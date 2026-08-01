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पुढचे दोन महिने चिंताजनक, मान्सूनबाबत धडकी भरवणारी अपडेट, ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्रात...

एल निनो असतानाही बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या प्रणालींमुळे जुलैचा देशातील सरासरीहून कमी पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 01, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:45 PM IST
पुढचे दोन महिने चिंताजनक, मान्सूनबाबत धडकी भरवणारी अपडेट, ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्रात...
Image Credit: maharashtra weather alert

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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