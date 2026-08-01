/पुढचे दोन महिने चिंताजनक, मान्सूनबाबत धडकी भरवणारी अपडेट, ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्रात...

जूनमध्ये पावसाने ओढ दिल्यानंतर जुलैच्या पहिल्याच आठवड्यात पावसाने धुमाकुळ घातला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा 10 दिवस मान्सूनने ब्रेक घेतला होता. मात्र जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात पुन्हा एकदा पावसाने चांगली हजेरी लावली होती. गालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्याने कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भासह घाट प्रदेशावर दाट ढग निर्माण झाले आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून संपूर्ण राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून चांगला पाऊस होत आहेत. मात्र ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात पाऊस पुन्हा चिंता वाढवणार आहे.
एल निनो असतानाही बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या प्रणालींमुळे जुलैचा देशातील सरासरीहून कमी पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र मध्य भारतात गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि ओडिशा, तसेच लडाख आणि अतिरिक्त जम्मू-काश्मीरमधील पावसामुळे सरासरीहून अधिक पावसाची नोंद झाली. महाराष्ट्रातही या पावसामुळे पाण्याच्या प्रश्नाची तीव्रता कमी होण्यासाठी मदत झाली. मात्र, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये याच्या विपरित चित्र असेल, असा अंदाज आहे.
ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांमध्ये देशभरातील बहुतांश भागांमध्ये दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा (94 टक्क्यांहून कमी) अंदाज आहे.पावसाच्या उरलेल्या दोन महिन्यांमध्ये दक्षिण भारताचा द्वीपकल्पीय भाग, मध्य भारत, वायव्य भारताचा उत्तरेकडील भाग तसेच पूर्व व ईशान्य भारतातील काही भागांमध्ये सामान्य ते सामान्यपेक्षा अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
पावसाची 1971 ते 2020 या कालावधीत देशातील आकडेवारी पाहता ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात सरासरी 422.8 मिलीमीटर पाऊस पडतो. मान्सूनच्या पहिल्या टप्प्यात जून ते जुलै महिन्यात सरासरीच्या तुलनेत कमी म्हणजेच 87 टक्के पाऊस झाला आहे. मात्र त्यानंतरच्या दोन्ही महिन्यात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आल्याने चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
उर्वरित बहुतांश भागांत सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज आहे. महाराष्ट्रातही या दोन्ही महिन्यांमध्ये बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडू शकेल. उत्तर मध्य महाराष्ट्राच्या तुरळक भागांमध्ये सरासरी किंवा त्याहून अधिक पाऊस पडेल. मात्र उत्तर कोकण, मध्य महाराष्ट्राचा अहिल्यागर, सातारा, सांगली परिसर येथे सरासरीहून कमी पावसाचा अंदाज आहे.
जुलैअखेरीस झालेल्या पावसाने दोन महिन्यांची सरासरी ओलांडली आहे. जुलैअखेर राज्यात 106 टक्के पावसाची नोंद झाली असून वितरण मात्र असमान आहे. ऑगस्टमध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यात अधिक पावसाचा अंदाज असल्याने चांगल्या पावसाचे संकेत आहेत. कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात कमी पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.