिल्हाधिकारी कार्यालयात महाविकास आघाडी महायुतीचे नेते एकमेकांसमोर आल्याचा यावेळी पाहायला मिळालं. सोलापूर विधान परिषदेच्या जागेवरून महाविकास आघाडीत बिघाडी झालीय.. महाविकास आघाडीत सोलापूरची जागा काँग्रेसला सुटलेली असताना देखील राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून उमेदवारी दाखल करण्यात आलीय. तर बार्शीतील शिवसेना ठाकरेंना गटाचे नेत्यांनी देखील अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानं, सोलापूरात महाविकास आघाडीतील मतभेद पुन्हा चव्हाट्यावर आलेयेत. काँग्रेसकडून आदित्य फत्तेपूरकर यांचा अर्ज दाखल असताना, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष वसंत देशमुख यांनीही एबी फॉर्म सहित अर्ज दाखल केलाय. तर दुसरीकडे भाजप उमेदवार राजेंद्र राऊत यांचे कट्टर विरोधक असलेले बार्शीचे आमदार दिलीप सोपल यांचे निकटवर्तीय नागेश अक्कलकोटे यांनी देखील अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करत, काँग्रेससमोर आव्हान उभं केले.
जळगावात विधान परिषद निवडणुकीत अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी महायुती, महाविकास आघाडी यांच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. महायुतीकडून भाजपचे नंदकिशोर महाजन यांनी गिरीश महाजनांच्या उपस्थितीत अर्ज दाखल केलाय. महाविकास आघाडीकडून शिवसेना ठाकरे गटाचे शरद तायडे यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत अर्ज दाखल केला. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे माजी पदाधिकारी अनिल चौधरी यांच्याकडून देखील कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत दोन अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केलेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांकडून निवडणुकीमध्ये विजयाचा दावा तसेच विश्वास व्यक्त करण्यात आला.