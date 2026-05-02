राजकारणात काहीही शाश्वत नाही, संजय शिरसाट यांच्या विधानानं चर्चेला उधाण

Sanjay Shirsat : राज्यात 2029 च्या विधानसभा निवडणुकीवरून आताच चर्चा सुरू झालीय. त्याला कारण ठरलंय शिवसेना नेते आणि मंत्री संजय शिरसाट यांनी केलेलं एक विधान. राजकारणात काहीच शाश्वत नसतं असं म्हणत शिरसाट यांनी सूचक विधान केलंय. शिरसाट यांच्या विधानानंतर चर्चांना उधाण आलंय.
राजकारणात केवळ आजचा नाही तर भविष्याचा विचार करून निर्णय घ्यायचे असतात असं म्हटलं जातं. आज महायुती म्हणून भाजप, शिवसेना सत्तेत सोबत आहेत. मात्र 2029च्या निवडणुकीत काय अशी चर्चा अधूनमधून होत असते. त्यातच आता शिवसेना नेते आणि मंत्री संजय शिरसाट यांनी एक सूचक विधान केलंय. राजकारणात काहीच शाश्वत नसतं असं वक्तव्य शिरसाट यांनी केलंय. मात्र त्याचवेळी आम्ही महायुती म्हणून एकत्र लढणार असंही सांगायला शिरसाट विसरले नाहीत. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी शिरसाट यांना प्रत्युत्तर दिलंय. शिवसेनेत बोलण्याचा अधिकार केवळ एकनाथ शिंदेंनाच आहे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी शिरसाट यांना डिवचलं.
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी शिरसाटांना टोला लगावला असला तरी मंत्री उदय सामंतांनी शिरसाटांची पाठराखण केलीय. प्रत्येक पक्षाला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार असतो. संजय शिरसाट पक्ष वाढवण्याच्या दृष्टीनं बोललेत, असं सामंतांनी म्हटलंय. दरम्यान, हे संजय शिरसाट यांचं वैयक्तिक मत आहे. निर्णय वरिष्ठ पातळीवर होत असतात म्हणत जयकुमार गोरे यांनीही यावर अधिक बोलणं टाळलं. 2029च्या विधानसभा निवडणुकीची चर्चा शिरसाट यांच्या वक्तव्यानं सुरू झालीय. आज सत्तेत सोबत असले तरी शिवसेना आणि भाजप एकत्र लढणार का, हे येणारा काळच सांगेल.